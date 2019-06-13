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Elektrikli Honda e'nin platformuna ait bilgiler paylaşıldı

Japon marka, Avrupa'da satacağı ilk elektrikli otomobiline Honda e adını vereceğini açıklamıştı. Şimdiye dek yalnızca tasarımını gördüğümüz Honda e'de kullanılan platforma ait bilgiler de ortaya çıktı
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli Honda e'nin platformuna ait bilgiler paylaşıldı
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Japon üretici Honda’nın Avrupa’daki ilk elektrikli otomobiliyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda küçük elektrikli otomobilin basitçe Honda e olarak adlandırılacağı açıklanmıştı. Şimdi de Honda e’nin platformu ve batarya paketiyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Honda e, kendine has tasarımı sayesinde hem sade hem de fütüristik görünmeyi başarıyor. Küçük elektrikli otomobil, Japon markanın özel elektrikli araç (EV) platformu üzerine inşa edilen ilk model olma özelliği taşıyor. Bu platformdaki batarya paketi, diğer EV platformlarında olduğu gibi aracın zemininde yer alıyor. Böylece düşük ağırlık merkezi elde ediliyor. 50:50 ağırlık dağılımı ve bağımsız süspansiyonlar da ele alındığında, Honda e’nin oldukça konforlu ve dengeli bir şasiye sahip olduğu söyleniyor.

30 dakika şarjla 160 km menzil

Honda e’nin zemininde 35.5 kWh kapasitede su soğutmalı lityum iyon batarya paketi bulunuyor. Bu batarya, Type 2 AC şarj ve CCS2 DC hızlı şarja uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın 30 dakika gibi kısa bir sürede %80 doluma ulaştığı söyleniyor. Honda e’nin 200 km menzile sahip olacağını düşündüğümüzde, yarım saat şarj ile 160 km gibi bir değer karşımıza çıkıyor.

Honda e’deki elektrik motorunun teknik verileri henüz açıklanmadı. Fakat motorun arka aks üzerine entegre edileceğini ve aracın arkadan itişli bir model olacağını biliyoruz. Elektrikli Honda e ile ilgili tüm detaylar yıl bitmeden ortaya çıkacak. Yan ayna kameraları ve beş ekrandan oluşan fütüristik kokpitiyle dikkat çeken Honda e’nin şimdiden Avrupa’da 30 binin üzerinde sipariş aldığı söyleniyor.


https://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pressreleases/183624/all-new-honda-e-platform-engineered-to-deliver-exceptional-urban-driving-experience Yorum Yaz
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canavan06 1 hf. en beğenilen
30 dakika şarjla 160 km şehir içinde baya kolaylık sağlar
1 Yanıt Yanıtla +14
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aca-n 1 hf.
Geleceğin beetle olmuş.
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esmerbuyucu 1 hf.
Çok tatlı ve minimalist olmuş.
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edgar1899 1 hf.
Türkiyede minimum 200 bandında satılır
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MaDMaxiBo 1 hf. edgar1899
kurbağa yavrusu şekilli reno elektrikli aracın 200 olduğu yerde buna 250-300 isterler.
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-FoundeR- 1 hf.
bu arabanın ay içerisinde yapacağı ortalama hız 50km/h'i geçmez, gerçekten elektronik yan aynalar gerekli mi anlamadım. heralde piyasaya geldiğinde normal aynalarla görürüz.
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sml_akyz 1 hf. -FoundeR-
Türkiye’de yan aynalar olur muhtemelen. Ama fiyat dolar Kurundan dolayı yüksek olur. 50bin civarında olsa süper olur aslında.
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ugurcankorkmaz 1 hf.
Tasarımı hoş.
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kadalt 1 hf.
Valla araç çok güzel avrupalı alır bunu 20bin 30bin dolar arası fiyata biz alırız pardon almak isteriz, 150bin gibi astrosupersonik rakamlara burası TÜRKIYE avrupa bizi kıskanıyor.
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MS4343 1 hf.
Aracin on tarafi Japon anime robotlarini andiriyor...
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Imarex 1 hf.
Bende diyorum bunun on tarafıni bisey e çok benzetiyorum ama adı aklıma gelmiodu japon anime robotu bildigin
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Del Murder 1 hf.
Aslında şu tasarım aynı haliyle kalıp 1.5 182 HP motoru koyup arkadan çekişte efsane bir araç olabilirdi.
Çok tatlı araç olmuş.
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xxxx1 1 hf.
Yarım saat %80 sarj,ön dokunmatik panel kokpit, standart gelecek yan kamera aynalar,kısmen fiyat çok güçlü yanları.
Direksiyon simidi, böyle yenilikçi bir araçta zayıf kalmış.
Amerika ve Avrupa da elektrikli araçlara geçiş çok hızlı gelişmekte, korkutucu olan bu ülkede bu araçlar, yüksek vergiler ile önü kesilip hayal ve ulaşılması yine cok güç olacak.
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canavan06 1 hf. en beğenilen
30 dakika şarjla 160 km şehir içinde baya kolaylık sağlar
1 Yanıt Yanıtla +14
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DoğanGörünümlüToros 1 hf. canavan06
30 dk da 160 km gunumuz icin kotu bir deger aslinda. Model 3 ler şuan 1225 km/sa hızla şarj oluyor.
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RickSanchezlol 1 hf. yeni yorumcu
Çok şirin bir araç Honda elektrik atağını bu modelle kısıtlı tutmamalı hazır Toyota adam gibi uyanmamışken yelpazesini büyütmeli.
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esmerbuyucu 1 hf.
Çok tatlı ve minimalist olmuş.
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7 etiket daha honda e özellikleri yan ayna kamerası honda e batarya honda e menzil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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