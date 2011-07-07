EVGA, GeForce GTX 570 Classified modelini duyurdu

EVGA yaptığı yeni bir açıklamayla performans tutkunları için hazırladığı GeForce GTX 570 Classified modelini duyurdu. Referans tasarımlı model ile aynı soğutucu tasarımına sahip olan kartın diğer tüm detayların da ise özelleştirme yapılmış. 40nm GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 10 katmanlı baskılı devre üzerinde 6 fazlı dijital PWM kullanıyor.

Profesyonel kullanıcılar için kart üstü donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip ola ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x CUDA çekirdeğine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kartın grafik işlemcisi 822MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3902MHz'de görev yapıyor.

Çoklu GPU kurulumu için 3 yollu SLI desteği sunan kart aynı zamanda PhysX, CUDA, 3DVision Surround gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan EVGA GeForce GTX 570 Classified'ın yakında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise 360$ olarak açıklandı.