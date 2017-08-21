ETİD: Yurt dışı alışveriş siteleri ve sosyal medya satışları e-ticareti olumsuz etkiliyor

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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticaret sektörü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Ekmekçi, şu anda e-ticaretin yüzde 20'sinin yurt dışından kaçak olduğunu belirterek, "Buna yüzde 10'luk sosyal medya kaçağını da koyarsak Türkiye'deki e-ticaretin yüzde 30'u kaçak. İleride bu, yüzde 40 kaçağa kadar gidecek. Bu durumun devlete vergi kaybı yıllık 1 milyar liradan aşağı değil, ekonomik kaybı ise yaklaşık 3 milyar lira." dedi.

Türkiye e-ticarette hızlı büyüyen ülkelerden birisi. Geçtiğimiz hafta TOBB'nin açıkladığı rakamlara göre yıllık yüzde 25-30 dolaylarında büyüme gözlemleniyor. Türkiye, Avrupa'nın e-ticarette en hızlı büyüyen ülkesi konumunda.

'Benim Markamı İnternette Satmayın' Diyen Markalar Var

Emre Ekmekçi, yıl sonuna doğru e-ticarette yüzde 30-35 bandında bir büyüme beklediklerini ancak bu rakamın yeterli olmadığını söylüyor. Dünyada e-ticaretin perakendeye oranı yüzde 30'larda, bizde ise yüzde 2-3 arasında gidip geliyor. Emre Ekmekçi'ye göre geleneksel perakendeciler ve markalar, artık e-ticareti kendilerine bir tehlike olarak değil, fırsat olarak görmeye başlarsa ileri gidebiliriz. Ayrıca Ekmekçi, "Türkiye'de bugün 'Benim markamı internette satmayın' diyen markalar var. Markaların mümkün olduğunca çok kanalda, doğru şekilde bulunması gerekiyor." dedi. Online alışverişin böylesine güçlendiği dönemde böyle bir düşünce yapısının olması gerçekten ilginç.





Emre Ekmekçi, 10 yıl içinde Türkiye'deki ürün ve marka sıralamasında e-ticareti sahiplenenler ile sahiplenmeyenler arasında çok büyük başarı farkı olacağını belirterek, büyümenin mağazadan gelmediğini, internet satışlarının, kanalın doğru kullanılması halinde büyümeye pozitif katkı sağladığını kaydetti.





Türk tüketicisinin mobilden alışverişi öğrendiğini ve sevdiğini ifade eden Ekmekçi, "Bu alanda dünyanın gerisinde değiliz. Mobilden alışveriş toplam alışverişin yüzde 50'sini geçti ve artarak devam ediyor. Mobil çok ciddi bir büyüme alanı." diye konuştu.

Sosyal Medyadan Yapılan Satışlar Negatif Etki Yaratıyor

Sosyal medyadan yapılan satışlar ile ilgili konuşan Emre Ekmekçi, yapılan satışların regüle olmadığını ve müşterinin alışveriş yaparken yaşayacağı biz olumsuzluk durumunda karşısında tüzel kişilik olmamasının insanların internetten alışverişlere bakış açısını negatif yönde etkilediğini söylüyor. Üstelik tıbbi ürün dahil yasal satışının yasak olduğu pek çok ürünün sosyal medyadan rahatlıkla satılabilmesinin büyük bir sorun olduğunu ifade ediyor.

Ekmekçi: Aliexpress En Büyük Korsan E-ticaret Sitelerinden Birisi

Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaret sektörünün ikinci büyük sorununun yurt dışından yapılan satışlar olduğunu söylüyor. Aliexpress için Türkiye'nin en büyük korsan e-ticaret sitesi olduğunu iddia eden Ekmekçi'nin açıklamaları şöyle:





"Çin'den Alibaba.com, AliExpress, ürünleri direkt posta yoluyla gönderiyor. Türkiye'deki gümrük mevzuatını da bildikleri için 30 avroluk bir şey aldığınızda gönderirken 30 avro yazmıyorlar, 'hediye' yazıyorlar. Gümrükten de bu şekilde geçiyor. Gümrükleri aldatıcı bir politika izliyorlar. Üzerine yazdığı meblağın, sizin ödediğiniz meblağla hiçbir ilişkisi olmak zorunda değil. Burada çok ciddi bir ekonomik kayıp söz konusu. AliExpress'den bugün bir ürün alalım, haftaya gelir. Peki ya gelmezse tüketici nereye başvuracak? Booking.com'da da durum aynı... Türkiye'de birçok turizm acentası TÜRSAB'a tabiyken Booking değil. Booking'den otel aldınız ve otel yerinde çıkmadı, kime şikayet edeceksiniz? Yabancı şirketlerin Türkiye'de iş yapmasına karşı değiliz ancak gelsinler ofis açsınlar, burada iş yapsınlar, korsan iş yapılmasın. AliExpress, Türkiye'nin korsan en büyük e-ticaret sitelerinden biri, burada korsan kelimesini rahatlıkla kullanabiliyoruz."

Ekmekçi'nin açıklamalarına göre Türkiye'deki yüzde 30 kaybın cari açığa etkisi tahmini 8 milyar lira. Devletin vergi kaybı yaklaşık 1 milyar lira, ekomonik kaybı ise 3 milyar lira.





ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi'nin e-ticaret sektörü ile ilgili çarpıcı açıklamaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Size göre yurtdışı alışveriş siteleri ve sosyal medya satışları e-ticaret sektörünü hangi yönde etkiliyor?

Anadolu Ajansı