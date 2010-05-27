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EVGA çift işlemcili yeni anakartı Classified Super Record 2'yi satışa sunuyor

8 yıl
41,2b
1
40
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA çift işlemcili yeni anakartı Classified Super Record 2'yi satışa sunuyor
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla, Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en güçlü partneri olan EVGA, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle anakart pazarındaki iddiasını arttıyor. En iyisini isteyen yüksek performans meraklıları için en son Classified SR-2 (Super Record 2) modelini lanse eden firma, aradan geçen iki aydan sonra nihayet bu modelini satışa sunmaya başlıyor. Standart anakartlara göre oldukça iri olan ve kaslı bir görünüm sergileyen Classified SR-2, Intel 5520 çipsetini temel alıyor ve kendi segmenti için yeni nesil işlemcilere destek sunan rekor odaklı tek anakart olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

HPTX formunda baskılı devre kullanan ve üzerinde iki adet LGA1366 işlemci soketi bulunan anakart, Xeon 5500 ve 5600 serisi Intel işlemcilerle kullanılabiliyor. Her işlemci soketi için 6 adet olmak üzere 12 DIMM slotu ile 48GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan Classified SR-2, 8+2 fazlı güç tasarımına sahip. Üzerinde iki adet NF200 yongası bulunan ve 7 adet PCIe x16 slotu ile GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 gibi yeni nesil Nvidia ekran kartlarına yönelik 4 yollu SLI desteği sunan anakart, aynı zamanda Quad Crossfire X kurulumlarına da olanak tanımakta. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilerle donatılan rekor odaklı anakart, hız aşırtmacılara özel çok sayıda özelliği de beraberinde getiriyor.

Ön sipariş listelerine 600$ seviyesinden giriş yapan EVGA Classified SR-2'nin 2 Haziran'da satışa sunulacağı açıklandı.

EVGA çift işlemcili yeni anakartı Classified Super Record 2'yi satışa sunuyor
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DH Misafiri 7 yıl
BEN ANA KARTI ALDIM KULLANIYORUM SAĞLAM 8GB EKRAN KARTIM VAR XNE.. 5600 İŞLEMCİ KOYDUM İKİ ADET 1500 W GÇ KAYNAĞI VAR.. 48GB RAM YAPTIM OCZ 8 GB RENDER 47 SN FELAN SÜRÜYOR... :)))
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DH Misafiri 7 yıl
Alayınız sıyırmışsınız be. Tamam adamlar yapmış bişeyler iyi de yapmışlar da size ne bundan. Ne yapacaksınız bu sistemle. Mail atıp film mi seyredeceksiniz. 48 gb ram le facebookta mı dolaşacaksınız. Yoksa bir sütüdyo edaları icinde yüzen bi hayal gemisinde mix mi yapacaksınız. Bence biraz akıllanın be ihtiyacınız neyse gidin onu alın neyinize lazım bu. Adamların oyun icin render ic hele şu overin düşündükleri şeylere bakın ya. Hele şu overclok deliside ayrı bir hikaye yahu iki cpu daha ne istiyorsun allahından biride 7 kart demiş delimidir nedir bunun soğutmasını gücünü akımını ne yapacaksın. Hayatınız bi hayal bari hayallerinizde biraz gercekci olun. YA DA ALIN NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN. Benim sistem odamdaki serverim tek cpu 32 gb ram 9 tane databaseyi kaldırıyor. DELİRMEYİN BU KART SİZE 5 6 gömlek büyük ayrıca amaç doğrultusunda çıkarılmış bir kart. Sizin için değil. Biraz daha araştırın. haa belki 12 cpu lu bi kar görürsünüzde artık bunuda beğenmezsiniz ha.
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Phantom Assassin 7 yıl
kafayı yemişsiniz bence. tamam harika bişey de biri dio gtx 480 x7 biri dio 2 tane işlemci ve overclock. 2 işlemciden bile memnun olmayıp o.c. yapacak arkadaşı anlından öpüyorum. 7 tane gtx 480 takan vatandaş kasayı direk yüksek gerilim hattının tepesinde çalıştırcak heralde.
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DH Misafiri 7 yıl

Arkadaşlar bu board GPU Computing sistemler için üretilmiştir. Buna benzer Tyan motherboard lara 8 adet Nvidia Tesla takılarak yaklaşık 5TFLOPS hızında mühendislik, matematik, fizik, tıp, iklim modellerinin simülasyonu v.s alanlarında hesaplamalar yapmak için (GPGPU) super computer yapılmıştır. Eğer super computer ve clustering alanlarında ilgilenen arkadaşlar varsa Amerikan Hava kuvvetlerinin 1776 adet PS3 ü clustering teknolojisi ile birleştirdiği Linux tabanlı 1 petaflops gücünde çalışan "the Condor" adlı süper bilgisayara bakmasını tavsiye ederim. Bir süre sonra herkesin evinde ev yapımı super computerlar görmeye başlarsak şaşırmayalım. Artık ev yapımı super computer dönemi başlıyor...
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Arranger. 7 yıl
Çift Xeon'lu sistem kurup basacan overclocku, sonra gelsin renderler.
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dj-genc 8 yıl
usta

EVGA Classified SR-2 (Super Record 2)
Part Number 270-WS-W555-A1
CPU Support Intel Socket 1366 (Xeon 5600/5500)
Chipset Intel 5520
Memory Support Dual or Triple Channel DDR3
SLI Support 2-way, 3-way, 4-way
SATA Header 8
SATA Type 2x600MB/sec / 6x300MB/sec
USB Ports 2x3.0 / 10x2.0
PCIE Slot 7 x PCIe x16/8
Integrated LAN 2 x 10/100/1000
Product Warranty Limited Lifetime upon registration
anakart bilgilerin de soket no 1366 ve intel i7 extirime de de aynı soket no dogrumudur yanlısmıdır bilmem ama bu soket numaraları uyustumu yeterli olmuyormu acaba bizi bilgilendirirseniz sevinirim .)
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PROOF# 8 yıl
1366 platformu i7 serisi işlemciler için geçerli i7 9xx için kullanılabilir sr2 anakart için uygun
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mute3523 8 yıl
piyasanın en iyi anakartı diyebilirim fiyatıda ucuz öbür anakartlara göre..
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ser_ka_n 8 yıl
eVGA Classified SR-2 review with Quad SLI GTX 480 on LN2

September 6, 2010
guru3d.com/...
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Inalough 8 yıl
Yoldan çıkıcam valla he :)
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Man From Atlantis 8 yıl
bu anakartla 2 işlemci kullanmak istiyorsanız sadece 2 qpi'lı xeonları kullanabilirsiniz(bu kartı alıp tek işlemci kullanan çıkmaz zaten heralde
).. folding yapanlar için şahane bir kart..

1337
Yoldan çıkıcam valla he :)


hardware pr0n dedikleri bu olsa gerek
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deniz_sea 8 yıl
bence bütün lga1366 işlemcilerle çalışır ve ordaki fan 2 adet nf200 çipini soğutmak için yukte tanesi 12w civarı çekiyor o yuzden, bence asus bundan daha iyi, genişleme kartı ile tabiki
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sertacaygun 8 yıl
Server anakartlara çok benziyor. Yazılım desteği de gelirse mükemmel olacak.
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koxp94 8 yıl
profesyoneller için yapılmış, söyleyecek söz yok
Gigabyte X58A-UD9'dan 100$ ucuz ve çift işlemci yuvalı olmuş...
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