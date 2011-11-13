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EVGA bu defa yalnız değil; Asus çift soketli yeni anakart hazırlıyor

7 yıl
16,3b
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20
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA bu defa yalnız değil; Asus çift soketli yeni anakart hazırlıyor
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Çift işlemci kullanımına olanak tanıyan Classified SR-2 anakartı ile yüksek performans segmentinde ciddi başarı elde eden ve bunun üzerine Sandy Bridge-E tabanlı işlemciler için Classified SR-3 modeli üzerindeki çalışmalarına hız veren EVGA, bu defa yalnız kalmayacak gibi görünüyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Asus'un, Classified SR-3 ile aynı kulvarda yer alacak yani yüksek performans tutkunlarını hedef alacak gizli bir anakart projesi üzerinde çalıştığı bildiriliyor.
Firmanın yeni anakartı için henüz çok fazla detay bulunmuyor ancak şirkete yakın kaynaklar, tasarım takımının bir süredir bu konu üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Bu noktada altı çizilen detay ise hazırlandığı belirtilen anakartın aynı zamanda iş istasyonu ihtiyacı duyan profesyonelleri hedef alacağı ancak diğer taraftan tasarım/hız aşırtma özellikleriyle oyun ve performans tutkunlarını da ihmal etmeyeceği belirtiliyor. Yeni anakartın detayları hakkında şu an için fazla detay bulunmuyor ve çıkana kadar Asus için amiral gemisi görevini Rampage IV Extreme modelinin sürdürmesi bekleniyor. 
EVGA bu defa yalnız değil; Asus çift soketli yeni anakart hazırlıyor
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DH Misafiri 7 yıl
modeller iii de alcak para yok
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SİLİCİ 53 7 yıl
güzel olan her sey pahalıdır
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michael scofield77 7 yıl
tam saçmalık
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SİLİCİ 53 7 yıl
satılık maxsımus 3formula anakart ve ı7 860 ıslemcı ve fan 700 tl
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SİLİCİ 53 7 yıl
güzel olmus tam benlık
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makbulut 7 yıl
Yazılım ve donanımlar uygun olacakmı asıl sorulmasi gereken soru budur.
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dodomoco 7 yıl
evga yapar asus bakar asus kukllanıyorum ama bakınız bütün rekorlar her zaman evga anaakartlarla ekran kartlarıyla kırılır çünkü adamlar her açıdan dünyada 1 numara
1 Yanıt Yanıtla +1
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SVSTRGMR 7 yıl
4 slotluk 8'er çekirdekli işlemcilerin çalıştığı sistemleri bir düşünsenize?
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DH Misafiri 7 yıl
hangi işlemcileri kullanabiliriz ki ?
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Tolgá 7 yıl
Gigabyte MSI Asus bu zamana kadar neden yapmadı çok ilginç.
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aspirin_00 7 yıl
bu tip anakartlara i7 işlemciler takılıyor mu ?
render almak için birebir anakartlar...
grafik tasarım ve modellemeciler için isteyen serverda yapar :D
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