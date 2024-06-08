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    Şehir efsanelerini unutun: Telefonunuzun dinlendiğini nasıl anlarsınız?

    Google bizi dinliyor mu? ya da daha kişisel olarak "Telefonumun dinlenip dinlenmediğini nasıl anlarım?" İşte 8 işareti ve telefonun dinlenmesini engelleme yolları:

    Sosyal ağlarda gezinmek, online alışveriş yapmak, e-posta göndermek, sırlarımızı anlatmak olsun, günümüzde hemen her şeyi telefonlarımızda yapıyoruz. Bu, telefonları kötü amaçlı yazılımlar için oldukça değerli bir hedef haline getiriyor. Ya, telefonunuzda sakladığınız özel şeyler ele geçiriliyor ve konuşmalarınız dinleniyorsa? Telefonunuzun dinlenip dinlenmediğini nasıl anlarsınız? Bunu anlamanın yolları ve sıkça merak edilen telefon dinlenmemesi için ne yapmalı sorusunun yanıtı burada.

    Telefonun dinlendiği nasıl anlaşılır 📲

    telefonumun dinlendiğini nasıl anlarım iphone & android Tam Boyutta Gör
    Telefon dinleme, siyasetçilerden gazetecilere ve sıradan insanlara kadar herkesin başına gelebilir. İnsanlar, telefon görüşmelerinizi ve mesajlaşmalarınızı uzaktan dinlemek için yasa dışı bir şekilde telefonunuzu dinleyebilir. Polis, izni varsa telefonunuzu dinlemeye alabilir. Kötü aktörler dolandırıcılık ve kimliğinizi çalmayı hedefleyen, kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi amaçlayan istenmeyen kısa mesajlar gibi sizi spam ve kimlik avı bombardımanına tutmak için telefonunuzu dinleyebilir. Peki, telefonun dinlenip dinlemediğini nasıl anlarsınız? Tespit edilmesi zor olsa da telefonun dinlenmesi durumunu anlamanın birkaç yolu vardır.

    1️⃣ Arama sırasında olağandışı sesler duyuyorsanız

    telefonum dinlenip dinlenmediğini nasıl anlarım olağandışı sesler Tam Boyutta Gör
    Birisiyle telefonda konuşurken hattın diğer ucundaki kişinin yalnızca sesini ve normal arka plan gürültüsünü duymanız gerekir. Yüksek perdeden bir uğultu, titreşen statik ses, tıklama veya bip sesi duyuyorsanız, aramalarınız kaydediliyor olabilir. Birisi izniniz olmadan arama yönlendirmeyi ayarlamış veya telefona arama kaydetmeye yönelik kötü amaçlı yazılım yüklenmiştir. Ara sıra garip sesler duymanız normaldir; telefonunuz bulunduğunuz yerde çekmiyor olabilir ancak bu sürekli oluyorsa telefonunuz dinleniyor olabilir.

    2️⃣ Piliniz tükeniyor, telefonunuz aşırı ısınıyorsa

    telefonun dinlendiği nasıl anlaşılır aşırı pil tüketimi Tam Boyutta Gör
    Telefonunuz bariz bir sebep olmadan aşırı ısınıyor ve pili hızlı mı bitiyor? Bu, uzun süre video izliyorsanız veya oyun oynuyorsanız normaldir. Ancak bu durum, cihazınızın hareketsiz olması gerekirken meydana geliyorsa, telefonunuzu dinlemeye çalışan kişiye sürekli olarak veri gönderen kötü amaçlı bir yazılım olabilir. Hem Android telefonlar hem de iPhone’lar, pil ömrü verilerinize bakmanıza olanak tanır. Bu, size pili tüketen uygulamaları gösterir ve batarya performansı sorunlarının ne zaman başladığını belirlemenize yardımcı olur. Neticede hangi uygulamanın soruna neden olduğunu görebilirsiniz.

