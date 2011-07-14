Elecom'dan sıradışı tasarıma sahip kablosuz fare: Orime

Birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Elecom firması, sıradışı tasarımıyla dikkat çeken faresi Orime'i Uzakdoğu pazarına sürmeye hazırlanıyor.

81 x 108 x 40,5 mm ebatlarında ve 85 gram ağırlığında köşeli tasarıma sahip farede, 1600 dpi lazere ve 5 tane tuşa yer verilmiş. Fareye 2 tane AAA pil güç veriyor ve bu piller firmanın belirttiğine göre 128 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.



Orime, gümüş, siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle 54$'dan satılmakta. Orime'in ergonomisinin nasıl olduğu ise büyük merak konusu.

