EVGA bu defa yalnız değil; Asus çift soketli yeni anakart hazırlıyor

Çift işlemci kullanımına olanak tanıyan Classified SR-2 anakartı ile yüksek performans segmentinde ciddi başarı elde eden ve bunun üzerine Sandy Bridge-E tabanlı işlemciler için Classified SR-3 modeli üzerindeki çalışmalarına hız veren EVGA, bu defa yalnız kalmayacak gibi görünüyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Asus'un, Classified SR-3 ile aynı kulvarda yer alacak yani yüksek performans tutkunlarını hedef alacak gizli bir anakart projesi üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Firmanın yeni anakartı için henüz çok fazla detay bulunmuyor ancak şirkete yakın kaynaklar, tasarım takımının bir süredir bu konu üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Bu noktada altı çizilen detay ise hazırlandığı belirtilen anakartın aynı zamanda iş istasyonu ihtiyacı duyan profesyonelleri hedef alacağı ancak diğer taraftan tasarım/hız aşırtma özellikleriyle oyun ve performans tutkunlarını da ihmal etmeyeceği belirtiliyor. Yeni anakartın detayları hakkında şu an için fazla detay bulunmuyor ve çıkana kadar Asus için amiral gemisi görevini Rampage IV Extreme modelinin sürdürmesi bekleniyor.