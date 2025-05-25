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    Online alışverişte kurallar değişti: Cayma hakkı, kargo iadesi ve dahası

    Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde tüketici lehine yeni düzenlemeler yaptı. Elektronik ürünlerde cayma hakkı geri gelirken iade kargo ücretinde de değişiklik yapıldı.

    Online alışverişte yen dönem: Cayma hakkı, kargo iadesi ve dahası Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeler tüketicinin elini güçlendirmesi açısından önemli. Değişikliklerle birlikte internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürün iadesi yapıldığında kargo ücretinin tahsili satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak. Ayrıca cayma hakkı konusundaki sınırlandırmalar da kaldırıldı. Düzenlemeler, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

    İade kargoda ücret tüketiciden tahsil edilmeyecek

    Bakanlıktan yapılan açıklamada 23 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikle, tüketicilerin cayma hakkının kullanımındaki kargo iade masraflarına hangi tarafça katlanılacağının sözleşme öncesi kararlaştırılmasına ve cayma hakkı istisnalarının kapsamının genişletilmesine ilişkin mevzuatta değişiklik yapıldığı anımsatılarak, bu değişikliklerin 1 Ocak 2026'da yürürlüğegirmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

    Buna göre cayma hakkını kullanan tüketicilerden iade sürecinde herhangi bir kargo ücreti talep edilemeyecek. İlgili kargo ücreti satıcı veya sağlayıcı tarafından ödenecek. Dolayısıyla son dönemde sıkça şikayet edilen iade kargo ücreti uygulaması son buluyor.

    Elektronik ürünlerde cayma hakkı devam edecek

    Daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılacağına karar verilmişti. Şimdi ise bu noktada geri adım atılıyor. Cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar gibi elektronik ürünlerde artık tüketiciler herhangi bir gerekçe göstermeden 14 gün içerisinde cayma haklarını kullanabilecek.

    Bakanlık, yaptığı açıklamada "Tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

    1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek başka bir düzenleme de uyuşmazlıklarda arabuluculuğun ön plana çıkarılması. Bu bağlamda parasal limitler dahilindeki uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesine başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, mesafeli satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda yer alacak.

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    gun 2 gün önce

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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