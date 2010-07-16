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Edifier MP300 PLUS ses sistemi

9 yıl
95,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Edifier'ın dizüstü bilgisayar kullanıcıları için geliştirdiği ve ses kalitesinde olduğu kadar tasarımıyla da iddialı olan MP300Plus test masamızda.

1998 yılından bu yana ses sistemleri üreten ve özellikle ses kalitesi konusunda oldukça iddialı bir firma olan Edifier'ın dizüstü kullanıcılarını düşünerek geliştirdiği MP300Plus model isimli 2+1 ses sistemi test masamızda.

Bakalım ilk tanışmada tasarımıyla bizleri etkileyen sistem, ses kalitesiyle de aynı etkiyi yaratabilecek mi?


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DH Misafiri 7 yıl
Heck of a job there, it aobslutely helps me out.
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G&H 9 yıl
üstünde volum çogaltma varmi bunun ?
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infinityman 8 yıl
Bu aletten bu kadar temiz ses ve inanılmaz bass çıkması beni çoook şaşırttı..ayrıca aletin verebileceği sesten fazla ses yüklerseniz otomatik olarak sesi kısıyo:):)çok akıllı yaaw
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desperadotr 9 yıl
Herşey gayet net anlatılmış.teşekkürler güzel bir inceleme oldu.
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Golden Gate 9 yıl
onun yerine jbl on tour tavsiye ederim. oda 6wattlık ses gücüne sahip bunun 10 da biri kadar. harika bir ses kalitesi var
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tarkolar 9 yıl
mesut abi ocz vertex 2 süper hızlı ssd incelemesini de yaparmısınız
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deniz_sea 9 yıl
bence ürün laptop için yapılmış ama kablosuz bağlantısı veya pille çalışmak gibi extrası yok dizaynı güzel ama bence eksikleri bunlar
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teknoCat 9 yıl
evet bende forum dışından cevap yazamıyorum illada forum portaldan bulmak çok daha kolay ama mail fln istiyo bir el atın
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aspirin_00 9 yıl
sayın
Mesut Çevik
bu başıma ilkkez gelmedi. bir yerde sorun var sanırım.
üyeyin bölümden bilgilerimi girip mesajı gönder dediğimde mail adresinizi doğru girin gibisinden uyarı hatası veriyor.
sitedeki bazı swf reklamlar siteyi kasıyorlar.
bir gözden geçirmenizi dilerim
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J'aime le gâteau 9 yıl
Dizayn çok hoş gerçekten
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aspirin_00 9 yıl
mesajım nedense silinmiş
creativden şaşmam diye yazmıştım.
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Speed-Step 9 yıl
@aspirin

Merhaba,

Konuda silinmiş mesajınız bulunmuyor. Yanlış konuya mesaj atmış olabilirsiniz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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fieldyturbo19 9 yıl
ipad de kıyak yani ha!
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UzmaN345 9 yıl
pC'de Sony 5.1 var böyle şeyler beni sarmaz 190w saf buffer toplam 865W xd
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vidoko 9 yıl
bunun zaten bir alt modeli var hepsi burada vss birkaç sitede var ürün elit görünümlü ..kalite bakımından edifier ikitane aldım özellikle subwfr ağır ve sağlam yapıyorlar..ses kaliteside temiz bir ses veriyor almaya değer bence..
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DemirAtlı 9 yıl
sağ ve sol çıkışların THD(Total Harmonic Distortion) değerleri çok yüksek geldi.
bazuka şeklinde bass tasarımı yapmışlar bu iyi bir tercih fakat ebatları itibariyle kulağı gerçek bassa alışmış kişilere çıkan ses oyuncak gibi gelecektir.
Fiyatıda göz önünde bulundurarak değerlendirilirse başarılı olup olmadığına daha iyi karar verilebilir.
Tasarım olarak fena değil gibi duruyor.Sadece laptop için değil ipad gibi cihazlara hatta masaüstünde fazla yeri olmayan pc kullanıcıları için bile iyi bir seçim olabilir.
inceleme için teşekkürler...
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