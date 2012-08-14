EXPER XCELLERATOR SX75 video inceleme "Türk Oyun Severlere Özel Oyun Bilgisayarı"

Yerli Bilgisayar Üreticisi dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Exper'in yüksek performans tutkunları ve oyun severlere yönelik olarak hazırladığı EXPER XCELLERATOR ailesinin en güçlü üyesi SX75 test masamızda. Bakalım SX75, yerli üretim oyun bilgisayarlarının sadece sözde oyun bilgisayarı olarak kaldıkları bu kötü gidişe dur diyebilecek mi?

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