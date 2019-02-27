Elektrikli Kia e-Soul Avrupa'da 452 km menzil sunacak

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Birbirinden yeni elektrikli otomobillerin tanıtımına şahit olduğumuz şu günlerde Koreli üretici Kia da geçtiğimiz yıl sonunda ön gösterimini yaptığı elektrikli Kia e-Soul modelinin özelliklerini ortaya çıkardı. Kia e-Soul’un Avrupa’da satışa sunulacak versiyonunda WLTP ölçümlerine göre maksimum 452 km menzil bulunacak. İşte yeni Kia e-Soul’un tüm özellikleri:

Elektrikli araç pazarına renk katan otomobillerden biri olan Kia e-Soul, farklı menzil değerlerinin ortaya çıkmasını sağlayan motor-batarya konfigürasyonlarına sahip. Giriş seviyesindeki 39.2 kWh’lık yeni nesil lityum iyon polimer batarya 100 kW (136 beygir) elektrik motorunu besliyor. Maksimum 395 Nm tork üreten bu motor 277 km menzil sağlıyor. Selefine kıyasla %23 daha güçlü olan yeni Kia e-Soul aynı zamanda daha verimli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. aracın enerji tüketimi WLTP’ye göre 145 Wh/km olarak ölçülüyor.

Büyük batarya ile 452 km menzil

Opsiyonel olarak sunulan 64 kWh’lık batarya ise 150 kW’lık (204 beygir) daha güçlü bir motoru besliyor. Baz versiyonla aynı, yani 395 Nm maksimum torka sahip araçta menzil değeri 452 km’ye kadar yükseliyor. Büyük bataryalı Kia e-Soul’un enerji sarfiyatı 157 Wh/km olarak ölçülürken, 0-100 km/s hızlanmasını 7.6 saniyede tamamladığı belirtiliyor. Kia e-Soul’un bataryaları hızlı şarj özelliği sayesinde 40 dakikada %20’den %80 doluma ulaşabiliyor.

Kia e-Soul’un Avrupa’da satılacak versiyonlarında sürüş menzilini olabildiğince uzun kılmak için farklı teknolojilerden yararlanılıyor. Bu teknolojiler arasında ısı pompası sistemi ve rejeneratif fren sistemi yer alıyor. Direksiyonun arkasına yerleştirilen kulakçıklarla da kontrol edilebilen rejeneratif fren sisteminin 5 farklı modu bulunuyor. Sürücü, bu modlar vasıtasıyla frenden geri kazanmak istediği enerji seviyesini kendisi belirliyor. Bunun yanında Kia e-Soul’da Normal, Eco, Eco+ ve Sport adında sürüş modları bulunuyor.

Selefine kıyasla daha ferah bir kabin

Kendine has tasarımıyla dikkat çeken Kia e-Soul, 4,195 mm uzunluğuyla selefinden 55 mm daha uzun bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca aracın aks mesafesi de 30 mm arttırılarak 2,600 mm’ye yükseltilmiş durumda. Bu sayede içeride 315 litre bagaj hacmi sunuluyor. Bu değer arka koltuklar katlandığında 1,339 litreye yükseliyor. Kia e-Soul’un kabininde kablosuz şarj bölmesi, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar ve Harman Kardon ses sistemi opsiyon olarak sunuluyor.

Yeni Kia e-Soul’un Avrupa satışlarına Mart sonundan itibaren başlanacak. Kia’nın sunduğu 7 yıl, 150,000 km garantisi aracın elektrik motoru ve batarya paketini de kapsayacak. Fiyat bilgisinin Mart ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.