EK, Meltemi 120ER fanını duyurdu

EK daha çok yüksek performanslı sıvı soğutma bileşenleriyle bilinen bir firma. Şimdiye kadar soğutucu bloklarıyla sistemini özelleşmiş sıvı soğutma sistemiyle serinletmek ve yüksek performansın tadını çıkarmak isteyenlerin hayallerini süsleyen firmanın yeni fanı bir hayli iddialı.

Bilye yataklı tasarım sayesinde uzun ömürlü

https://www.techpowerup.com/258517/ek-launches-meltemi-38mm-thick-high-performance-fan

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120 mm’lik fan dış görünüşü itibariyle diğer kasa fanlarından 38 mm’lik kalınlığıyla ayrılıyor. Kalınlığın getirdiği fazladan alan sayesinde 25 mm’lik standart fanlardan daha gelişmiş bir motora yer verilebilmiş.gövde sayesinde 50 000 saaate kadar çalışma ömrü sunabilen fan 500-1800 RPM hızda çalışırkengüç tüketiyor.1800 RPM seviyesindehava üfleyebilen fanın basıncı ise 2.75 mm H2O olarak ölçülmüş. Son olarakkontrollü 7 kanatlı yapıdaki fanın sağladığı yüksek basınç sayesinde soğutucu bloklarda kendine yer edinmesi beklenirkenfiyattan satışa sunulduğunu belirtelim.