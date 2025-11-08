YouTube, reklam engelleyici kullananlara boş sayfa gösterdi!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, 2023'ten beri reklam engelleyici kullanan kullanıcılarla savaş halinde. YouTube, bu tür engelleyicilerin kullanımının platform kurallarına aykırı olduğu konusunda ısrarcı. Ancak YouTube'da reklam engelleyici kullanımı yaygınlığını sürdürüyor. Son kullanıcı bildirimlerine göre, YouTube, reklam engelleme eklentisinin yüklü olduğu tarayıcılarda boş sayfa gösteriyor.

Yakın zamanda DownDetector sitesinde görülen ani artış, YouTube'un kısmi kesinti yaşadığı izlenimini verse de, kullanıcılar sorunun reklam engelleyicilerden kaynaklı olduğunu bildirdi.

Etkilenen kullanıcılar, YouTube’a girmeye çalışırken boş bir sayfayla karşılaştı. Siteye başka tarayıcılar üzerinden eriştiklerinde sorun yaşamadıklarını fark ettiler. Bu sorunların yalnızca reklam engelleyicilerden kaynaklandığını söylemek zor olsa da, reklam engelleyicinin yüklü olduğu bir tarayıcıdan reklamları engellemeyen bir tarayıcıya geçiş yapan ve YouTube'un hemen tekrar çalışmaya başladığını gören kullanıcı raporları oldukça fazla.

Bu, YouTube’u reklam engelleyicilerle kullananların yaşadığı ilk sorun değil. Reklam engelleyici kullanıldığında videoların yavaş yüklendiği durumlar yaşanmış ve reklam engelleyicilerin YouTube genelinde izlenme sayılarının önemli ölçüde düşmesine neden olduğu belirtilmişti.

