Efsane Yıkılan Paket Geri Döndü





Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, numarasını taşıyacak olan veya yeni abone olmak isteyen faturasız müşterileri için geçmiş yılların popüler Yıkılan Paket kampanyasını yeniden başlatıyor.

Hattını taşıyan veya yeni hat alan Avea müşterileri kampanya kapsamında 23 TL'ye her yöne 500 dakika, her yöne 1000 SMS ve 1GB internet kullanımına sahip olabilecek.

Kampanyadan yararlanmak için hat geçişi veya yeni hat tesisinden itibaren 30 gün içerisinde KAYIT yazıp 1991'e SMS göndermek yeterli.

Kampanyada yaş sınırlaması bulunmuyor.

Yıkılan Paket'in yeni müşteri teklifinden faydalanmak isteyen müşterilerin Avea'nın Katlayan, Standart, Hemşehrim ve Baharda Yükle Kazan dışındaki tarifelerinde olmaları gerekiyor.