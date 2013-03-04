EKL, yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Brocken 2'yi duyurdu

Alman bilgisayar bileşeni üreticisi EKL, ''Alpenföhn'' markası altında hazırladığı yeni işlemci soğutucusu Brocken 2'yi duyurarak ürün gamını genişletiyor.





Intel tarafında LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcileri; AMD tarafında ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+ formundaki işlemcileri destekleyen Alpenföhn Brocken 2, üzerindeki fan hesaba katıldığında 146 mm x 100 mm x 165 mm boyutlarında ve 842 gram ağırlığında tasarıma sahip. Asimetrik yapıda iki ayrı alüminyum kuleden ve nikel kaplı 5 adet ısı iletim borusundan oluşan işlemci soğutucuda, fotoğrafta görüleceği üzere ısı iletim boruları işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde. Bu sayede işlemci yüzeyindeki ısının, ısı borularına daha başarılı şekilde iletilmesi amaçlanmış.



Alpenföhn Brocken 2'nin alüminyum yaprakları, 140 mm çapında ısı kontrollü bir fan tarafından serinletiliyor. WingBoost2 olarak isimlendirilen bu fan, maksimum 1.100 devir / dakika hızında çalışıp, saatte 109 metreküp hava üfleme performansına ulaşabiliyor. Fan kanatlarında çeşitli modifikasyonlar gerçekleştirilerek hava türbülasının minimuma indirgendiği belirtiliyor. Hava türbülansının azalması, fanın genel ses düzeyine olumlu katkıda bulunmuş. Fan, çalışma sırasında maksimum 19 dB(A) ses çıkarmakta.



Bu aydan itibaren satışına başlanması planlanan Alpenföhn Brocken 2'nin fiyatı vergiler dahil 38.99 Pound (~106 TL).



http://www.alpenfoehn.de/index.php/en/products/cpu-cooler/10-cpu-kuehler/92-brocken2