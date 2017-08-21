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ETİD: Yurt dışı alışveriş siteleri ve sosyal medya satışları e-ticareti olumsuz etkiliyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticaret sektörü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. E-ticaret sektörünü yüzde 30'unun kaçak olduğunu söyledi.
1 yıl
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Yusuf Akbaş
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ETİD: Yurt dışı alışveriş siteleri ve sosyal medya satışları e-ticareti olumsuz etkiliyor
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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticaret sektörü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Ekmekçi, şu anda e-ticaretin yüzde 20'sinin yurt dışından kaçak olduğunu belirterek, "Buna yüzde 10'luk sosyal medya kaçağını da koyarsak Türkiye'deki e-ticaretin yüzde 30'u kaçak. İleride bu, yüzde 40 kaçağa kadar gidecek. Bu durumun devlete vergi kaybı yıllık 1 milyar liradan aşağı değil, ekonomik kaybı ise yaklaşık 3 milyar lira." dedi.

Türkiye e-ticarette hızlı büyüyen ülkelerden birisi. Geçtiğimiz hafta TOBB'nin açıkladığı rakamlara göre yıllık yüzde 25-30 dolaylarında büyüme gözlemleniyor. Türkiye, Avrupa'nın e-ticarette en hızlı büyüyen ülkesi konumunda.

'Benim Markamı İnternette Satmayın' Diyen Markalar Var

Emre Ekmekçi, yıl sonuna doğru e-ticarette yüzde 30-35 bandında bir büyüme beklediklerini ancak bu rakamın yeterli olmadığını söylüyor. Dünyada e-ticaretin perakendeye oranı yüzde 30'larda, bizde ise yüzde 2-3 arasında gidip geliyor. Emre Ekmekçi'ye göre geleneksel perakendeciler ve markalar, artık e-ticareti kendilerine bir tehlike olarak değil, fırsat olarak görmeye başlarsa ileri gidebiliriz. Ayrıca Ekmekçi, "Türkiye'de bugün 'Benim markamı internette satmayın' diyen markalar var. Markaların mümkün olduğunca çok kanalda, doğru şekilde bulunması gerekiyor." dedi. Online alışverişin böylesine güçlendiği dönemde böyle bir düşünce yapısının olması gerçekten ilginç.


Emre Ekmekçi, 10 yıl içinde Türkiye'deki ürün ve marka sıralamasında e-ticareti sahiplenenler ile sahiplenmeyenler arasında çok büyük başarı farkı olacağını belirterek, büyümenin mağazadan gelmediğini, internet satışlarının, kanalın doğru kullanılması halinde büyümeye pozitif katkı sağladığını kaydetti.


Türk tüketicisinin mobilden alışverişi öğrendiğini ve sevdiğini ifade eden Ekmekçi, "Bu alanda dünyanın gerisinde değiliz. Mobilden alışveriş toplam alışverişin yüzde 50'sini geçti ve artarak devam ediyor. Mobil çok ciddi bir büyüme alanı." diye konuştu.

Sosyal Medyadan Yapılan Satışlar Negatif Etki Yaratıyor

Sosyal medyadan yapılan satışlar ile ilgili konuşan Emre Ekmekçi, yapılan satışların regüle olmadığını ve müşterinin alışveriş yaparken yaşayacağı biz olumsuzluk durumunda karşısında tüzel kişilik olmamasının insanların internetten alışverişlere bakış açısını negatif yönde etkilediğini söylüyor. Üstelik tıbbi ürün dahil yasal satışının yasak olduğu pek çok ürünün sosyal medyadan rahatlıkla satılabilmesinin büyük bir sorun olduğunu ifade ediyor.

Ekmekçi: Aliexpress En Büyük Korsan E-ticaret Sitelerinden Birisi

Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaret sektörünün ikinci büyük sorununun yurt dışından yapılan satışlar olduğunu söylüyor. Aliexpress için Türkiye'nin en büyük korsan e-ticaret sitesi olduğunu iddia eden Ekmekçi'nin açıklamaları şöyle:


"Çin'den Alibaba.com, AliExpress, ürünleri direkt posta yoluyla gönderiyor. Türkiye'deki gümrük mevzuatını da bildikleri için 30 avroluk bir şey aldığınızda gönderirken 30 avro yazmıyorlar, 'hediye' yazıyorlar. Gümrükten de bu şekilde geçiyor. Gümrükleri aldatıcı bir politika izliyorlar. Üzerine yazdığı meblağın, sizin ödediğiniz meblağla hiçbir ilişkisi olmak zorunda değil. Burada çok ciddi bir ekonomik kayıp söz konusu. AliExpress'den bugün bir ürün alalım, haftaya gelir. Peki ya gelmezse tüketici nereye başvuracak? Booking.com'da da durum aynı... Türkiye'de birçok turizm acentası TÜRSAB'a tabiyken Booking değil. Booking'den otel aldınız ve otel yerinde çıkmadı, kime şikayet edeceksiniz? Yabancı şirketlerin Türkiye'de iş yapmasına karşı değiliz ancak gelsinler ofis açsınlar, burada iş yapsınlar, korsan iş yapılmasın. AliExpress, Türkiye'nin korsan en büyük e-ticaret sitelerinden biri, burada korsan kelimesini rahatlıkla kullanabiliyoruz."

Ekmekçi'nin açıklamalarına göre Türkiye'deki yüzde 30 kaybın cari açığa etkisi tahmini 8 milyar lira. Devletin vergi kaybı yaklaşık 1 milyar lira, ekomonik kaybı ise 3 milyar lira.


ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi'nin e-ticaret sektörü ile ilgili çarpıcı açıklamaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Size göre yurtdışı alışveriş siteleri ve sosyal medya satışları e-ticaret sektörünü hangi yönde etkiliyor?


