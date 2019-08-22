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EK, Meltemi 120ER fanını duyurdu

Üst seviye sıvı soğutma ekipmanları üreticisi EK,38 mm kalınlığındaki fanını satışa sundu. Yeni soğutma çözümü uzun ömrüyle dikkat çekiyor.
2 gün
1,5b
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Soğutucular / Fanlar
Metehan Göktaş
Yazar
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EK daha çok yüksek performanslı sıvı soğutma bileşenleriyle bilinen bir firma. Şimdiye kadar soğutucu bloklarıyla sistemini özelleşmiş sıvı soğutma sistemiyle serinletmek ve yüksek performansın tadını çıkarmak isteyenlerin hayallerini süsleyen firmanın yeni fanı bir hayli iddialı.

Bilye yataklı tasarım sayesinde uzun ömürlü 

120 mm’lik fan dış görünüşü itibariyle diğer kasa fanlarından 38 mm’lik kalınlığıyla ayrılıyor. Kalınlığın getirdiği fazladan alan sayesinde 25 mm’lik standart fanlardan daha gelişmiş bir motora yer verilebilmiş. Bilye yataklı gövde sayesinde 50 000 saaate kadar çalışma ömrü sunabilen fan 500-1800 RPM hızda çalışırken 1.6 watt güç tüketiyor.
1800 RPM seviyesinde 62 CFM hava üfleyebilen fanın basıncı ise 2.75 mm H2O olarak ölçülmüş. Son olarak PWM kontrollü 7 kanatlı yapıdaki fanın sağladığı yüksek basınç sayesinde soğutucu bloklarda kendine yer edinmesi beklenirken 25.9 Euro’luk fiyattan satışa sunulduğunu belirtelim.

https://www.techpowerup.com/258517/ek-launches-meltemi-38mm-thick-high-performance-fan Yorum Yaz
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H34RTL3SS 2 gün
jet motoru gibi gürültü çıkarmasını isteyenler için çok güzel ama RGB deil :()
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