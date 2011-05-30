EVGA'nın yeni ekran kartı GeForce GTX 570 HD Classified detaylandı

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan EVGA, hız aşırtma tutkunları için hazırladığı GeForce GTX 570 HD Classified modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Soğutucu tasarımı anlamında referans tasarımla büyük benzerlikler taşıyan kartın asıl sürprizleri ise soğutucunun altında yatıyor diyebiliriz. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, gelişmiş güç tasarımı ve özel baskılı devresi ile dikkaleri çekmeyi başarıyor.

EVGA'dan yapılan açıklamaya göre GeForce GTX 570 HD Classified, 10 katmanlı baskılı devre kullanıyor ve bu sayede hem yüksek hızlardaki stabiliteye hem de kartın kullanım ömrüne ciddi katkı yapılıyor Grafik işlemciyi besleyen güç tasarımında da güncellemeye giden EVGA, 6 fazlı güç tasarımına yer vediğini ve kart üzerinde 8pin + 6pin güç konnektörlerine yer verdiğini belirtiyor. Baskılı devresi üzerinde donanımsal voltaj okuma noktalarına da sahip olan kart, SLI ve 3DVision Surround desteği de sunuyor.

Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi olmayan kartın yakında satışa sunulması beklenirken, EVGA'nın yeni GeForce GTX 580 Classified modelini tanıtıması bekleniyor.