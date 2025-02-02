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    AB’den e-ticaret devleri için kritik düzenleme: Gümrük reformu geliyor

    AB, Temu, Shein ve Amazon gibi e-ticaret platformlarını, tehlikeli ya da yasadışı ürünlerden sorumlu tutmaya hazırlanıyor. Ayrıca vergi muafiyeti de kaldırılarak tüm ürünlere gümrük kontrolü geliyor.
    AB’den Temu ve Amazon gibi e-ticaret devlerine kritik düzenleme Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği (AB), çevrimiçi pazar yerleri Temu, Shein ve Amazon Marketplace gibi devlerin Avrupa'daki satış politikalarını kökten değiştirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni gümrük reformu kapsamında e-ticaret devleri, bu platformlar üzerinden satılan güvensiz, kalitesiz veya yasadışı ürünlerden doğrudan sorumlu tutulacak. Önerilen gümrük reformu, yetkililerin Çin'den gelen paketleri daha iyi incelemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyacak.

    E-ticaret platformları artık daha fazla sorumluluk üstlenecek

    Financial Times’ın haberine göre mevcut sistemde, Avrupa'da internetten alışveriş yapan bireyler, satın aldıkları ürünlerin ithalatçısı olarak kabul ediliyor. Ancak AB'nin hazırladığı taslak reforma göre, bu sorumluluk artık doğrudan e-ticaret platformlarına yükleniyor. Yeni düzenleme, AB’ye giren ürünler için daha sıkı gümrük denetimleri öngörüyor ve online satış yapan şirketleri, ürünlerin AB standartlarına uygunluğunu sağlamakla yükümlü hale getiriyor.

    AB, özellikle Çin’den gelen düşük maliyetli ürünlerin yarattığı güvenlik riskleri, çevresel etkiler ve haksız rekabet konusunda endişeler taşıyor. 2024 yılında AB'ye 4.6 milyar düşük değerli paket ithal edildi ve bunların %90’ından fazlası Çin kaynaklıydı. Bu hacim, ulusal gümrük otoriteleri üzerinde sürdürülemez bir baskı oluşturuyor.

    150 euro altı ürünlerde vergi muafiyeti kaldırılıyor

    AB’den Temu ve Amazon gibi e-ticaret devlerine kritik düzenleme Tam Boyutta Gör
    Yeni önerilen düzenlemeye göre e-ticaret platformları, ithal edilen ürünler için gerekli gümrük vergilerini ve KDV’yi tahsil etmek, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu sağlamak ve daha önce 150 Euro’nun altındaki ürünler için uygulanan vergi muafiyetinin kaldırılmasıyla birlikte bu tür ürünleri de gümrük kontrolüne tabi tutmak zorunda kalacak.

    Yine taslak düzenlemeye göre AB, 27 üye ülkenin gümrük verilerini bir araya toplayarak merkezi bir Gümrük Otoritesi (EUCA) oluşturmayı planlıyor. Bu yeni yapı sayesinde, ürünler daha AB sınırlarına ulaşmadan önce risk analizine tabi tutulabilecek ve yasadışı ürünlerin Avrupa pazarına girişi engellenebilecek.

    Bu sayede gümrük yetkilileri tedarik zincirleri hakkında eksiksiz bir genel bakışa sahip olabilecek, ithalat ve ihracata ilişkin kontrolleri öngörebilecek ve üye ülkelere kontrol tavsiyelerinde bulunabilecek.

    Taslak belgede, sahtecilik nedeniyle tekstil sektöründe yıllık 12 milyar Euro, kozmetik sektöründe 3 milyar Euro ve oyuncak sektöründe 1 milyar Euro kayıp yaşandığı belirtiliyor. AB, yeni atık yönetmeliği kapsamında çevrimiçi satıcıları, iade edilen veya istenmeyen ürünlerin bertaraf maliyetlerine katkıda bulunmaya da zorlayacak. Ayrıca, her bir paket için bir işlem ücreti getirilmesi de AB’nin gündeminde.

    Amazon, Shein ve Temu inceleme altında

    Avrupa Komisyonu, büyük e-ticaret platformlarının piyasa davranışlarını düzenleyen kurallar kapsamında Shein ve Amazon'u zaten inceleme altına almış durumda. Aynı zamanda AliExpress ve Temu’ya yönelik de yasal süreçler başlatıldı. Mevcut yasalara göre, platformlar yalnızca yasa dışı veya tehlikeli ürünleri bilerek satmaları veya tespit edildikten sonra hızla kaldırmamaları durumunda sorumlu tutuluyor.

    Shein ve Temu, Avrupa’daki düzenlemelere uyum sağladıklarını belirtirken, Amazon ise güvensiz veya uyumsuz ürünleri engellemek için proaktif tedbirler aldığını savunuyor. Ancak, yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu platformların sorumluluğu katbekat artacak.

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    Mantarın Başı 3 gün önce

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