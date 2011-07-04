Elektronik ticaret sitesi Alibaba da kendi mobil işletim sistemini hazırlıyor

Elektronik ticaret sitesi Alibaba, kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Çin merkezli şirkete yakın kaynakların Wall Street Journal'a verdiği bilgiye göre, hazırlıkları süren mobil işletim sistemi, bu alanda günümüzün en popüler mobil platformları olan Apple iOS ve Google Android'den farklı olarak bulut tabanlı olacak ve kullanıcılar, çalıştırmak istedikleri uygulamaları indirerek kullanabilecekler.





Diğer işletim sistemlerinden farklı olarak internete daha bağımlı olan işletim sisteminin ilk etapta sadece Çin pazarında sunulması beklenirken, elde edeceği başarıya göre zamanla diğer pazarlara da girebilir. Yeni işletim sistemi için hangi donanım firmalarıyla işbirliğine gidileceği henüz bilinmiyor ancak Alibaba'nın hedeflerine ulaşması halinde Çin'de çok daha fazla sayıda kullanıcının akıllı telefon kullanmaya başlayacak gibi görünüyor.





Alibaba'ya ek olarak Çin'in en büyük arama motoru olan Baidu da kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Her alanda olduğu gibi mobil platform arenasında da Google'a rakip olmayı amaçlayan Baidu, hızlı çalışan, hafif ve entegre arama yetenekleri gelişmiş bir mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor ancak yeni işletim sisteminin ne zaman çıkacağı ve hangi üreticilerin kullanacağı henüz bilinmiyor.