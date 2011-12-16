Eee Pad Transformer Prime için İngiltere'de önsipariş başladı

Şu ana kadar piyasaya sürülen şüphesiz en güçlü tablet olan 4 çekirdekli ASUS Transformer Prime 1 Aralık tarihinde anavatanı Tavyan'da satışa sunulurken 19 Aralık tarihinde de ABD'de piyasada olacak.





Transformer Prime modelinin Avrupa çıkışı için Ocak ayı ortaları işaret edilmişti. Bugünden itibaren İngiltere'nin büyük teknoloji perakendecileri ASUS'un yeni tableti için önsipariş toplamaya başladı. Currys, HMV, PC World, Carphone Warehouse, Ebuyer ve Tesco.com, 32GB versiyonunu 499£ karşılığında ön siparişe sundu.





Transformer Prime modeli belirtildiği gibi Avrupa pazarında klavye docku ve 8GB bulut depolama kotası ile birlikte satılıyor. Ancak klavyesiz veya 64GB versiyonlarının pazara girip girmeyeceği ile ilgili resmi bir açıklama yok.

Bunun yanında ASUS'un NVIDIA Tegra 2 işlemci taşıyan Eee Pad Transformer modelinde de 1 aylık indirime gidildi. 16GB versiyonu 299£ iken, 32GB versiyonu 349£, klavye docklu 16GB versiyonu ise 399£ olarak satılacak.

ASUS'un Transformer Prime modeli; 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel IPS+ ekranı, 1.3GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcisi, 1GB RAM'i, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 1080p kayıt özellikleriyle dikkat çekiyor.





Transformer Prime modelinin Ocak ayı sonunda da bir gecikme yaşanmazsa ülkemizde de piyasaya çıkması bekleniyor. Ürün ile ilgili video incelemesine buradan ulaşabilirsiniz: