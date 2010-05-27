EVGA çift işlemcili yeni anakartı Classified Super Record 2'yi satışa sunuyor

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla, Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en güçlü partneri olan EVGA, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle anakart pazarındaki iddiasını arttıyor. En iyisini isteyen yüksek performans meraklıları için en son Classified SR-2 (Super Record 2) modelini lanse eden firma, aradan geçen iki aydan sonra nihayet bu modelini satışa sunmaya başlıyor. Standart anakartlara göre oldukça iri olan ve kaslı bir görünüm sergileyen Classified SR-2, Intel 5520 çipsetini temel alıyor ve kendi segmenti için yeni nesil işlemcilere destek sunan rekor odaklı tek anakart olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
HPTX formunda baskılı devre kullanan ve üzerinde iki adet LGA1366 işlemci soketi bulunan anakart, Xeon 5500 ve 5600 serisi Intel işlemcilerle kullanılabiliyor. Her işlemci soketi için 6 adet olmak üzere 12 DIMM slotu ile 48GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan Classified SR-2, 8+2 fazlı güç tasarımına sahip. Üzerinde iki adet NF200 yongası bulunan ve 7 adet PCIe x16 slotu ile GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 gibi yeni nesil Nvidia ekran kartlarına yönelik 4 yollu SLI desteği sunan anakart, aynı zamanda Quad Crossfire X kurulumlarına da olanak tanımakta. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilerle donatılan rekor odaklı anakart, hız aşırtmacılara özel çok sayıda özelliği de beraberinde getiriyor.
Ön sipariş listelerine 600$ seviyesinden giriş yapan EVGA Classified SR-2'nin 2 Haziran'da satışa sunulacağı açıklandı.
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Arkadaşlar bu board GPU Computing sistemler için üretilmiştir. Buna benzer Tyan motherboard lara 8 adet Nvidia Tesla takılarak yaklaşık 5TFLOPS hızında mühendislik, matematik, fizik, tıp, iklim modellerinin simülasyonu v.s alanlarında hesaplamalar yapmak için (GPGPU) super computer yapılmıştır. Eğer super computer ve clustering alanlarında ilgilenen arkadaşlar varsa Amerikan Hava kuvvetlerinin 1776 adet PS3 ü clustering teknolojisi ile birleştirdiği Linux tabanlı 1 petaflops gücünde çalışan "the Condor" adlı süper bilgisayara bakmasını tavsiye ederim. Bir süre sonra herkesin evinde ev yapımı super computerlar görmeye başlarsak şaşırmayalım. Artık ev yapımı super computer dönemi başlıyor...
EVGA Classified SR-2 (Super Record 2)
Part Number 270-WS-W555-A1
CPU Support Intel Socket 1366 (Xeon 5600/5500)
Chipset Intel 5520
Memory Support Dual or Triple Channel DDR3
SLI Support 2-way, 3-way, 4-way
SATA Header 8
SATA Type 2x600MB/sec / 6x300MB/sec
USB Ports 2x3.0 / 10x2.0
PCIE Slot 7 x PCIe x16/8
Integrated LAN 2 x 10/100/1000
Product Warranty Limited Lifetime upon registration
anakart bilgilerin de soket no 1366 ve intel i7 extirime de de aynı soket no dogrumudur yanlısmıdır bilmem ama bu soket numaraları uyustumu yeterli olmuyormu acaba bizi bilgilendirirseniz sevinirim .)
September 6, 2010
guru3d.com/...
hardware pr0n dedikleri bu olsa gerek
Gigabyte X58A-UD9'dan 100$ ucuz ve çift işlemci yuvalı olmuş...