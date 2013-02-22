Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Efsane Yıkılan Paket Geri Döndü

6 yıl
3,1b
1
88
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Efsane Yıkılan Paket Geri Döndü

 Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, numarasını taşıyacak olan veya yeni abone olmak isteyen faturasız müşterileri için geçmiş yılların popüler Yıkılan Paket kampanyasını yeniden başlatıyor.
Hattını taşıyan veya yeni hat alan Avea müşterileri kampanya kapsamında 23 TL'ye her yöne 500 dakika, her yöne 1000 SMS ve 1GB internet kullanımına sahip olabilecek.
Kampanyadan yararlanmak için hat geçişi veya yeni hat tesisinden itibaren 30 gün içerisinde KAYIT yazıp 1991'e SMS göndermek yeterli.
Kampanyada yaş sınırlaması bulunmuyor.
Yıkılan Paket'in yeni müşteri teklifinden faydalanmak isteyen müşterilerin Avea'nın Katlayan,  Standart, Hemşehrim ve Baharda Yükle Kazan dışındaki tarifelerinde olmaları gerekiyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-0DECB8E5A 6 yıl en beğenilen
yikilan paket cok iyi fiyatida super ama avea kullanicilari icin TIRTT

bende avea kullaniyorum 19 TLye yikilan paket var ama biz gecemiyoruz ve benim gibi bircok avea kullancisi gecemiyor faturali ,faturasiz...

simdi yeni avea hat almaya gidiyorum
yikilan paket cok iyi fiyatida super amaavea kullanicilari icin TIRTTbende avea kullaniyorum 19 TLye yikilan paket var amabiz gecemiyo...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fevzid 6 yıl
Upmann arkadaşım telefonunda mobil internet bağlantını kapatıp bir süre sonra aç (10-15 sn)...bağlantı koptuktan bir süre sonra (30-60 dk) sorgulayıp kalan datayı öğrenebilirsin..her ne kadar son 12 saatte bir kullanılan miktar gösterilir desede durum bu... iyi günler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktassa 6 yıl
Topla avealilari,
Size teklifimiz bu, numaralarimiz bu.
Bu sartlarla abone yapmazsaniz ilk etapta bu kadar kisi operator tasiyoruz de bence.
Hero donus yapiyorlar hemen.
Ne aldik kar gozu ile bakiyorlar.
Dene bu dedigimi.
Basarili olmus Bir ornek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EuroAsia 6 yıl
Arkadaşlar,sabah 8.20den bu yana Twitter,Whatsapp vs. girmekteyim. Kalan bakiyemi sorguladığımda DAkikam ve smsim düşmüşken internetim hala 1024mb'de. Bir sorun mu var? Yoksa günlük mü yenileniyor bu internet bilgisi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
garrote 6 yıl
Ben bu tarife icin vodafona gecip tekrar avea ya gecsem belli bir sure sarti varmi acaba. Örnek 1 ay vidafonda kalmaniz gerek gibi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jujuuu 6 yıl garrote
garrote

Ben bu tarife icin vodafona gecip tekrar avea ya gecsem belli bir sure sarti varmi acaba. Örnek 1 ay vidafonda kalmaniz gerek gibi.

90 gun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar dakikalarınızı sorgulamak için kalan yazıp 1991e gönderdiğiniz zamzn paketinizde kaç dk,sms,internet harcadığınızı öğrenebilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maydoganlar1156 6 yıl
Arkadaşlar dün itibariyle tarifeye geçtim yalnız bu tarife 60sn bazlı imiş yani 5sn konuşsan bile 60sn düşecek tarifenizden alırken bunu dikkate alınız
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakansant 6 yıl maydoganlar1156
maydoganlar1156
Arkadaşlar dün itibariyle tarifeye geçtim yalnız bu tarife 60sn bazlı imiş yani 5sn konuşsan bile 60sn düşecek tarifenizden alırken bunu dikkate alınız

Aynen öyle,aslında bütün firmaların,faturasız tarifelerinde,ses paketindeki düşme periyodu 60 sn,
Bu yüzden zamanında Avea Faturalı SEÇ paketine geçmiştim,iyi de etmişim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeoMatrix 6 yıl
Avea sırf bu yıkılan paketi eski kullanıcılarına vermediği için çok fazla müşteri kaybetti,ben vodafone bayisinde çalışıyorum son 1 haftada aşırı şekilde avea'dan numara taşıma talebi alıyoruz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ACetin34 6 yıl
Turkcell kullanıyorum 500 dk konuşma 23 tl ye şimdi bu paket harika oldu yalnız 20.04 e kadar beklemem gerekiyor malesef eğer aboneliği iptal ettirirsem 89.94 tl faturaya yansıtılacakmış.Aboneliğim bittiği gün gidicem aveaya inşallah o zamana kadar kapatmazlar abone alımını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktassa 6 yıl
Sanirim faturada goreceksin.
Eeeee. Avea Bir yerlerden bu tarifenin acisini cikarmali.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONUR_345241 6 yıl aktassa
aktassa

Sanirim faturada goreceksin.
Eeeee. Avea Bir yerlerden bu tarifenin acisini cikarmali.

Hattım faturalı değil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONUR_345241 6 yıl
Ben turkcell hattimi kullanirken mesaj attigimda kalan hakkimi veya TL miktarimi gosteriyordu. Avea dayim suan ve mesaj ve aramadan sonra geri bilditim yapilmiyor ne kadar kaldigina dair . bunu nasil hallederim ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be-Mine 6 yıl ONUR_345241
ONUR_345241

Ben turkcell hattimi kullanirken mesaj attigimda kalan hakkimi veya TL miktarimi gosteriyordu. Avea dayim suan ve mesaj ve aramadan sonra geri bilditim yapilmiyor ne kadar kaldigina dair . bunu nasil hallederim ?

Ben de hattımı yeni Avea'ya taşıdım. Kalan bilgileri eğer "Yıkılan Paket"ten ücretsiz harcanıldıysa ekranda görünmüyor. Ama eğer paketten değilde ücretli olarak TL bakiyesinden düşmüşse ekrana geliyor.

Bu ayar bende varsayılan olarak açıktı, ama sizde aktifleşmemiş olabilir.

Avea online işlemlerden:

Hat İşlemlerim --> Çağrı Hizmetleri --> Bakiye Bilgi Mesajı servisinin başlatılmış olduğundan emin olun:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EuroAsia 6 yıl
Dun bende aveaya tasidim hattimi bu paket icon. Hayirlisi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clio 1.2 16 v 6 yıl
avea nı yaptığı tam bi saçmalık avea kullanıcıları yararlanamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddi Kedii 6 yıl
Avealılara bir bardak su
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
yersiz bi haber....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3057 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, avea
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1:Canlı "Tekrar Yayın" 22.02.2013 Teknoloji ve Oyun video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim