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EXPER XCELLERATOR SX75 video inceleme "Türk Oyun Severlere Özel Oyun Bilgisayarı"

6 yıl
57,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yerli Bilgisayar Üreticisi dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Exper'in yüksek performans tutkunları ve oyun severlere yönelik olarak hazırladığı EXPER XCELLERATOR ailesinin en güçlü üyesi SX75 test masamızda. Bakalım SX75, yerli üretim oyun bilgisayarlarının sadece sözde oyun bilgisayarı olarak kaldıkları bu kötü gidişe dur diyebilecek mi?
 

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rtsbora 6 yıl en beğenilen
adamlar geçen seneden elde kalmış donanımların yanına i7 3770K ekleyip piyasaya sürmüşler.
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DH Misafiri 6 yıl
Yerli Bilgisayar Üreticisi dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Exper Demişsiniz İyi Güzelde Ürettiği Ne Var Ortada ? Bir Amblem Basmakmı Başka Marka Saç Parçasının Üzerine Yoksa Donanımı Toplayıp İşletim Sistemini Kurmakmı Çok Komik Gerçekten Güzelim Ülkemin Halleri Vestel Gibi Vida Bile Çin Ama Marka Vestel Tam Türk İşi...
Yerli Bilgisayar Üreticisi dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Exper Demişsiniz İyi Güzelde Ürettiği Ne Var Ortada ? Bir Amblem Basmakmı Başka Marka ...
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knnkpln 6 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

Yillar once Vestel Kronos vardi Crysis 1 ilk ciktiginda. Quad Extreme islemci 8800 Ultra SLI 8 GB ram sivi sogutma , fiyati 11000 liraydi


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
turbo-powwerYillar once Vestel Kronos vardi Crysis 1 ilk ciktiginda. Quad Extreme islemci 8800 Ultra SLI 8 GB ram sivi sogutma , fiyati ...
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Frievent 6 yıl
Türk Oyun Severlere Özel Oyun Bilgisayarı nasıl oluyor anlam veremedim başlığa.. Pilav üstü kurumu çıkıyor üzerinden?
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karavahset 6 yıl
Ben bu kadar güzel inceleme görmedim
Güzel bir bilgisayar ama Neredeyse 900TL fark vermişler.Pahalı
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valek 6 yıl
Türkiyedeki bu tür işlere destek veriyorum bu gün bunu yapan yarın daha iyisini yapar diye hep düşünmüşüdür. Ne kadar destek verirsek o kadar iyi demişimdir kendime. Çümkü yarın öbür gün belki bu firmalar üretimede geçer bazı parçalarda da bizde şu yüksek fiyatların bir kısmından kurtuluruz demişimdir. Amcak ve Ancak bu Casper Exper gibi firmalar toplamacılığı hiç bırakmadılar hiç ileriyi düşünmediler hep aynı hikayeyi döndürdüler hiç kendilerini bence geliştirmediler. Üzülerek noktalıyorum.
Düzeltme üretici değil toplamacı.
1 Yanıt Yanıtla
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karavahset 6 yıl valek
valek
Türkiyedeki bu tür işlere destek veriyorum bu gün bunu yapan yarın daha iyisini yapar diye hep düşünmüşüdür. Ne kadar destek verirsek o kadar iyi demişimdir kendime. Çümkü yarın öbür gün belki bu firmalar üretimede geçer bazı parçalarda da bizde şu yüksek fiyatların bir kısmından kurtuluruz demişimdir. Amcak ve Ancak bu Casper Exper gibi firmalar toplamacılığı hiç bırakmadılar hiç ileriyi düşünmediler hep aynı hikayeyi döndürdüler hiç kendilerini bence geliştirmediler. Üzülerek noktalıyorum.
Düzeltme üretici değil toplamacı.

Katılıyorum.Video da 11.10 da bahsetmişler.
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DH Misafiri 6 yıl

DİKKAT ! iŞ iLANIDIR.. Kuruluşumuz bünyesinde, part time veya fulltime çalışmak üzere bay-bayan eleman alınacaktır.İlgili arkadaşlarımızın ortakheyecan.com/... ortakheyecan.com/... linki tıklayıp görevli den bilgi alınız...
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Boracalin 6 yıl
Bende PC üreticisiyim....
3 adet ürettim şimdiye kadar... İki tane kendime bir tane de arkadaşıma... Hepsi de taş gibi , bir ürettim , pir ürettim... 2-3 senedir tık demiyorlar :))))
Markamda ; BC-Pc... :DDD nassı ?

