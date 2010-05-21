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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA soğutma performansı geliştirilmiş GeForce GTX 470 SuperClocked+ modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA soğutma performansı geliştirilmiş GeForce GTX 470 SuperClocked+ modelini duyurdu
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden EVGA, GeForce GTX 470 tabanlı yeni bir modelini daha pazara sürüyor. Daha önce lanse edilen GeForce GTX 470 SuperClocked modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olan GeForce GTX 470 SuperClocked + özellikle soğutma sistemindeki iyileştirmeler ile dikkat çekiyor. EVGA'dan yapılan açıklamaya göre kartın arkasına yerleştirilen özel plaka ve giriş-çıkış bölmesi için hazırlanan yeni panel sayesinde referans tasarımlı kartlara kıyasla 7 derece daha iyi soğutma performansı sunuyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 320-Bit bellek veri yolu desteğine, 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırmalı olarak gelen kartın grafik işlem birimi 625MHz'de, paralel işlem birimleri 1250MHz'de ve bellekleri de 3402MHz'de görev yapıyor. DirectX 11, PhysX, CUDA ve 3DVision Surround teknoljilerine destek sunan ekran kartı, destek veren ekran kartlarında farklı SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve bir adet mini HDMI konnektörüne sahip olan EVGA GeForce GTX 470 SuperClocked+, yurt dışında hali hazırda satılmakta olan GTX 470 SuperClocked ile aynı fiyat seviyesinden yani 379.99$'dan satışa sunuluyor.

EVGA soğutma performansı geliştirilmiş GeForce GTX 470 SuperClocked+ modelini duyurdu
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EVGA soğutma performansı geliştirilmiş GeForce GTX 470 SuperClocked+ modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

EVGA soğutma performansı geliştirilmiş GeForce GTX 470 SuperClocked+ modelini duyurdu
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Batuist 9 yıl
fermileri soğutmak için acaba daha neler görücez???
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tarkancek 9 yıl
evga soğutma sistemlerinde ön plana çıkmaya başladı.. görünüşe görede kalıteli bir çıkış yaptı,, bu çıkışı ekonomik yöndende kullanıcılarıda rahatlatır inşallahh..
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Reanimate 9 yıl
EVGA zotac gibi yaygın olsa türkiyede asus tan kurtulsak.
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CeFurkan 9 yıl
ya şu ufak değişiklikleri neden standart sogutucudada yapmiyorlar
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DavutGENC 9 yıl
nerde onun o diger hdmı ı kocaman evga anakart a 4 adet cpu socket koymaktan erinmeyen şirket sadece bir hdmı la mı sistene veriyor.
düşünmek lazım
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Tolgá 9 yıl
nvidia belleklerin zamanlamalarını neden düşük tutuyor acaba zamanlamaları iyileştirmek içinmi
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=lachesis= 9 yıl
ah birde türkiyeye tam gireydi
haber için teşekürler
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