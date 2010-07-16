Edifier MP300 PLUS ses sistemi

Edifier'ın dizüstü bilgisayar kullanıcıları için geliştirdiği ve ses kalitesinde olduğu kadar tasarımıyla da iddialı olan MP300Plus test masamızda.

1998 yılından bu yana ses sistemleri üreten ve özellikle ses kalitesi konusunda oldukça iddialı bir firma olan Edifier'ın dizüstü kullanıcılarını düşünerek geliştirdiği MP300Plus model isimli 2+1 ses sistemi test masamızda.

Bakalım ilk tanışmada tasarımıyla bizleri etkileyen sistem, ses kalitesiyle de aynı etkiyi yaratabilecek mi?