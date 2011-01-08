EVGA'dan hız aşırtma tutkunları için yeni aksesuar: Analog işlemci hız göstergesi

EVGA yine farklı bir aksesuara imza attı ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı analog hız göstergesini tanıttı. EVGA'nın yüksek performanslı anakart modelleriyle sunmak üzere geliştirdiği göstergenin, yine bir EVGA çözümü olan EVBOT ara birimi veya USB üzerinden sisteme bağlanacağı belirtiliyor. Özellikle modifiye otomobillerdeki hız ve devir göstergelerini anısatan aksesuar, 6 basamaklı bir gösterge içeriyor ve yaptığınız hız aşırtma uygulaması kapsamında işlemcinizin anlık hızını donanımsal olarak takip etmenize olanak tanıyor.

EVGA, yeni aksesuarını ne zaman ve hangi koşullarda (ayrı mı satılacak yoksa anakartların kutu içeriğine mi eklenecek) satılacağını henüz açıklamadı.