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Electronic Arts'ın dijital satıştaki en kazançlı gelir kapısı: App Store

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
862
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Electronic Arts'ın dijital satıştaki en kazançlı gelir kapısı: App Store
Son dönemde mobil platformların en beğenilen oyunlarında imzası bulunan oyun sektörünün dev ismi Electronic Arts ile Apple’ın arasındaki ilişki, hazian ayı sonu itibariyle tamamlanan 2013 takvim yılının 2.çeyreği itibariyle farklı bir boyut kazandı. Çeyrek değerlendirmesinde yatırımcılarla buluşan EA yetkililerinden operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Peter Moore, 2.çeyrekte dijital satışların dikkate değer olduğunu söyleyerek, ilk defa Apple’ın, Electronic Arts’ın en büyük perakende iş ortağı olduğunu söyledi. Diğer bir deyişle dijital satış alanında App Store, EA için en kazançlı gelir kapısı oldu.
App Store’dan elde edilen gelirlerin bu denli büyümesi uygulama içi satışla öne çıkan freemium oyunların ne kadar ciddi bir gelir kaynağı olabileceğini bir kez daha gözler önüne koymuş oldu. Moore’un App Store’daki başarıya dikkat çekerken örnek gösterdiği üç oyundan The Simpsons: Tapped Out, kendi tarihinde haziran çeyreği çok gelir getirdiği çeyrek olurken; Real Racing 3 ise 45 milyon yükleme ve günlük 2 milyonluk aktif oyuncu sayısı ile önemli bir kilometre taşına daha erişmiş oldu. Moore’un örnek gösterdiği son oyun olan The Sims Freeplay, açıklamaya göre, iPad üzerinden en çok gelir sağlayan oyun durumunda. Son yayınlanan faaliyet raporuna göre EA, akıllı telefonlar ve tabletlerden 90 milyon dolar gelir elde ederken; hangi platformdan ne kadarlık gelir elde edildiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

http://venturebeat.com/2013/07/23/ea-made-more-sales-on-ios-than-any-other-platform-last-quarter/ Yorum Yaz
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SS10 6 yıl en beğenilen
Apple kullanan adam marketten parasını verip paşa paşa indiriyor, yapımcıya hakkını veriyor.

Android kullananların çoğusu, oyun/uygulama çıksın da, apkmania'ya bakayım kafasında.
Apple kullanan adam marketten parasını verip paşa paşa indiriyor, yapımcıya hakkını veriyor.Android kullananların çoğusu, oyun/uygulama çıksın da, a...
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4 Yanıt Yanıtla +26
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Sacramental 6 yıl SS10
SS10
Apple kullanan adam marketten parasını verip paşa paşa indiriyor, yapımcıya hakkını veriyor.

Android kullananların çoğusu, oyun/uygulama çıksın da, apkmania'ya bakayım kafasında.

Kendi adıma evet,bütün indirdiğim uygulamaların kaç tl olursa olsun parasını ödedim fakat,bizdede çürük yumurtalar çok.Yani Apple kullanıyor diye herkes uygulamaları legal yoldan indirmiyor.Bizdede beleşçi diyelim alınmasınlar o tayfadan insanlar var.

Tabi Android ele,ayağa düşen bir işletim sistemi olduğu için,kullanıcılarının fazlalığından ve telefon bütçesinden hileye kaçan kişi sayısı İos'a göre çok daha fazla oluyor.
SS10Apple kullanan adam marketten parasını verip paşa paşa indiriyor, yapımcıya hakkını veriyor.Android kullananların çoğusu, oyu...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Pulstar 6 yıl SS10
SS10

Pulstar

SS10

Apple kullanan adam marketten parasını verip paşa paşa indiriyor, yapımcıya hakkını veriyor.

Android kullananların çoğusu, oyun/uygulama çıksın da, apkmania'ya bakayım kafasında.

Hem 2 yıldır Android hem de 1 yıldır iOS kullanıyorum.

iOS'ten uygulamaları parasıyla satın alıyorum.

