Türkiye'de e-ticaret hacmi arttı, sipariş sayısı sabit kaldı!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’deki e-ticaret sektörünün güncel durumunu gözler önüne seren 2024 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu yayınlandı. iyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından bu yıl 4’üncüsü yayımlanan raporun öne çıkan verilerine birlikte bakalım.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de e-ticaret satış hacmi TL bazında geçtiğimiz 2 yılda üç haneli büyüme gösterirken bu seneki artış iki haneli olarak gerçekleşti. 2022’de yüzde 111, 2023’te yüzde 133 büyüyen pazar, 2024’te yüzde 61,7'lik artışla 3 trilyon lira seviyesine ulaştı. Dolar bazında ise 2024’te yüzde 15’lik artış yaşandı ve 90 milyar dolar hacme ulaşıldı. İşlem sayısına baktığımızda ise 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da 5,9 milyar adet işlem gerçekleşmiş. Alışveriş sayısında artış yaşanmamış. 2023 yılında 317 TL olan ortalama sepet tutarının 2024 yılında 508 TL'ye ulaştığı görülmektedir.

Tam Boyutta Gör 3 trilyon liralık hacim, Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 6,5'ine karşılık geliyor. Türkiye'de e-Ticaretin gayrisafi yurt içi hasıladan (GSYİH) aldığı payın oranı 5 yıllık takvim içerisinde ilk defa düşüş gördü.

Türkiye’de internet kullanıcılarının yalnızca yüzde 52’si internetten alışveriş yapıyor. Bu da sektörün büyümesi için potansiyel olduğunu ifade ediyor.

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Yurt dışına satışlar arttı

2022’de 2,2 milyar dolar olan e-ihracat hacmi, 2023’te 5 milyar dolara, 2024’te ise 6,4 milyar dolara yükseldi. 2025’te bu rakamın 8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

En yüksek pazar payına sahip sektörler

Tam Boyutta Gör iyzico verilerine göre en yüksek pazar payına sahip sektör “Moda ve Aksesuar” sektörü oldu. Bu kategorideki alışverişler, e-ticaretin yüzde 26,6’sını oluşturdu. Ardından yüzde 11,5 ile “Elektronik ve Teknoloji” sektörü takip etti.

Tam Boyutta Gör E-ticaret yapan satıcıların verilerine baktığımızda ise İyzico bünyesindeki mikro ölçekli işletmeler toplam satıcıların %90,9’unu oluşturmasına rağmen, satış hacmindeki paylarının %2,7 ile sınırlı kaldığını görmekteyiz. Büyük ölçekli işletmelerin satıcı oranı %0,6 ile en düşük seviyede kalırken, toplam satış hacmindeki payları %81,7’ye ulaştı.

Tam Boyutta Gör Satış kanalları incelendiğinde, yalnızca e-ticaret üzerinden satış yapan işletmelerin oranı %39 iken, hem e-ticaret hem de fiziksel mağaza kanalını kullanan işletmelerin oranı %61 olarak belirlenmiştir.

Tam Boyutta Gör Pazaryerleri ve platformlarla ilgili sorun yaşayan işletmelerin en sık karşılaştığı konular arasında %58 ile pazaryeri komisyonları, %57 ile kendi web sitelerine trafik çekme güçlüğü ve %44 ile pazaryerlerindeki yoğun rekabet yer almaktadır.

Kasım kampanyalarına ilgi az

Tam Boyutta Gör

2024 yılındaki büyük indirim dönemleri ile ilgili verilere baktığımızda Black Friday dönemindeki işlem sayısı ve ortalama sepet tutarı miktarının, Aralık başındaki Siber Pazartesi döneminin gerisinde kalması dikkat çekiyor. Müşteriler Kasım indirimlerinde beklediği fırsatları bulamayınca Aralık ayında alışveriş yaptı. Aralık ayı en yüksek satış hacmine ulaşılan ay oldu.

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Türkiye'de e-ticaret hacmi arttı, sipariş sayısı sabit kaldı!

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