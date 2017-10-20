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Efsanevi dizüstü bilgisayar klavyesi

1 yıl
6,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar dünyasında, hele ki klavye tasarımlarında yenilikçi yaklaşımlar görmek nadiren gerçekleşen bir durumdur. Videomuza konu olan klavye ise tüm bilgisayar tarihinin en yenilikçilerinden.
Apple'ın yeni nesil MacBook modellerinde kullandığı klavyeye kelebek mekanizmalı anahtar sistemi güç veriyor. Ancak asıl kelebek tasarımı, IBM'in geliştirdiği ve videomuzda yer verdiğimiz ThinkPad 701C modelinde karşımıza çıkıyor. Bu model, bilgisayar tarihinin en yenilikçi klavye tasarımlarından birine sahip. 

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a_y_k_u_t 1 yıl en beğenilen
bozulcak diye içim gitti, icimden surekli yeter erdi bey yeter dedim durdum :D
Yanıtla +8
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BekirHan 1 yıl
İlk bilgisayarım olan 486 Dx (100)' i 95te almıştım. Win95 ile gelmişti. O dönemden kalma Chip dergileri elimde duruyor. Açtım baktım bir tanesine videodan sonra. Aletin cidden reklamı var yav. Hey gidi günler. Yıllar hızla geçiyor arkadaşlar her anın kıymetini bilin. İyi akşamlar.
İlk bilgisayarım olan 486 Dx (100)' i 95te almıştım. Win95 ile gelmişti. O dönemden kalma Chip dergileri elimde duruyor. Açtım baktım bir tanesine videodan sonr...
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ozas 1 yıl
Nerden nereye. Suan logitech klavye mouse aldik 6 ayda bozuldu. Eskiden cok cok kaliteliydi ürünler. Simdi bilindik markalar bile kalitesiz.
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samtiger 1 yıl
gzüel ama sivasta bunu kullandırmazlar
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1ses1 1 yıl
Erdi olmasa habere bile bakmıyacaktım.
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savasserter 1 yıl
İlk defa Thinkpad Yoga S1 serisinde kullanılan ekran katlanlandığında tuşlarını aşağıya çekerek kilitleyen klavyede bir mühendislik harikası. Adamlar bu işilerde tartışmasız 1 numara.
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firtinax 1 yıl
IBM'e yazık oldu.
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esC# 1 yıl
lenovo z570 6 yıldır kullanıyorum. Klavye deneyimini başka hiç bir notebookta bulamadım
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Çağdaş 1 yıl
Videonun sonuna doğru gibi tablet gibi bir şey var o ne olaki?
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ozas 1 yıl
Nerden nereye. Suan logitech klavye mouse aldik 6 ayda bozuldu. Eskiden cok cok kaliteliydi ürünler. Simdi bilindik markalar bile kalitesiz.
Yanıtla +4
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a_y_k_u_t 1 yıl en beğenilen
bozulcak diye içim gitti, icimden surekli yeter erdi bey yeter dedim durdum :D
Yanıtla +8
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Php 1 yıl
Keşke Business serisi notebooklar Türkiyede yaygın olsa da sizler de kaliteli ürün kullanma şansı yakalasanız. Son 5 yıldır Elitebook, Probook, Lattitude, Thinkpad vb. serilerde cihazlar kullanıyorum, her biri birbirinden kaliteli ve dayanıklı. 2. el sattığım herkesten hayır duası alıyorum, cihazlarda yıpranma diye bir şey sözkonusu bile değil. 1.5 sene kullanılmış bir cihazın bile bataryası %95 ten aşağı düşmüyor.
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JeamBeam 1 yıl
Ben bunu kullandım. 98 yılı falandı, babamın çalıştığı şirkette konsolosun bilgisayarıydı. Önüme koyduğunda aklım çıkmıştı aklım. :))
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