    3️⃣ Telefonun kapanması uzun sürüyorsa

    telefonumun dinlendiğini nasıl anlarım kapanmıyorsa Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun kapanmadan önce kalan görevleri tamamlaması gerekir. Telefonunuz birine veri aktarıyorsa kapanmadan önce işlemi tamamlaması gerekir. Neticede, özellikle bir arama, mesaj, e-posta veya internette gezinme sonrasında telefonun kapanması normalden uzun sürüyorsa birisine bilgi gönderiyor olabilir. Telefonunuzu kapatırken, telefon kapalıyken bile arka ışığın yanıp yanmadığını, tamamen kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Telefonun rastgele kapanması veya yeniden başlaması başka bir sorunun belirtisidir.

    4️⃣ Web siteleri farklı görünüyorsa

    telefon dinleme nasıl anlaşılır sahte siteler Tam Boyutta Gör
    Hepsimiz tavsiyeleri unutup bazen hatalar yapabiliyoruz; nereye yönlendirdiğine dikkat etmeden hemen bir mesajdaki veya e-postadaki linke tıklamak gibi. Telefonunuzda kötü amaçlı bir uygulama varsa sık girdiğiniz web sitelerinin görünümünü değiştirebilir. Malware, bir proxy görevi görerek girmeye çalıştığınız siteyle aranızdaki iletişimi keser. Gizli pencerede dahi karşınıza sahte bir sayfa çıkarabilir veya yazdığınız her şeyi takip edebilir. Online bankacılık veya kişisel bilgiler girmeniz gerektiren bir uygulama kullanıyorsanız bu büyük bir sorundur. Bir sitenin telefonunuzda farklı görünmesinin birçok nedeni olsa da, bu durum tuhaf bir şeylerin döndüğünün göstergesi olabilir.

    5️⃣ Garip mesajlar alıyorsanız

    telefon dinlendiğini nasıl anlarsın garip smsler Tam Boyutta Gör
    Rastgele sayılar, semboller veya karakterler içeren garip SMS’ler mi alıyorsunuz? Casus yazılımın uzaktan kontrol özelliği, telefonunuza gizli, kodlanmış kısa mesajlar göndererek çalışır. Bu metinlerin görünmemesi gerekir ancak yazılım düzgün çalışmıyorsa bunları görebilirsiniz. Bu düzenli olarak oluyorsa, telefonunuzda bir casus uygulaması olabilir. Tanımadığınız herhangi bir işleme dikkat edin. Mesajlaşma zincirlerine, sosyal medya profillerine bakın, gönderilen klasörünüzü ve giden kutunuzu kontrol edin. Bir şey gönderdiğinizi hatırlamıyorsanız şüphelenin.

    6️⃣ Kamera ve mikrofon rastgele açılıyorsa

    telefon dinleme kamera & mikrofon Tam Boyutta Gör
    Kameranız veya mikrofonunuz rastgele açılıyorsa telefonunuz dinleniyor olabilir. Kamerayı kullanan bir uygulamayı açmadığınızda kamera ışığı yanıyorsa konuşmalarınızın dinlendiğinden şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayar korsanlarının ışığı açmadan bile kameranıza erişmesine olanak tanır; bu nedenle, her zaman daha derine inin.

    7️⃣ Mobil veri tüketimi çok fazlaysa

    telefon dinlenmesi nasıl anlaşılır hızlı internet tüketimi Tam Boyutta Gör
    Kötü amaçlı yazılım, topladığı bilgileri dış bir kaynağa göndermek için veri izninizi kullanır. Bu, yalnızca evinizdeki Wi-Fi’a bağlı olmadığı anlamına gelir; nerede olursanız olun veri tüketir. Casus yazılımlar ve kötü amaçlı yazılımlar düzenli olarak bilgisayar korsanına bilgi gönderdiğinden, telefonunuzdaki internetin büyük bir kısmını kullanabilir. Normalden yüksek mobil veri kullanımı, özellikle sınırsız internet paketiniz yoksa faturanızın kabarmasına neden olabilir. Veri kullanımınızı düzenli olarak kontrol etmenizde fayda vardır. Android ve iPhone’da uygulamaların ne kadar internet harcadığını görebilir ve veri kullanımı belirli bir düzeye çıktığında telefonun uyarı göndermesini ya da interneti kesmesini sağlayabilirsiniz.

