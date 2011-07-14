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Elecom'dan sıradışı tasarıma sahip kablosuz fare: Orime

7 yıl
11,9b
1
24
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Elecom firması, sıradışı tasarımıyla dikkat çeken faresi Orime'i Uzakdoğu pazarına sürmeye hazırlanıyor.
81 x 108 x 40,5 mm ebatlarında ve 85 gram ağırlığında köşeli tasarıma sahip farede, 1600 dpi lazere ve 5 tane tuşa yer verilmiş. Fareye 2 tane AAA pil güç veriyor ve bu piller firmanın belirttiğine göre 128 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.
Orime, gümüş, siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle 54$'dan satılmakta. Orime'in ergonomisinin nasıl olduğu ise büyük merak konusu.

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daysleeperxp 7 yıl en beğenilen
Radara yakalanmayan mouse...
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lyridder 6 yıl
Fare tasarım müzesinde tüm tipsizliğiyle yerini aldı.
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kml_sri 7 yıl
Nightmare70
Eline batar ellam bu

ahahahaahah zaar eyle olur :D
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Recharged 7 yıl
Kullanım rahatlığı "0" her halde.
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DH Misafiri 7 yıl
Orime serisi linkteki gibidir:
elecom.co.jp/...
Daha ayrıntılı bilgi için:
elecom.co.jp/...
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pillibebek 7 yıl
Bu ne ya
Bunu misafir odasına biblo diye koyarım ben ancak heycanla oyun oynarken o kenarlar eline bir girse ana demezsin valla
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carlos1111 7 yıl
Buna para veren kişi , en fazla akşam 5 dk maillerine bakıp çıkıyordur.
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akakivanc 7 yıl
bence kullanıslı ofiste falan kafanı bozan olursa fırlatırsın uzaktan tas sanarlar hem sinirini cıkartırsın hem korkutursun hemde fazla zarar vermessin all in one yani :D
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Chidori 7 yıl
Orihime diye okudum O.o
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VicariouS 7 yıl
g9'un poligonal şekli olmuş
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Nightmare70 7 yıl
Eline batar ellam bu
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avatar78 7 yıl
Acıtır
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TheJudgé 7 yıl avatar78
avatar78
Acıtır


o mauslane yapacağına bağlı :D
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gallagher2001 7 yıl
ya niye bilmiyom ama fareyi gorup ismini okuyunca aklima hemen Optimus pRIME geldi :P
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arel.gr 7 yıl
avucdolusu stealth mouse'un pil omru yetersiz gibi...
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