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TOBB Açıkladı: Türkiye, e-ticarette Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi

TOBB E-ticaret Meclis Başkanı Öget Kantarcı; ülkemizdeki e-ticaret hacmi hakkında açıklamalarda bulundu. Kantarcı, Türkiye'nin e-ticarette en hızlı büyüyen Avrupa ülkesi olduğununu açıkladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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TOBB Açıkladı: Türkiye, e-ticarette Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi
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TOBB E-ticaret Meclis Başkanı ve aynı zamanda GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı; e-ticaret hacmi, BDDK'nın kredi kartı kararı ve GittiGidiyor ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Türkiye'de bugün perakende e-ticaret hacmi 17 milyar 500 milyon lira seviyesinde. E-ticaret sektörü toplam perakende sektörünün yüzde 3,5'ini oluşturuyor. Kantarcı, hedeflerinin bu payı yüzde 8'lere çıkarmak olduğunu ve 2020'de e-ticaret hacminin 35 milyar lira seviyesine taşımak olduğunu ifade etti. Öget Kantarcı, Türkiye'nin e-ticarette büyüme oranının yüzde 25-30 dolaylarında olduğunu ve Avrupa'nın e-ticarette en hızlı büyüyen ülkesi olduğunun altını çizdi.

Kadınların E-ticarete İlgisi Artıyor

İnternetten alışverişte kadınların oranının hızlı bir şekilde arttığına değinen Kantarcı, GittiGidiyor'dan 3 yıl önce alışveriş yapanların yüzde 30'unu kadınlar oluştururken bugün bu oranın yüzde 40'a çıktığını ifade ediyor. Aynı zamanda son yıllarda yapılan araştırmalar, giyim sektöründeki e-ticaret satışlarının büyük payını kadınların oluşturduğunu gösteriyor.

E-ticaretin Tercih Edilme Sebebi Sadece Fiyat Değil

Tüketicilerin alışverişte, fiyat avantajının yanı sıra hızlı ve kolay olması nedeniyle interneti tercih eder duruma geldiğini ifade eden Kantarcı, "Türkiye'de e-ticaret daha çok ucuz olduğu için tercih edilirken dünyada bu algı değişti, artık avantajlı ve çok kolay olduğu için kullanılıyor. Bu durum Türkiye'de de değişiyor." dedi.

Kantarcı sözlerine şöyle devam etti: "Ne alacağını bilen biri yaklaşık 8 saniyede internetten alışveriş yapabiliyor. Örneğin köpek mamasının artık internetten alındığını görüyoruz. Bunun nedeni köpek mamasının internette daha ucuz olması değil. Evinize kadar getiriliyor olması."

BDDK'nin Ek Süresi E-Ticaret Sektörüne Nefes Aldırdı

Kredi ve banka kartlarının internetten alışverişine onay vermeyen müşterilerin kartları 17 Ağustos tarihinde online alışverişe kapatılacaktı. BDDK bu süreyi erteledi ve 31 Aralık'a kadar onay vermeyenlerin kartlarının 2018'de online alışverişlere kapatılacağını açıkladı.

Ek süre tanınmasının e-ticaret sektörü açısından çok önemli olduğunu dile getiren Kantarcı, "Çünkü bankaların yanı sıra e-ticaret şirketlerinin ve sektör derneklerinin kart sahiplerini bilgilendirmek için sağladığı yoğun iletişim desteğine rağmen, bugün itibarıyla kartını internet işlemlerine açmak için onay verenlerin oranı beklentilerin çok altında kalmıştı. Yeni kararla birlikte tüm sektör kullanıcılarına ulaşmak için daha fazla zaman kazanıldı; sektör nefes aldı." ifadelerini kullandı.

GittiGidiyor Üzerinden Yurt Dışına Satış Yapılabilecek

Son olarak yurt dışına satış hizmeti üzerinde çalıştıklarını söyleyen Kantarcı, "Gittigidiyor olarak satıcılarımıza e-bay'in bulunduğu ülke pazarlarını hazır hale getirdik. Burada ödemeyle ilgili bir sıkıntı var. Bunlar da aşıldığı anda satıcılarımız sitede ürün listelerken 'Ben bunu Almanya'da da sergilemek istiyorum.' diyebilecek. Biz de şirket olarak gerekli destekleri vereceğiz. Bu hem alıcı hem de satıcı için geçerli olacak, yüz binlerce kişi buradan oraya mal satıyor olacak. Ödeme sistemindeki sorunlar çözüldüğünde global bir oyuncu olacağız." dedi.



Anadolu Ajansı Yorum Yaz
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MüdavimBey 1 yıl en beğenilen
E-Ticaretin kalitesi de bir o kadar hızlı düşüyor bu konuda da birinciyizdir. Artık tek taraflı yorumlara zerre değer vermiyorum. Konuyu tarafsız artısı ve eksisiyle dile getiren insanları dinliyorum böylece Türkiye'de dinleyeceğim adam kalmadı kafam da bir o kadar rahat.
E-Ticaretin kalitesi de bir o kadar hızlı düşüyor bu konuda da birinciyizdir. Artık tek taraflı yorumlara zerre değer vermiyorum. Konuyu tarafsız artısı ve ...
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tttahmettt 1 yıl
Eminim en çok borcu olan vatandaşlar sıralamasında da birinciyizdir.
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0z0z 1 yıl
Avm ler esnaflığı bitirdi
E ticarette mağazaları bitirecek
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sniper23 1 yıl
Avrupa'da ki en büyük 2.inci nüfus Türkiye'de olduğu için bu kadar büyümenin gözükmesi normaldir.
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kadirirdem 1 yıl
Şu vergiler azalsa siz o zaman görün...
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Jon SNOW 37 1 yıl
Tobb un baskanı araba yapacaktı.
Ne oldu o arabalara
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emekli56 1 yıl
Bu haberin sıcak fırsatla ilgisi ne?
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insipe12 1 yıl
Ülkemizde herşey gelişiyor,2023 yılında gerçekten de Avrupa'nın da elindeki kozlar bittiğinde herşey çok güzel olacak.O zamana kadar yine ufak gelişmeler göreceğiz bence.E-Ticarette ise bence Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli vardı,çok güzel bir haber oldu bu da.
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keremyan 1 yıl
böyle haberleri gördükçe e-ticarete yeni vergi gelecek diye hissediyorum.
işsizliğe sebep oluyor diye trump amazonu bu konuda eleştirdi. amazon 6 milyar dolar zarar etti bir kaç saatte.
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Fikirist 1 yıl
benim arkadaşım 50 liraya 100 tane yorum attığını söyledi bi e-alışveriş sitesine.kalite diye bişey yok. güven diye bişey kalmadı. en büyük şirketler bile bin bir tür hile durda çeviriyor.
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Qantas 1 yıl
troy diye bi kart vardı.nooldu sahi o ?
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emrekaradag 1 yıl
Bu bi başarısızlık öyküsüdür. Zira gelişmiş ülkeler bizim şuanda bulunduğumuz konuma yıllar önce geldiği için adamlar daha fazla büyüyemiyor. İşte meydan Türkiye gibi 3. dünya ülkelerine kalıyor. Bununla övünmeyin çok geç kaldık
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