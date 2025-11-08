Giriş
    YouTube, reklam engelleyici kullananlara boş sayfa gösterdi!

    YouTube, reklam engelleyici kullanan bazı kullanıcılarına boş sayfa gösterdi. Kullanıcılar, reklam engelleme yazılımının yüklü olmadığı bir tarayıcıya geçtiklerinde YouTube'un açıldığını fark etti.

    youtube reklam engelleyici boş sayfa sorunu Tam Boyutta Gör
    YouTube, 2023'ten beri reklam engelleyici kullanan kullanıcılarla savaş halinde. YouTube, bu tür engelleyicilerin kullanımının platform kurallarına aykırı olduğu konusunda ısrarcı. Ancak YouTube'da reklam engelleyici kullanımı yaygınlığını sürdürüyor. Son kullanıcı bildirimlerine göre, YouTube, reklam engelleme eklentisinin yüklü olduğu tarayıcılarda boş sayfa gösteriyor.

    Yakın zamanda DownDetector sitesinde görülen ani artış, YouTube'un kısmi kesinti yaşadığı izlenimini verse de, kullanıcılar sorunun reklam engelleyicilerden kaynaklı olduğunu bildirdi.

    Etkilenen kullanıcılar, YouTube’a girmeye çalışırken boş bir sayfayla karşılaştı. Siteye başka tarayıcılar üzerinden eriştiklerinde sorun yaşamadıklarını fark ettiler. Bu sorunların yalnızca reklam engelleyicilerden kaynaklandığını söylemek zor olsa da, reklam engelleyicinin yüklü olduğu bir tarayıcıdan reklamları engellemeyen bir tarayıcıya geçiş yapan ve YouTube'un hemen tekrar çalışmaya başladığını gören kullanıcı raporları oldukça fazla.

    Bu, YouTube’u reklam engelleyicilerle kullananların yaşadığı ilk sorun değil. Reklam engelleyici kullanıldığında videoların yavaş yüklendiği durumlar yaşanmış ve reklam engelleyicilerin YouTube genelinde izlenme sayılarının önemli ölçüde düşmesine neden olduğu belirtilmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
