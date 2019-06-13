Elektrikli Honda e'nin platformuna ait bilgiler paylaşıldı

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Japon üretici Honda’nın Avrupa’daki ilk elektrikli otomobiliyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda küçük elektrikli otomobilin basitçe Honda e olarak adlandırılacağı açıklanmıştı. Şimdi de Honda e’nin platformu ve batarya paketiyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Honda e, kendine has tasarımı sayesinde hem sade hem de fütüristik görünmeyi başarıyor. Küçük elektrikli otomobil, Japon markanın özel elektrikli araç (EV) platformu üzerine inşa edilen ilk model olma özelliği taşıyor. Bu platformdaki batarya paketi, diğer EV platformlarında olduğu gibi aracın zemininde yer alıyor. Böylece düşük ağırlık merkezi elde ediliyor. 50:50 ağırlık dağılımı ve bağımsız süspansiyonlar da ele alındığında, Honda e’nin oldukça konforlu ve dengeli bir şasiye sahip olduğu söyleniyor.

30 dakika şarjla 160 km menzil

Honda e’nin zemininde 35.5 kWh kapasitede su soğutmalı lityum iyon batarya paketi bulunuyor. Bu batarya, Type 2 AC şarj ve CCS2 DC hızlı şarja uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın 30 dakika gibi kısa bir sürede %80 doluma ulaştığı söyleniyor. Honda e’nin 200 km menzile sahip olacağını düşündüğümüzde, yarım saat şarj ile 160 km gibi bir değer karşımıza çıkıyor.

Honda e’deki elektrik motorunun teknik verileri henüz açıklanmadı. Fakat motorun arka aks üzerine entegre edileceğini ve aracın arkadan itişli bir model olacağını biliyoruz. Elektrikli Honda e ile ilgili tüm detaylar yıl bitmeden ortaya çıkacak. Yan ayna kameraları ve beş ekrandan oluşan fütüristik kokpitiyle dikkat çeken Honda e’nin şimdiden Avrupa’da 30 binin üzerinde sipariş aldığı söyleniyor.

https://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pressreleases/183624/all-new-honda-e-platform-engineered-to-deliver-exceptional-urban-driving-experience