EVGA çift işlemcili yeni anakartı Classified Super Record 2'yi satışa sunuyor

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla, Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en güçlü partneri olan EVGA, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle anakart pazarındaki iddiasını arttıyor. En iyisini isteyen yüksek performans meraklıları için en son Classified SR-2 (Super Record 2) modelini lanse eden firma, aradan geçen iki aydan sonra nihayet bu modelini satışa sunmaya başlıyor. Standart anakartlara göre oldukça iri olan ve kaslı bir görünüm sergileyen Classified SR-2, Intel 5520 çipsetini temel alıyor ve kendi segmenti için yeni nesil işlemcilere destek sunan rekor odaklı tek anakart olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

HPTX formunda baskılı devre kullanan ve üzerinde iki adet LGA1366 işlemci soketi bulunan anakart, Xeon 5500 ve 5600 serisi Intel işlemcilerle kullanılabiliyor. Her işlemci soketi için 6 adet olmak üzere 12 DIMM slotu ile 48GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan Classified SR-2, 8+2 fazlı güç tasarımına sahip. Üzerinde iki adet NF200 yongası bulunan ve 7 adet PCIe x16 slotu ile GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 gibi yeni nesil Nvidia ekran kartlarına yönelik 4 yollu SLI desteği sunan anakart, aynı zamanda Quad Crossfire X kurulumlarına da olanak tanımakta. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilerle donatılan rekor odaklı anakart, hız aşırtmacılara özel çok sayıda özelliği de beraberinde getiriyor.

Ön sipariş listelerine 600$ seviyesinden giriş yapan EVGA Classified SR-2'nin 2 Haziran'da satışa sunulacağı açıklandı.