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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Brocken 2'yi duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Brocken 2'yi duyurdu
Alman bilgisayar bileşeni üreticisi EKL, ''Alpenföhn'' markası altında hazırladığı yeni işlemci soğutucusu Brocken 2'yi duyurarak ürün gamını genişletiyor.

Intel tarafında LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcileri; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+ formundaki işlemcileri destekleyen Alpenföhn Brocken 2, üzerindeki fan hesaba katıldığında 146 mm x 100 mm x 165 mm boyutlarında ve 842 gram ağırlığında tasarıma sahip. Asimetrik yapıda iki ayrı alüminyum kuleden ve nikel kaplı 5 adet ısı iletim borusundan oluşan işlemci soğutucuda, fotoğrafta görüleceği üzere ısı iletim boruları işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde. Bu sayede işlemci yüzeyindeki ısının, ısı borularına daha başarılı şekilde iletilmesi amaçlanmış.
Alpenföhn Brocken 2'nin alüminyum yaprakları, 140 mm çapında ısı kontrollü bir fan tarafından serinletiliyor. WingBoost2 olarak isimlendirilen bu fan, maksimum 1.100 devir / dakika hızında çalışıp, saatte 109 metreküp hava üfleme performansına ulaşabiliyor. Fan kanatlarında çeşitli modifikasyonlar gerçekleştirilerek hava türbülasının minimuma indirgendiği belirtiliyor. Hava türbülansının azalması, fanın genel ses düzeyine olumlu katkıda bulunmuş. Fan, çalışma sırasında maksimum 19 dB(A) ses çıkarmakta.
Bu aydan itibaren satışına başlanması planlanan Alpenföhn Brocken 2'nin fiyatı vergiler dahil 38.99 Pound (~106 TL).
EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Brocken 2'yi duyurdu
EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Brocken 2'yi duyurdu

http://www.alpenfoehn.de/index.php/en/products/cpu-cooler/10-cpu-kuehler/92-brocken2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
fiyatı ne kadar
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DeGetBe 6 yıl
Bu soğutucularda da kopyala yapıştır, yeniden adlandır yaptılar ya cılkı çıktı işin
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Iron Mask 6 yıl
Orjinali olan Prolimatech Megahalems
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1 Yanıt Yanıtla +1
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Miyaw1 6 yıl
1100 devirde 19dba cok gibi. Nasil bir fan yapragi modifikasyonudur bu. Benim dandirik tt fan bile 1200 devirde 15dba veriyordu. Bide 120mm di. Bu ustune 140mm fan.

Birde isime bakilinca alman gibi duruyor marka. Yakistimi simdi bu.
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2kol3bacak 6 yıl Iron Mask
Iron Mask

Orjinali olan Prolimatech Megahalems




İlk anda benim de aklıma o geldi. Megahalems'i detaylandırım core contact yapmışlar al sana Alpenföhn olmuş
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