App Store'daki iTunes Gift Card benzeri kredi kartından bağımsız bir uygulama devreye girmedikçe Android'e kuruş para vermeyi düşünmüyorum.


Ayrıca App Store'da geçici süreliğine bedava olan uygulamalar var; ancak Google Play'de bugüne kadar hiç böyle bir şeye rastlamadım.

Herkesin kararına saygı duyarım ama ne olursa olsun destek vermek gerek. Bizim desteğimizle o market daha iyi yerlere gelecek ve yapımcılar ios için yaptıkları kadar androide de destek verecek.

En basitinden iostaki parking mania adlı oyun dehşet güzel. Birde androidde yükledim, felaket derecede kötü. Bir sürü bölümde sıkıntı var, oyun stabil değil, direksiyon kötü... Gel gelelimki umurlarında bile değil. Bunda biraz bizim de suçumuz var.

Android'te güvenlik sorunları olduğunu sıkça duyuyoruz. Bir çok kullanıcı bu nedenle kart bilgisi vermek istemiyor. Bunlardan biri de benim. Dediğim gibi iTunes Gift Card gibi bir şey gelsin başta Titanium Backup Pro olmak üzere tek sefer 20-25$'lık alışveriş yapacağım. Ancak şu şartlarda yapmayı düşünmüyorum.

Bir de umurlarında olmama nedeni sadece bizim bedava uygulama/oyun yüklememizle ilgisi yok. Android'te çok çeşit var ve uygulamalara güncelleme verilse bile cihazına göre stabilitenin bozulma olasılığı var. Adamlar geri dönüşlerde en az şikayet olan versiyonda bırakıyorlar.

Tabii bir de bizim gibi son kullanıcı etkenlerinin haricinde Apple ve Google'ın uygulama kar payı ve geliştiricilere ödemelerdeki politikalarına da bakmak lazım. Daha önceden Google'ın ödediği payın Apple'dan düşük olduğunu duymuştum. Şu an durum nedir bilmiyorum.


...ve son olarak Google firması Türkiye'ye Apple'ın verdiğinin yarısı kadar değer vermiyor. Google Play'de Gitf Card'ı söyledim zaten bunun yanı sıra uygulamalardan başka bir şey bulunmaz, Nexus cihazlarını Türkiye'ye satmaz, Haritalar uygulaması bedavadır ancak Türkiye'de hizmet vermez vs vs vs...
SS10PulstarSS10Apple kullanan adam marketten parasını verip paşa paşa indiriyo...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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teramit 6 yıl
TeknoHardware
sanki iphone jailbreak yok

iphone jailbreak %6 yapıyor sadece.bunun dışındakiler ücretli uygulama kullanmak durumunda
android de ise root yapmasan dahi dışardan apk kurma şansın iki platformu kırılıp kırılmaması konusunda karşılaştıramzsınız. Güvenlik anlayışları çok farklı
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doctor5945 6 yıl
Tesseract
swat882 yine android kullanıcılarına çamur atma işi başlamış.. git bir jailbreak neymiş onu öğren..
Androide indiriyosun apk yı kuruyosun bitiyor garanti dısı kalma diye birsey yok ama iosta bunun cezası var jb yaptıgın an cıhazın rısklı duruma gecıp garantisi sona eriyor. Jb yaptıktan sonrada 2 saat 25pp nin oyunu indirmesini beklemekte var.

