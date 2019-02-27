Elektrikli Kia e-Soul Avrupa'da 452 km menzil sunacak

Elektrikli araç pazarına renk katan otomobillerden biri olan Kia e-Soul, farklı menzil değerlerinin ortaya çıkmasını sağlayan motor-batarya konfigürasyonlarına sahip. Giriş seviyesindeki 39.2 kWh’lık yeni nesil lityum iyon polimer batarya 100 kW (136 beygir) elektrik motorunu besliyor. Maksimum 395 Nm tork üreten bu motor 277 km menzil sağlıyor. Selefine kıyasla %23 daha güçlü olan yeni Kia e-Soul aynı zamanda daha verimli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. aracın enerji tüketimi WLTP’ye göre 145 Wh/km olarak ölçülüyor.
Büyük batarya ile 452 km menzil
Opsiyonel olarak sunulan 64 kWh’lık batarya ise 150 kW’lık (204 beygir) daha güçlü bir motoru besliyor. Baz versiyonla aynı, yani 395 Nm maksimum torka sahip araçta menzil değeri 452 km’ye kadar yükseliyor. Büyük bataryalı Kia e-Soul’un enerji sarfiyatı 157 Wh/km olarak ölçülürken, 0-100 km/s hızlanmasını 7.6 saniyede tamamladığı belirtiliyor. Kia e-Soul’un bataryaları hızlı şarj özelliği sayesinde 40 dakikada %20’den %80 doluma ulaşabiliyor.
Kia e-Soul’un Avrupa’da satılacak versiyonlarında sürüş menzilini olabildiğince uzun kılmak için farklı teknolojilerden yararlanılıyor. Bu teknolojiler arasında ısı pompası sistemi ve rejeneratif fren sistemi yer alıyor. Direksiyonun arkasına yerleştirilen kulakçıklarla da kontrol edilebilen rejeneratif fren sisteminin 5 farklı modu bulunuyor. Sürücü, bu modlar vasıtasıyla frenden geri kazanmak istediği enerji seviyesini kendisi belirliyor. Bunun yanında Kia e-Soul’da Normal, Eco, Eco+ ve Sport adında sürüş modları bulunuyor.
Selefine kıyasla daha ferah bir kabin
Kendine has tasarımıyla dikkat çeken Kia e-Soul, 4,195 mm uzunluğuyla selefinden 55 mm daha uzun bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca aracın aks mesafesi de 30 mm arttırılarak 2,600 mm’ye yükseltilmiş durumda. Bu sayede içeride 315 litre bagaj hacmi sunuluyor. Bu değer arka koltuklar katlandığında 1,339 litreye yükseliyor. Kia e-Soul’un kabininde kablosuz şarj bölmesi, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar ve Harman Kardon ses sistemi opsiyon olarak sunuluyor.
Yeni Kia e-Soul’un Avrupa satışlarına Mart sonundan itibaren başlanacak. Kia’nın sunduğu 7 yıl, 150,000 km garantisi aracın elektrik motoru ve batarya paketini de kapsayacak. Fiyat bilgisinin Mart ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu olay da da telefonlar gibi - bizim pil yarım gün dayanıyor ama, telefonumuz çerçevesiz, ekranımız büyük, çözünürlüğümüz super.
Her elektrikli araba haberinde aynı şey 0-100 km bilmem kac saniye hızlanıyor. Beygir gücü bilmem ne kadar. İyi şehir caddelerinde drag yarışı yaparız.
Bence elektrikli araçta en az bir 1000 km minimum olmalı menzil. Yoksa gerisi boş iş. Birde bizim gibi ülkede yolların nerdeyse %80 rampa iniş çıkış. 452 km menzil 300 km ye düşer. Antalyadan Denizli ye gider geri dönemen.
Pil teknolojisi geliştiğinde (ucuz ve yüksek enerji yoğunluklu olduğunda) elektrikli araçlar ucuzlayacak ve yaygınlaşacaktır. İşte o zaman devletler akaryakıttan kazanamadıkları vergiyi elektrikli araçlar üzerinden kazanmak için çeşitli vergiler gündeme getirecektir.
Zaten İngiltere, ABD elektrikli otomobillere verilen teşvikleri kaldırılmaya başladı bile.
Niro kaldırıp Sportage dizel getirdiler. Bu ülkemizdeki hybrid-EV gerçeğini anlatıyor...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2603 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
kia e-soul, elektrikli kia soul ve