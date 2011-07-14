Elecom'dan sıradışı tasarıma sahip kablosuz fare: Orime

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Birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Elecom firması, sıradışı tasarımıyla dikkat çeken faresi Orime'i Uzakdoğu pazarına sürmeye hazırlanıyor.
81 x 108 x 40,5 mm ebatlarında ve 85 gram ağırlığında köşeli tasarıma sahip farede, 1600 dpi lazere ve 5 tane tuşa yer verilmiş. Fareye 2 tane AAA pil güç veriyor ve bu piller firmanın belirttiğine göre 128 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.
Orime, gümüş, siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle 54$'dan satılmakta. Orime'in ergonomisinin nasıl olduğu ise büyük merak konusu.
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ahahahaahah zaar eyle olur :D
elecom.co.jp/...
Daha ayrıntılı bilgi için:
elecom.co.jp/...
o mauslane yapacağına bağlı :D
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