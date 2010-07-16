Edifier MP300 PLUS ses sistemi

Genel Yayın Yönetmeni
Edifier'ın dizüstü bilgisayar kullanıcıları için geliştirdiği ve ses kalitesinde olduğu kadar tasarımıyla da iddialı olan MP300Plus test masamızda.
1998 yılından bu yana ses sistemleri üreten ve özellikle ses kalitesi konusunda oldukça iddialı bir firma olan Edifier'ın dizüstü kullanıcılarını düşünerek geliştirdiği MP300Plus model isimli 2+1 ses sistemi test masamızda.
Bakalım ilk tanışmada tasarımıyla bizleri etkileyen sistem, ses kalitesiyle de aynı etkiyi yaratabilecek mi?
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Mesut Çevik
bu başıma ilkkez gelmedi. bir yerde sorun var sanırım.
üyeyin bölümden bilgilerimi girip mesajı gönder dediğimde mail adresinizi doğru girin gibisinden uyarı hatası veriyor.
sitedeki bazı swf reklamlar siteyi kasıyorlar.
bir gözden geçirmenizi dilerim
creativden şaşmam diye yazmıştım.
Merhaba,
Konuda silinmiş mesajınız bulunmuyor. Yanlış konuya mesaj atmış olabilirsiniz.
Sevgiler,
Mesut Çevik
bazuka şeklinde bass tasarımı yapmışlar bu iyi bir tercih fakat ebatları itibariyle kulağı gerçek bassa alışmış kişilere çıkan ses oyuncak gibi gelecektir.
Fiyatıda göz önünde bulundurarak değerlendirilirse başarılı olup olmadığına daha iyi karar verilebilir.
Tasarım olarak fena değil gibi duruyor.Sadece laptop için değil ipad gibi cihazlara hatta masaüstünde fazla yeri olmayan pc kullanıcıları için bile iyi bir seçim olabilir.
inceleme için teşekkürler...