EXPER XCELLERATOR SX75 video inceleme "Türk Oyun Severlere Özel Oyun Bilgisayarı"

Genel Yayın Yönetmeni
Yerli Bilgisayar Üreticisi dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Exper'in yüksek performans tutkunları ve oyun severlere yönelik olarak hazırladığı EXPER XCELLERATOR ailesinin en güçlü üyesi SX75 test masamızda. Bakalım SX75, yerli üretim oyun bilgisayarlarının sadece sözde oyun bilgisayarı olarak kaldıkları bu kötü gidişe dur diyebilecek mi?
Paylaş Tweetle
Düzeltme üretici değil toplamacı.
Katılıyorum.Video da 11.10 da bahsetmişler.
DİKKAT ! iŞ iLANIDIR.. Kuruluşumuz bünyesinde, part time veya fulltime çalışmak üzere bay-bayan eleman alınacaktır.İlgili arkadaşlarımızın ortakheyecan.com/... ortakheyecan.com/... linki tıklayıp görevli den bilgi alınız...
3 adet ürettim şimdiye kadar... İki tane kendime bir tane de arkadaşıma... Hepsi de taş gibi , bir ürettim , pir ürettim... 2-3 senedir tık demiyorlar :))))
Markamda ; BC-Pc... :DDD nassı ?
Ayrıca ; BC-Pc'de servis işçilik ücretide yok , sadece parça parası... Bitmedi...
Parçalar bütçenize göre , siz ne isterseniz o... 50 TL lik parçada var 150 TL likte var....
Bitmedi... Bitmedi...
İsterseniz ücretsiz dilediğiniz programlarıda veriyoruz...
Başka bir arzunuz ?
hahahaaaaa , exper'in mantığı ile ben bile üreticiyim yafff...
+1
Katılıyorum, sistemi incelediğimde benim de aklıma gelen ilk şeyler bunlar oldu.
pcnin bileşenleri iyi neredeyse herşey düşünülmüş özellikle ssd tercih etmeleri çok güzel.Ancak fiyat olarak o denli para verilmez bence...Yani tabiki herkes sistem toplayamaz ama aradaki fark biraz fazla.Biraz ucuzlarsa alınabilir...
Son olarak genel bir değerlendirmeyle beğendiğimi söyleyebilirim.Ama şahse hiç bir kasaya 4000 küsür vermem.1000liralık sistemle yapamadığım hiç bir şey yokken 4000lira bence gereksiz.MAX 2000liralık bir pc neredeyse her kullanıcı türüne yeterde artar bile...