Elektrikli Honda e'nin platformuna ait bilgiler paylaşıldı

Honda e, kendine has tasarımı sayesinde hem sade hem de fütüristik görünmeyi başarıyor. Küçük elektrikli otomobil, Japon markanın özel elektrikli araç (EV) platformu üzerine inşa edilen ilk model olma özelliği taşıyor. Bu platformdaki batarya paketi, diğer EV platformlarında olduğu gibi aracın zemininde yer alıyor. Böylece düşük ağırlık merkezi elde ediliyor. 50:50 ağırlık dağılımı ve bağımsız süspansiyonlar da ele alındığında, Honda e’nin oldukça konforlu ve dengeli bir şasiye sahip olduğu söyleniyor.
30 dakika şarjla 160 km menzil
Honda e’nin zemininde 35.5 kWh kapasitede su soğutmalı lityum iyon batarya paketi bulunuyor. Bu batarya, Type 2 AC şarj ve CCS2 DC hızlı şarja uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın 30 dakika gibi kısa bir sürede %80 doluma ulaştığı söyleniyor. Honda e’nin 200 km menzile sahip olacağını düşündüğümüzde, yarım saat şarj ile 160 km gibi bir değer karşımıza çıkıyor.
Honda e’deki elektrik motorunun teknik verileri henüz açıklanmadı. Fakat motorun arka aks üzerine entegre edileceğini ve aracın arkadan itişli bir model olacağını biliyoruz. Elektrikli Honda e ile ilgili tüm detaylar yıl bitmeden ortaya çıkacak. Yan ayna kameraları ve beş ekrandan oluşan fütüristik kokpitiyle dikkat çeken Honda e’nin şimdiden Avrupa’da 30 binin üzerinde sipariş aldığı söyleniyor.
https://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pressreleases/183624/all-new-honda-e-platform-engineered-to-deliver-exceptional-urban-driving-experience Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok tatlı araç olmuş.
Direksiyon simidi, böyle yenilikçi bir araçta zayıf kalmış.
Amerika ve Avrupa da elektrikli araçlara geçiş çok hızlı gelişmekte, korkutucu olan bu ülkede bu araçlar, yüksek vergiler ile önü kesilip hayal ve ulaşılması yine cok güç olacak.
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