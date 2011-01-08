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EVGA'dan hız aşırtma tutkunları için yeni aksesuar: Analog işlemci hız göstergesi

8 yıl
16,4b
1
30
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA yine farklı bir aksesuara imza attı ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı analog hız göstergesini tanıttı. EVGA'nın yüksek performanslı anakart modelleriyle sunmak üzere geliştirdiği göstergenin, yine bir EVGA çözümü olan EVBOT ara birimi veya USB üzerinden sisteme bağlanacağı belirtiliyor. Özellikle modifiye otomobillerdeki hız ve devir göstergelerini anısatan aksesuar, 6 basamaklı bir gösterge içeriyor ve yaptığınız hız aşırtma uygulaması kapsamında işlemcinizin anlık hızını donanımsal olarak takip etmenize olanak tanıyor.

EVGA, yeni aksesuarını ne zaman ve hangi koşullarda (ayrı mı satılacak yoksa anakartların kutu içeriğine mi eklenecek) satılacağını henüz açıklamadı.


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devrimdoga 8 yıl
@ CodeMachine +1
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redline_59 8 yıl
güzel anahtarlık olur
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CoxeD 8 yıl
Bknz. Pendik - Kadıköy Minibüs şöförü olmak, onlarda da var bu göstergelerden :)
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miscellaneous 8 yıl
monitörde gözüken bişey için neden ayrı para vereim ki :D ama tabi havayı sevenler 100 dolar olsa bile alır :D
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Volkanbaba 8 yıl
kasanın önüne takılan göstergelerden al daha iyi hem usb çıkışı fan ayarı gibi ekstra özelliklerde kazanırsınız
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theyapici 8 yıl
araba olsa anlarım hız sınırını aşıyor mu diye görürsün .Motorsiklet olsa yine anlarım kaçla gittiğini görürsün hız denemesi yaparsın bunda taş çatlasa 5-1,5-1,ultra soğutucun olsa 6 bu yani Ama forumda gereksiz görenler kadar işe yarar bir süs olduğunu düşünenler de yok değil.Bedava verseler anakart hediyesi olarak alınır ayrıca para etmez.
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prescott2400 8 yıl
buna benzer bir sistemi bende kullanıyorum. Ama hız değil güç ölçümü şeklinde. İşlemcime ve ekran kartıma bağlı amper metreler sayesinde sistemin aktivitesini anlık olarak görüyorum. Özellikle oyun oynarken hangi bölümlerin işlemciye yada ekran kartına yüklendiğini anlık olarak görebiliyorum. Tamamen zevk meselesi bir özellik. Analog olması çok güzel olmuş.
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Tanarri 8 yıl
çok vasat duruyo tırıvırı işler başka bişi değil ama yinede hoş.. görünce gigabyte odin gt analog göstergesi geldi aklıma
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DemonicMajesty 8 yıl
İşlemci boştayken ghz'in düşmesini ve yükte yükselmesini izlemek biraz fantezi ama güzel olur.
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Momo-Oz 8 yıl
saçmamı ne ?
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Luc4sHood 8 yıl
işlemci kullanımını gösteren bişey olsa daha hoş olurdu bence
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Thehunt 8 yıl
güzel düşünülmüş:)
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