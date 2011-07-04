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Elektronik ticaret sitesi Alibaba da kendi mobil işletim sistemini hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,9b
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18
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektronik ticaret sitesi Alibaba, kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Çin merkezli şirkete yakın kaynakların Wall Street Journal'a verdiği bilgiye göre, hazırlıkları süren mobil işletim sistemi, bu alanda günümüzün en popüler mobil platformları olan Apple iOS ve Google Android'den farklı olarak bulut tabanlı olacak ve kullanıcılar, çalıştırmak istedikleri uygulamaları indirerek kullanabilecekler.

Diğer işletim sistemlerinden farklı olarak internete daha bağımlı olan işletim sisteminin ilk etapta sadece Çin pazarında sunulması beklenirken, elde edeceği başarıya göre zamanla diğer pazarlara da girebilir. Yeni işletim sistemi için hangi donanım firmalarıyla işbirliğine gidileceği henüz bilinmiyor ancak Alibaba'nın hedeflerine ulaşması halinde Çin'de çok daha fazla sayıda kullanıcının akıllı telefon kullanmaya başlayacak gibi görünüyor.

Alibaba'ya ek olarak Çin'in en büyük arama motoru olan Baidu da kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Her alanda olduğu gibi mobil platform arenasında da Google'a rakip olmayı amaçlayan Baidu, hızlı çalışan, hafif ve entegre arama yetenekleri gelişmiş bir mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor ancak yeni işletim sisteminin ne zaman çıkacağı ve hangi üreticilerin kullanacağı henüz bilinmiyor.

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abmert 6 yıl
merhaba arkadaşlar ben de bir site hazırladım ama henüz tamamlanmadı. www.benistedim.com sitesine de bakabilirsiniz?
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sis651 6 yıl
Piyasanın iyice içine edecekler bir sürü işletim sistemi ile...
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Tolgá 8 yıl
40 Harami Os
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Fashionality 8 yıl
açıl susam açıl
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tahir40 8 yıl
Anroid beleş ve bu kadar yaygınken luzumsuz olmuş... Yarın mikrosoft bunlara da paten davası açar...
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umut_baris 6 yıl tahir40
tahir40

Anroid beleş ve bu kadar yaygınken luzumsuz olmuş... Yarın mikrosoft bunlara da paten davası açar...

Get out here !
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séquestre 8 yıl
Patent davasına bulaşmasınlarda , elerindekilerden de olurlar ..
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Wolf_263 8 yıl séquestre
kopfnickerz
Patent davasına bulaşmasınlarda , elerindekilerden de olurlar ..

Çekirdek olarak Linux kullanırlar, üstüne de bir grafik arabirimi bindirirler, al sana işletim sistemi.
Tabii yeni grafik arayüzü ve yeni programlar yazmak da o kadar kolay değil.
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Boragungoren 8 yıl
açıl logosuda böyle olur welcome alibaba farm:alibabanın çiftliğine hoşgeldiniz :D:d:
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napolyon94 8 yıl
alibaba kroyo 2.2
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lazloo 8 yıl
Samsung bunu da kullanır yakında. :D
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Frobisher 8 yıl
İşletim sisteminin adı şöyle olur :Alibaba v1.0(Kuzu) OS
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