Ayrıca ; BC-Pc'de servis işçilik ücretide yok , sadece parça parası... Bitmedi...
Parçalar bütçenize göre , siz ne isterseniz o... 50 TL lik parçada var 150 TL likte var....
Bitmedi... Bitmedi...
İsterseniz ücretsiz dilediğiniz programlarıda veriyoruz...
Başka bir arzunuz ?
hahahaaaaa , exper'in mantığı ile ben bile üreticiyim yafff...
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enja 6 yıl Boracalin
Boracalin

Bende PC üreticisiyim....

3 adet ürettim şimdiye kadar... İki tane kendime bir tane de arkadaşıma... Hepsi de taş gibi , bir ürettim , pir ürettim... 2-3 senedir tık demiyorlar :))))

Markamda ; BC-Pc... :DDD nassı ?

Ayrıca ; BC-Pc'de servis işçilik ücretide yok , sadece parça parası... Bitmedi...
Parçalar bütçenize göre , siz ne isterseniz o... 50 TL lik parçada var 150 TL likte var....
Bitmedi... Bitmedi...
İsterseniz ücretsiz dilediğiniz programlarıda veriyoruz...
Başka bir arzunuz ?

hahahaaaaa , exper'in mantığı ile ben bile üreticiyim yafff...


+1
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thejeweler 6 yıl
ekran kartı modeli düşük diyen arkadaşlar var, onları koruyalım kollayalım.
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kurunc 6 yıl
Hazır bilgisayar almak kadar aptalca bir şey olamaz ! Helede üst düzey oyuncu bilgisayarı ! Bütün parçaları özenle seçip almak ve montajını yapmak hem daha zevkli hemde daha düşük maliyetli olacağı halde gidip exper casper gibi firmalara fazladan para vermenin ne manası var acaba ???
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despair 6 yıl
UzmaN345
Yinede yetersiz anakart asus Z77 Pro veya deluxe modeli olmalıydı GTX580 yerine asus GTX670 DC2 veya TOP modeli GTX680 DC2 olabilirdi işlemci iyi ama böyle sisteme özel tasarım bir sogutucu şart ve tabiki oc 4.5 aşagı düşmemek lazım.. kasa güzel denecek fazla şey yok sadece yantarafa filitre ve üste bir fan daha şart... ozaman 4500tl fiyatına hak ederdi...

Katılıyorum, sistemi incelediğimde benim de aklıma gelen ilk şeyler bunlar oldu.
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DH Misafiri 6 yıl
medya hükümet gibi olmaya başladınız.gtx580 ın ve p 67 nın bu fıyata yakısmadıgını belirtmeniz lazımdı.ayrıca ramlarin soğutucusu bile yok.ucuza kaçmışlar
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SystemApps 6 yıl
kasayı hiç beğenmedim.Griş çıkışlar vs ok ama o heryeri telli tasarım nedir ya.Hele o yan kapak en azından plexi yapsalarmış.Kasanın içi toz yuvası olmaya çok ama çok musait.Birde heryeri açık olduğundan hava sirkülasyonuda olmaz.Heryere fan koymuşlar ama uzay montajından bi farkı yok kasanın içi...
pcnin bileşenleri iyi neredeyse herşey düşünülmüş özellikle ssd tercih etmeleri çok güzel.Ancak fiyat olarak o denli para verilmez bence...Yani tabiki herkes sistem toplayamaz ama aradaki fark biraz fazla.Biraz ucuzlarsa alınabilir...
Son olarak genel bir değerlendirmeyle beğendiğimi söyleyebilirim.Ama şahse hiç bir kasaya 4000 küsür vermem.1000liralık sistemle yapamadığım hiç bir şey yokken 4000lira bence gereksiz.MAX 2000liralık bir pc neredeyse her kullanıcı türüne yeterde artar bile...
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