dostum cahil olduğun yorumundan kabak gibi belli sen bir htc one a root at bakalım servis kabul edıyormu yada xperia z ye gönderde yetkılı servıse gor bedava tamır neymıs ıkıncısı jealbreak uygulamasının ıcınde ucretsız uygulama yükleme ozellıgı var dıye herkes bunu kullanacak kaidesi olamaz dıyelımkı kullandı senın dedıgın gıbı 25pp den 2 saatte bir modern combat 4 ındırdı pekı sen bir modern combat 4 cracklı apk dosyasını bılgısayarına ındırıp sd dosyalarını gameloft tan telefonunun cekmesı ıcın ne kadar bekliyorsun 3 dakıkadamı ınıyor 2gb lık oyun cahilce konuşma buradaki ınsanlar cok bılınclı kullanıcılar kımseyı salak yerıne koymaya kalkma
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doctor5945 6 yıl
android platformu tribünlere oynamaya devam ediyor müthiş bir güvenlik açığı var ve Google kulağının uzerıne yatmaya devam edıyor yazılımcıları korkutmamak adına bir el feneri programının anamın kızlık soyadını istemediği kaldı seçenek cok ama gereksiz bir el feneri programı hava durumu programı bıle rehberden tut mesajları okumadan tut tut oğlu tut tüm izinleri vermezsem yüklenmiyor android 5 te Google ın ıos tarzı bır polıtıka izleyerek (ıos hıc ızın verdırmıyor yanlıs anlaşılmasın yanı daha esnek olacak sekılde )gerçekten rehberımle mesajlarımla alakalı ve onlarla entegre çalışacak programlara ızın yetkısı verdırmesı gerekiyor yoksa sıradan bır programcı mılyonlarca kısının bılgılerını herturlu amaç ıcın kullanabılır böyle bir skandal olursada Google bu sorumluluğu asla almaz uzerıne 1 milyardan fazla android telefonun olduğu dünyamızda cok elzem bır konu bence
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XanthiN 6 yıl
Normal olarak ..
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LegendM 6 yıl
E ne bekliyordunuz ki? En basitinden fifa 2013 android'e gelmedi

Uygulamaların birçoğunu ios'a getir sonra en çok parayı ios'tan götür.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
adamlar android kullananlara yağdırmış ama iphone kullanıp jailbreak yapan azımsanmıcak bi kitle var haberleri yok.Gecen sınıftaki kız öğrenci ios6 jb cıktımı diye soruyordu düşünün artık gerisini :D
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musaemirsen 6 yıl
sanki iphone jailbreak yok
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DH Misafiri 6 yıl
Hırsızlığa saygı duymak da ayrı bir şey
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orhanyıldız 6 yıl
Tüm oyunlar 1 dolar olsa alınır. Bide mağazadan banka kartı ile alışveriş imkanı olması lazım. 18 yaşın altındaki adam napsın?
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burakesan 6 yıl
Sacramental
SS10 Apple kullanan adam marketten parasını verip paşa paşa indiriyor, yapımcıya hakkını veriyor. Android kullananların çoğusu, oyun/uygulama çıksın da, apkmaniaya bakayım kafasında.
Kendi adıma evet,bütün indirdiğim uygulamaların kaç tl olursa olsun parasını ödedim fakat,bizdede çürük yumurtalar çok.Yani Apple kullanıyor diye herkes uygulamaları legal yoldan indirmiyor.Bizdede beleşçi diyelim alınmasınlar o tayfadan insanlar var. Tabi Android ele,ayağa düşen bir işletim sistemi olduğu için,kullanıcılarının fazlalığından ve telefon bütçesinden hileye kaçan kişi sayısı İosa göre çok daha fazla oluyor.

Bir miktar vicdan sahibi olan insan gidip işine yarayan programın parasını verip, yazılımcının hakkını veriyor. Basit bir sitenin bile HTML kodlarına göz gezdirdiğinizde ne kadar emek olduğunu ister istemez görüyorsunuz.
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Elder Wand 6 yıl
Çok da şaşılacak bir şey değil.AppStore'un kalitesi belli.
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-BraveHeart- 6 yıl Elder Wand
Escherichia.Coli
Çok da şaşılacak bir şey değil.AppStore'un kalitesi belli.

m.donanimhaber.com/...
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Fenomenon 6 yıl
zaten iphonu iphone yapan da bu. firmalar yağlı kapı olduğunu bildiklerinden ios'a sağlam uygulama yapıyorlar, androide çürüklerini bırakıyorlar.
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