Anadolu Ajansı Yorum Yaz
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Front-Back 1 yıl
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Evet bu resimi atmaktan sıkıldım ama gerçekten hüpletecek yer arıyorlar.
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Fiyaka1903 1 yıl
booking.com dan yüzlerce otel rezarvasyonu yaptım bir kere bile otel yerinde yok diye bir şikayetim olmadı :)
hatta bir keresinde 5 yıldızlı tatil köyünü gecelik 117 tl'ye buldum 1 hafta yer ayırdım otelde fiyatları sisteme giren arkadas defalarca telefon acıp ozur dıledı 1170 yerine 117 girmis dayanamadın rezarvasyonu iptal ettim zor durumda kalmaması adına bunun üzerine booking benimle iletişime gecerek bir sonraki konaklamamda %50 indirim sağladı.
daha bu yaz olan olayı hatırlıyorum malum firmadan rezervasyon yapan yuzlerce insan otel kapısına gidince otelın kapalı oldugunu gormustu de hiç birine baska yer ayarlayamamıstı malum tur sirketi. Haberin otel yerinde yoksa kısmını okuyunca kahkaha attım ilahi sizi gidi.
ee soruyorum şimdi ben bu korsancı arkadaşa sen bana ne verdin benim yararıma ne yaptın da ben senden alışveriş yapayım? Hadi oradan kan emici sülükler sizi.
booking.com dan yüzlerce otel rezarvasyonu yaptım bir kere bile otel yerinde yok diye bir şikayetim olmadı :)hatta bir keresinde 5 yıldızlı tatil köyünü ge...
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Kefelon 1 yıl
İlk başta mağazarlar iliğimizi kurutuyordu. Sağolsun Türk eticaret siteleri imdadımıza yetişti ve mağazaların 50 TL'ye sattığı ürünün 30 TL olduğunu anladık.
Şimdi ise yurt dışı alışveriş siteleri tamamıyla bizi kurtardı. Meğer o 30 TL'lik ürününde 10 TL'ye yurt dışından geldiğini farkettik.
Globalleşen dünyanın tüketici için en büyük yararı bu sanırsam. Özellikle Türkiye gibi kan emicilerin bulunduğu ülke insanları için. Çin'den kargosu dahil 10-20 TL'ye gelen ürünleri adamlar bizlere 50-100 TL'den satmışlar senelerce.
İlk başta mağazarlar iliğimizi kurutuyordu. Sağolsun Türk eticaret siteleri imdadımıza yetişti ve mağazaların 50 TL'ye sattığı ürünün 30 TL olduğunu anladık.
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_S_R_ 1 yıl
Ulan Allah belanızı versin topunuzun.Yurt dışından alınan her ürün için vergi alacaklar anladık.Yeter ki komple yasaklamayın aç köpekler.
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El_domingo 1 yıl
yav su verilen rakamlar kadar sacma birsey yok ongoru ve tahminlerine gore rakam sallamıs hediye diye gelen bir urunun fiyatını neye gore tespit edecekde bu rakamı bulacak..bide sanki aliexpres olmasasıydı herkes bu urunleri alacaktı..bazen ucuz diye merak tan bi ton urun alan adam var... Ha adamlar 1$ turkiyeye eve teslim urunu gonderiyorlar..turkiyede o paraya kargo bile gonderemezsin..
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RX 480 1 yıl
Insanların iki kurus ucuza mal alıp daha az ekonomik sıkıntı çekmesine bile izin verilmeyen ulkeye Türkiye denir
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Father Torque 1 yıl
Bu tiplerin gerekirse kafasına vura vura öğreticez; adamlarla aynı fiyata hatta daha ucuza da satsan onlarla aynı müşteri memnuniyetini sağlamadığın sürece senden tek bir alışveriş bile yapmam, bu kadar basit.
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righteous@ 1 yıl
Hükümet bu ülkede vatandaşı semirecek inek olarak görüyor sadece, şimdi de kafayı yurt dışı alışverişi komple nasıl bitiririz ona takmışlar, ona da vergi getirmeyi düşünüyolar, ee tabii ülkeyi nede olsa vergiyle döndürüyolar,
Öyle olmasa, 70 euroluk sınırı utanmadan 30 euro ya düşürmezlerdi..
Çok şey varda yazacak, şu saatte bozmayacam ağzımı, hepimiz ağamızın kölesiyik,ağamız bizi seviyi..
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pipoti 1 yıl
Arkadaş kendi oy veren seçmeninize ucuz alışverişi, ucuzluğu yasaklayın. Ama size oy vermeyen %50'ye dokunmayın ve karışmayın yeter artık.
Enayi mi herkes?
Türkiye'de 10TL'ye satılan + 5TL kargo istenen toplamda 15TL'ye mâl olan bir ürünü ben Çin'den 0.90$(90 cent) ödeyerek kargo bedava şekilde alıyorum. Dolar Cumhuriyet tarihinin rekorlarında gezinse bile alışverişim ucuza geliyor.
Sen Çin'lilere kızana kadar, fahiş fiyatlara ürün satan Vatan Bilgisayar, Mediamrkt gibi firmalar ile uğraş önce.
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OrQuN 1 yıl
Canımızı alında rahatlayalım.
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Sabit Fikir 1 yıl
Hakkı olmayan bir şeyi talep edene bizim yörede şöyle denir: Ekmek var yen ni?

Yen ni: Beleş ekmek var, yer misin? anlamında.
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Alphace 1 yıl
Bunlar küçük esnafı çökertirken kimse bir şey demiyordu.
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.
Adamın alnına böyle koyarlar işte.
Elin çinlisinden ne farkın var, maliyenin kıçına yapışıp sızlanıp duruyorsun. Kafayı çalıştır sen de ihracat yap. Millet 1ay bekleyip garantisiz ürün almaya meraklı mı?
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kerimcem 1 yıl
hadi trde %20-30 pahalı olurda anlarım bazı ürünlerde 5 katı fark var yahu sövüyorum ama aliexpresse değil ama size...
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