Electronic Arts'ın dijital satıştaki en kazançlı gelir kapısı: App Store

Haber Editörü
Son dönemde mobil platformların en beğenilen oyunlarında imzası bulunan oyun sektörünün dev ismi Electronic Arts ile Apple’ın arasındaki ilişki, hazian ayı sonu itibariyle tamamlanan 2013 takvim yılının 2.çeyreği itibariyle farklı bir boyut kazandı. Çeyrek değerlendirmesinde yatırımcılarla buluşan EA yetkililerinden operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Peter Moore, 2.çeyrekte dijital satışların dikkate değer olduğunu söyleyerek, ilk defa Apple’ın, Electronic Arts’ın en büyük perakende iş ortağı olduğunu söyledi. Diğer bir deyişle dijital satış alanında App Store, EA için en kazançlı gelir kapısı oldu.
App Store’dan elde edilen gelirlerin bu denli büyümesi uygulama içi satışla öne çıkan freemium oyunların ne kadar ciddi bir gelir kaynağı olabileceğini bir kez daha gözler önüne koymuş oldu. Moore’un App Store’daki başarıya dikkat çekerken örnek gösterdiği üç oyundan The Simpsons: Tapped Out, kendi tarihinde haziran çeyreği çok gelir getirdiği çeyrek olurken; Real Racing 3 ise 45 milyon yükleme ve günlük 2 milyonluk aktif oyuncu sayısı ile önemli bir kilometre taşına daha erişmiş oldu. Moore’un örnek gösterdiği son oyun olan The Sims Freeplay, açıklamaya göre, iPad üzerinden en çok gelir sağlayan oyun durumunda. Son yayınlanan faaliyet raporuna göre EA, akıllı telefonlar ve tabletlerden 90 milyon dolar gelir elde ederken; hangi platformdan ne kadarlık gelir elde edildiği konusunda bir açıklama yapılmadı.
http://venturebeat.com/2013/07/23/ea-made-more-sales-on-ios-than-any-other-platform-last-quarter/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android kullananların çoğusu, oyun/uygulama çıksın da, apkmania'ya bakayım kafasında.
Kendi adıma evet,bütün indirdiğim uygulamaların kaç tl olursa olsun parasını ödedim fakat,bizdede çürük yumurtalar çok.Yani Apple kullanıyor diye herkes uygulamaları legal yoldan indirmiyor.Bizdede beleşçi diyelim alınmasınlar o tayfadan insanlar var.
Tabi Android ele,ayağa düşen bir işletim sistemi olduğu için,kullanıcılarının fazlalığından ve telefon bütçesinden hileye kaçan kişi sayısı İos'a göre çok daha fazla oluyor.
Android'te güvenlik sorunları olduğunu sıkça duyuyoruz. Bir çok kullanıcı bu nedenle kart bilgisi vermek istemiyor. Bunlardan biri de benim. Dediğim gibi iTunes Gift Card gibi bir şey gelsin başta Titanium Backup Pro olmak üzere tek sefer 20-25$'lık alışveriş yapacağım. Ancak şu şartlarda yapmayı düşünmüyorum.
Bir de umurlarında olmama nedeni sadece bizim bedava uygulama/oyun yüklememizle ilgisi yok. Android'te çok çeşit var ve uygulamalara güncelleme verilse bile cihazına göre stabilitenin bozulma olasılığı var. Adamlar geri dönüşlerde en az şikayet olan versiyonda bırakıyorlar.
Tabii bir de bizim gibi son kullanıcı etkenlerinin haricinde Apple ve Google'ın uygulama kar payı ve geliştiricilere ödemelerdeki politikalarına da bakmak lazım. Daha önceden Google'ın ödediği payın Apple'dan düşük olduğunu duymuştum. Şu an durum nedir bilmiyorum.
...ve son olarak Google firması Türkiye'ye Apple'ın verdiğinin yarısı kadar değer vermiyor. Google Play'de Gitf Card'ı söyledim zaten bunun yanı sıra uygulamalardan başka bir şey bulunmaz, Nexus cihazlarını Türkiye'ye satmaz, Haritalar uygulaması bedavadır ancak Türkiye'de hizmet vermez vs vs vs...