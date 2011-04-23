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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA hız aşırtma tutkunları için hazırladığı P67 FTW modelini satışa sundu

8 yıl
11,4b
1
17
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA hız aşırtma tutkunları için hazırladığı P67 FTW modelini satışa sundu
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Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan EVGA, Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı P67 çipsetli anakart ailesini güncelledi. SATA sorunundan arındırılan B3 revizyonlu yeni çipseti kullanmaya başlayan firma, P67 SLI modelini B3 güncellemesiyle bir kez daha lanse ederken, yenil olarak P67 FTW modelini duyurdu.

P67 SLI modelinin detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz için ilginç bazı özelliklerle desteklenen P67 FTW modeliyle başlayalım. ATX formunda olan ve 12 fazlı güç tasarımıyla donatılan anakart, Intel'in LGA1155 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerinin tamamına destek sunuyor ve dört adet DIMM slotu ile 1333MHz+ seviyesinde çift kanal bellek kullanımını mümkün kılıyor: Üzerinde 6 adet PCIe x16 slotuna yer verilen P67 FTW, AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileriyle de uyumlu.

SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni teknolojileri de bünyesinde barındıran anakart aynı zamanda bu segmentteki görmeye alışık olmadığımız şekilde CompactFlash slotuna da sahip. Profesyoneller için debug LED, kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarıyla gelen anakartta ayrıca donanımsal voltaj okuma noktalarına ve PCIe slotlarını donanımsal olarak devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan anahtar sistemine de yer veriliyor. Aynı zamanda üçlü BIOS ve Evga Control Panel özelliği de fark yaratan detaylar arasında gösteriliyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve çift USB 3.0 portu gibi detaylara yer verilen P67 FTW ile EVGA, hız aşırtma tutkunları, donanım meraklıları ve oyuncuları hedef alıyor. EVGA, P67 SLI modelini 200$, P67 FTW'yu 230$ ve EVGauge & ECP donanımlı P67 FTW modelini ise 280$'dan sunuyor.

EVGA hız aşırtma tutkunları için hazırladığı P67 FTW modelini satışa sundu
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EVGA hız aşırtma tutkunları için hazırladığı P67 FTW modelini satışa sundu
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Process64 8 yıl
Anakart üzerinde molex gördüğümde Mercedes'e at arabası tekeri takılmış gibi hissediyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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OverClocK1ng 8 yıl
"FTW: For the Win bi tarafınızdan bişeyler uydurmayın :)"
Onlar da biliyorlar. Şaka yapıyorlar anlamadın mı ?
Şaka bir yana yukarıdaki WTF ve F..T W. yorumları çok iyiydi.
Güldüm...
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sultanomar 8 yıl
nanosuit 3.0
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IronFist_InFlames 8 yıl

OverClocKing

"FTW: For the Win bi tarafınızdan bişeyler uydurmayın :)"

Onlar da biliyorlar. Şaka yapıyorlar anlamadın mı ?

Şaka bir yana yukarıdaki WTF ve F..T W. yorumları çok iyiydi.
Güldüm...


Pardon Jeton 4 köşe bende
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alpa07 8 yıl
artizliğin kime evga :D
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Statistik 8 yıl
Asus Maximus taklidi olmus
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Xagdas 8 yıl
İNSANIN CANI ÇEKİYO BEE!
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servetportakal 8 yıl
CompactFlash ,debug LED, kart üstü güç.
Nedir bunlar, bilen var mı?
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cbenlidayi 8 yıl
fen lisesi terk beyler...
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IronFist_InFlames 8 yıl
FTW: For the Win bi tarafınızdan bişeyler uydurmayın :)
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avatar78 8 yıl
FTW,WTF?
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emrebo 8 yıl
F... The World yapacak herhalde bu anakart,öyle gözüküyor
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