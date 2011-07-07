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EVGA, GeForce GTX 570 Classified modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GeForce GTX 570 Classified modelini duyurdu
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EVGA yaptığı yeni bir açıklamayla performans tutkunları için hazırladığı GeForce GTX 570 Classified modelini duyurdu. Referans tasarımlı model ile aynı soğutucu tasarımına sahip olan kartın diğer tüm detayların da ise özelleştirme yapılmış. 40nm GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 10 katmanlı baskılı devre üzerinde 6 fazlı dijital PWM kullanıyor. 
Profesyonel kullanıcılar için kart üstü donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip ola ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x CUDA çekirdeğine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kartın grafik işlemcisi 822MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3902MHz'de görev yapıyor.
Çoklu GPU kurulumu için 3 yollu SLI desteği sunan kart aynı zamanda PhysX, CUDA, 3DVision Surround gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.  Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan EVGA GeForce GTX 570 Classified'ın yakında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise 360$ olarak açıklandı. 
EVGA, GeForce GTX 570 Classified modelini duyurdu
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Tolgá 8 yıl
Koskoca evganın özel soğutucusu yok yada ben öyle biliyorum.Ayıptır isim tamam ama birazda asus msi gigabyte i örnek al soğutucu konusunda
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Man From Atlantis 8 yıl
gtx 590 gibi gtx 570lerin de pörtleyeni fazla.. gtx 580 pcb'si ve üzerinde 6 fazlı pwn sayesinde daha dayanıklı bir kart olmuş..
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jackal211 8 yıl
nvidia ekran kartı yapamıyor be kardeşim ati deli gibi ekran kartları cıkarıyor. performansıda nvidiayı katlar
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NecroCyber-777 8 yıl
bare ramleri 4000 mhze cekseydi en azından birşeye benzerdi
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born2bemad 8 yıl
Yahu ben bu firmaları anlamıyorum. Özel model kart yaptım diye ortaya çıkıyorsun fakat karta gidip referans tasarım blower tipi soğutucu koyuyorsun. Koysana adam gibi heatsink ve fanları. Blower hem feci toz tutuyor hem aşırı ses yapıyor hem de böyle kartlar için yetersiz. 3fps daha fazla alıcam diye 15-20 derece daha sıcak çalışan kartı napayım yani ben.
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Xagdas 8 yıl
Bu saatten sonra, bu paraya alınmaz diyenler parmak kaldırsın... :)))
150 dolara versinler 2 tane alırım ;)
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