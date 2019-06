Electronic Arts'ın dijital satıştaki en kazançlı gelir kapısı: App Store

Son dönemde mobil platformların en beğenilen oyunlarında imzası bulunan oyun sektörünün dev ismi Electronic Arts ile Apple’ın arasındaki ilişki, hazian ayı sonu itibariyle tamamlanan 2013 takvim yılının 2.çeyreği itibariyle farklı bir boyut kazandı. Çeyrek değerlendirmesinde yatırımcılarla buluşan EA yetkililerinden operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Peter Moore, 2.çeyrekte dijital satışların dikkate değer olduğunu söyleyerek, ilk defa Apple’ın, Electronic Arts’ın en büyük perakende iş ortağı olduğunu söyledi. Diğer bir deyişle dijital satış alanında App Store, EA için en kazançlı gelir kapısı oldu.

App Store’dan elde edilen gelirlerin bu denli büyümesi uygulama içi satışla öne çıkan freemium oyunların ne kadar ciddi bir gelir kaynağı olabileceğini bir kez daha gözler önüne koymuş oldu. Moore’un App Store’daki başarıya dikkat çekerken örnek gösterdiği üç oyundan The Simpsons: Tapped Out, kendi tarihinde haziran çeyreği çok gelir getirdiği çeyrek olurken; Real Racing 3 ise 45 milyon yükleme ve günlük 2 milyonluk aktif oyuncu sayısı ile önemli bir kilometre taşına daha erişmiş oldu. Moore’un örnek gösterdiği son oyun olan The Sims Freeplay, açıklamaya göre, iPad üzerinden en çok gelir sağlayan oyun durumunda. S on yayınlanan faaliyet raporuna göre EA, akıllı telefonlar ve tabletlerden 90 milyon dolar gelir elde ederken; hangi platformdan ne kadarlık gelir elde edildiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