    8️⃣ Aramalarınız yönlendiriliyorsa

    telefonun dinlenmesi arama yönlendirme Tam Boyutta Gör
    Telefonunuz dinleniyorsa bu, aramalarınızın ve mesajlarınızın başka bir cihaza iletildiği anlamına gelir. Bunun, yetkisiz iletimleri tespit etmenize ve engellemenize yardımcı olan MMI kodları (*#21#, *#67#, *#62# gibi) kullanılarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Bu kodlar sizi arama yönlendirmenin ayrıntılarını veren bir ekrana yönlendirir; Sesli aramalar, veriler, SMS, paket ve fazlasını listeler. Arama yönlendirme varsa, ##002# kodu ile iptal edebilirsiniz.

    Telefon dinleme iptal kodu: ##002#

    Telefonum dinleniyorsa ne yapmalıyım 🤔

    telefonum dinleniyor diyorsanız yapmanız gerekenler Tam Boyutta Gör
    Birinin telefonunuzu dinlediğini düşünüyorsanız, birkaç adımı uygulayabilirsiniz. Telefonunuzda casus yazılım bulunsa bile bu düzeltilemeyeceği ve kurtarılamayacağı anlamına gelmez. Telefonunuz dinleniyorsa işte yapmanız gerekenler 👇🏻

    1️⃣ Telefonunuzu uçak moduna alın

    Birinin telefonunuzu dinlediğinden endişeleniyorsanız, daha ileri gitmeden önce telefonunuzu uçak moduna almanız iyi olacaktır. Uçak modu, telefonun Wi-Fi veya hücresel ağlara bağlanma özelliğini devre dışı bırakarak gizliliğinize ve güvenliğinize yönelik başka tehditleri önler.

    2️⃣ Telefonunuzu güvenli modda yeniden başlatın

    Silemediğiniz uygulamalar veya casus yazılımların neden olduğu performans sorunlarının telefonunuzu neredeyse kullanılamaz hale getirdiğini fark ederseniz, telefonunuzu güvenli modda başlatabilirsiniz. Güvenli mod, sorunlara neden olan uygulamaları kaldırma konusunda size daha fazla özgürlük sağlar.

    3️⃣ Yetkililerle iletişime geçin

    Birisinin telefonunuzu dinlediğine dair kanıtınız varsa yetkililerle iletişime geçin. Başkalarının cihazlarına dokunmak ve takip etmek, tıpkı diğer kişilerin telefon görüşmelerini kaydetmek gibi yasa dışıdır. Polisin, telefonu tam olarak kimin dinlediğini takip etmesi zor olsa da, telefonunuzun tekrar hacklenmesini önlemek için size bazı ipuçları verebilir.

    Telefon dinlenmesi nasıl engellenir ❌

    telefon dinleme engelleme iphone & android Tam Boyutta Gör
    Telefonunuzun dinlendiğinden şüpheleniyorsanız gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için derhal harekete geçmeniz çok önemlidir. Birinin telefonunuzu dinlemesini tamamen engellemenin bir yolu yoktur ancak telefonunuzun dinlenme olasılığını sınırlayacak bazı adımlar vardır. İşte telefon dinleme engelleme adına yapabilecekleriniz 👇🏻
    • Telefonunuzun yazılımını güncel tutun.
    • Güvenli iletişim uygulamalarını kullanın.
    • Arama yönlendirmeyi iptal edin.
    • Kullanmadığınız, güncel olmayan, şüpheli uygulamları silin.
    • Güvenlik programı kullanın.
    • VPN kullanın.

    Çoğu kişi cep telefonunda şifrelerden fotoğraflara kadar birçok hassas bilgi saklıyor. Bazılarının telefonlarında diğerlerinden daha değerli bilgiler bulunuyor ancak bilgisayar korsanları az veriyle çok fazla zarar verebiliyor. Yanlış ellere geçen herhangi bir verinin sonuçları felaket olabiliyor. Bu nedenle telefon dinleme ciddiye alınması gereken bir durum. Peki, telefon dinlendiği nasıl anlaşılır? Telefon dinleme engelleme nasıl yapılır? Tüm merak edilenlerin yanıtını burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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