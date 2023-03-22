YouTube müzik indirme nasıl yapılır? En iyi MP3 dönüştürücü program ve siteler

YouTube, yalnızca bir video paylaşım platformu değil, aynı zamanda hiçbir yerde bulunmayan cover parçaları da içeren geniş bir müzik arşivi barındıran bir site. YouTube’dan müzik indirmek için Premium abone olmak zorunda değilsiniz. YouTube MP3 dönüştürücü program ve siteler, beğendiğiniz YouTube videolarını mp3 olarak bilgisayarınıza indirmenizi sağlar. YouTube mp3 indirme uygulamaları da telefona şarkı indirmenin en basit yoludur. Bu rehber yazıda en iyi YouTube mp3 dönüştürme siteleri, programları ve uygulamalarını listeledik. Ayrıca bilgisayara ve telefona YouTube’dan bedava müzik nasıl indirilir? adım adım gösterdik.

YouTube MP3 dönüştürücü siteler 🔄 Tam Boyutta Gör YouTube MP3 indirme için en hızlı ve kolay yöntem; müzik indirme siteleri kullanmaktır. Listede yer verdiğimiz en iyi müzik indiriciler, otomatik olarak YouTube videosunu mp3’e dönüştürme işlemini yaparlar. YouTube müzik indirme programsız yolunu arayanlar için, en iyi mp3 dönüştürme siteleri: 1️⃣ YouTubetoMP3 YouTubetoMP3, ücretsiz YouTube mp3 indirici sitelerin başında geliyor. YouTube videolarını dönüştürmek ve indirmek için en iyi online araçlardan biri. MP3 kalitesini seçmenize izin veriyor. Kullanımı da oldukça kolay. YouTube videosunu mp3 olarak indirmek için tek yapmanız gereken; YouTube linkini ilgili alana yapıştırmak ve download butonuna tıklamak. Dönüştürme işleminden sonra dosyayı indirebilirsiniz. Site, sınırsız dönüştürme ve indirmeye izin veriyor. 2️⃣ Y2mate Y2mate, YouTube’dan müzik indirmek için en iyi sitelerden biri. Kullanımı basit, hızlı ve en önemlisi ücretsiz YouTube mp3 dönüştürücü arıyorsanız, Y2mate harika bir site. Videoları yüksek kalitede mp3 formatına dönüştüren site, tüm tarayıcılarla uyumlu. Sınırsız indirme yapabiliyorsunuz. YouTube dışında video barındıran başka sitelerden de indirmeye izin veriyor. YouTube dönüştürücü ve indirici site, tavsiyemizdir. 3️⃣ YTMP3 YTMP3, YouTube MP3 dönüştürme sitesi denildiğinde ilk sıralarda yerini alan bir başka site. MP3 YT downloader, dönüştürülen videoyu ücretsiz olarak indirmenize izin veriyor. Videonun mp3 formatına dönüştürülmesi birkaç dakika alıyor ancak en yüksek kalitede bir dosya elde ediyorsunuz. Kullanımı son derece basit; Video linkini kopyalamanız, mp3 olarak seçmeniz ve dönüştür butonuna tıklamanız yeterli. YouTube videosu bir saatten uzun değilse, YTMP3, bir videoyu mp3’e çevirmenin en kolay yolu. 4️⃣ noTube noTube, YouTube mp3 indirme için kullanabileceğiniz bir başka ücretsiz video dönüştürücü. YouTube dışında birçok video izleme sitesinden indirmeyi destekliyor. Süre sınırlaması yok. Videoyu mp3 haricinde farklı formatlarda da dönüştürebiliyor. YouTube ve diğer popüler sosyal medya platformlarındaki videoları ses formatına dönüştürmek istiyorsanız, noTube harika bir araç.

YouTube MP4 video indirme: En iyi video indiriciler 2 gün önce eklendi

YouTube MP3 indirme programı (Windows ve Mac) ⬇️ Tam Boyutta Gör En iyi YouTube MP3 indirme programları, tarayıcıyı açmadan ve birkaç videoyu aynı anda mp3’e dönüştürmenize izin verir. Premium abonesi olmadan bedava YouTube’dan şarkı indirmenin yolunu arıyorsanız, listemizdeki Windows PC ve Mac bilgisayarlar için popüler YouTube müzik indirme programları işinizi göreceksiniz. Kullanımları basit ve YouTube mp3 dönüştürme işlemini oldukça hızlı yaparlar. 1️⃣ 4K YouTube to MP3 4K YouTube to MP3, 4K Video Downloader programından farklı olarak videodan sesi ayırıyor. Videodaki müziği ogg, m4a formatlarında da indirmenize olanak tanıyor ve çeşitli bit hızları arasından seçim yapabiliyorsunuz. En yüksek bit hızında indirme işlemi hızlı ve zahmetsiz. Bazı YouTube mp3 çevirme programlarının aksine hiçbir ek yazılım paketi olmadan geliyor. Oynatma listelerini de indirmeye izin veriyor ancak bunun için premium sürüme yükseltmeniz gerekiyor. Ücretsiz sürüm, günlük kullanım için ideal. 2️⃣ Free YouTube to MP3 Converter Free YouTube to MP3 Converter, bir başka YouTube videoyu mp3 olarak indirme programı. Seçeneklerle uğraşmıyorsunuz, ilginizi çeken müziği hemen indirmeye başlalayabilirsiniz. Basit açılır menüden ses dosyasının formatını ve kalitesini seçin, YouTube linkini yapıştırın ve download butonuna tıklayın. Dosyalar tek seferde kaydediliyor ve dönüştürülüyor. 3️⃣ ClipGrab YouTube video MP3 çevirme programı ClipGrab, kolay kullanılabilirliğiyle öne çıkıyor. Son derece sade kullanıcı arayüzüne sahip olan program, YouTube mp3 dönüştürme işlemini oldukça basitleştiriyor. Panoya YouTube linkini kopyaladığınızda ClipGrab otomatik olarak videoyu indirmeye hazır hale getiriyor. Programın ismi de buradan geliyor. MP3 indirme işinde oldukça iyi bir program.

YouTube müzik indirme uygulamaları 📲 Tam Boyutta Gör Spotify, Apple Music, YouTube Müzik, müzikleri online ve internetsiz dinlemenize izin verir ancak mp3 formatında istiyorsanız, müzik indirme uygulamalarını kullanmanız gerekir. Android ve iOS için YouTube mp3 indirme uygulamaları, sevdiğiniz şarkıları kolayca telefonunuza indirmenizi sağlar. Bazıları YouTube videolarını dönüştürmeden doğrudan mp3 olarak telefonunuza kaydetmenize izin verir. İşte en iyi 6 YouTube müzik indirme uygulaması 👇🏻 VidMate (APK) Snaptube (APK) YMusic (APK) TubeMate (APK) NewPipe (APK) YT3 Music Downloader (APK)

iPhone bedava (ücretsiz) müzik indirme nasıl yapılır? 4 ay önce eklendi

YouTube mp3 müzik indirme nasıl yapılır? (Android ve iOS) 📱 Tam Boyutta Gör Mp3 olarak indirmek istediğiniz videoyu YouTube uygulamasında açın. YouTube to MP3 sitesini açın. Arama kutucuğuna YouTube linkini yapıştırın. Mp3 seçili iken, Convert butonuna dokunun. Telefona mp3 indirmek için Download butonuna dokunun.

Günümüzde Spotify, Apple Müzik, YouTube Music gibi müzik akış platformlarıyla eski-yeni istenilen albüme, şarkıya ulaşmak çok kolay. Ancak, internetsiz ve online müzik dinlememize izin veren bu uygulamalar ücretli ve premium üyelik fiyatları bazı kişiler için yüksek. YouTube Mp3 dönüştürücü site ve programlar tam da bu noktada devreye giriyor. Ücretsiz YouTube müzik indirme yollarını bu yazıda bulabilirsiniz.

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