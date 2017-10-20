Efsanevi dizüstü bilgisayar klavyesi

Bilgisayar dünyasında, hele ki klavye tasarımlarında yenilikçi yaklaşımlar görmek nadiren gerçekleşen bir durumdur. Videomuza konu olan klavye ise tüm bilgisayar tarihinin en yenilikçilerinden.

Apple'ın yeni nesil MacBook modellerinde kullandığı klavyeye kelebek mekanizmalı anahtar sistemi güç veriyor. Ancak asıl kelebek tasarımı, IBM'in geliştirdiği ve videomuzda yer verdiğimiz ThinkPad 701C modelinde karşımıza çıkıyor. Bu model, bilgisayar tarihinin en yenilikçi klavye tasarımlarından birine sahip.