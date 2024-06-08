Şehir efsanelerini unutun: Telefonunuzun dinlendiğini nasıl anlarsınız?

Sosyal ağlarda gezinmek, online alışveriş yapmak, e-posta göndermek, sırlarımızı anlatmak olsun, günümüzde hemen her şeyi telefonlarımızda yapıyoruz. Bu, telefonları kötü amaçlı yazılımlar için oldukça değerli bir hedef haline getiriyor. Ya, telefonunuzda sakladığınız özel şeyler ele geçiriliyor ve konuşmalarınız dinleniyorsa? Telefonunuzun dinlenip dinlenmediğini nasıl anlarsınız? Bunu anlamanın yolları ve sıkça merak edilen telefon dinlenmemesi için ne yapmalı sorusunun yanıtı burada.
Telefonun dinlendiği nasıl anlaşılır 📲
1️⃣ Arama sırasında olağandışı sesler duyuyorsanız
2️⃣ Piliniz tükeniyor, telefonunuz aşırı ısınıyorsa
3️⃣ Telefonun kapanması uzun sürüyorsa
4️⃣ Web siteleri farklı görünüyorsa
5️⃣ Garip mesajlar alıyorsanız
6️⃣ Kamera ve mikrofon rastgele açılıyorsa
7️⃣ Mobil veri tüketimi çok fazlaysa
8️⃣ Aramalarınız yönlendiriliyorsa
Telefon dinleme iptal kodu: ##002#
Telefonum dinleniyorsa ne yapmalıyım 🤔
1️⃣ Telefonunuzu uçak moduna alın
Birinin telefonunuzu dinlediğinden endişeleniyorsanız, daha ileri gitmeden önce telefonunuzu uçak moduna almanız iyi olacaktır. Uçak modu, telefonun Wi-Fi veya hücresel ağlara bağlanma özelliğini devre dışı bırakarak gizliliğinize ve güvenliğinize yönelik başka tehditleri önler.
2️⃣ Telefonunuzu güvenli modda yeniden başlatın
Silemediğiniz uygulamalar veya casus yazılımların neden olduğu performans sorunlarının telefonunuzu neredeyse kullanılamaz hale getirdiğini fark ederseniz, telefonunuzu güvenli modda başlatabilirsiniz. Güvenli mod, sorunlara neden olan uygulamaları kaldırma konusunda size daha fazla özgürlük sağlar.
3️⃣ Yetkililerle iletişime geçin
Birisinin telefonunuzu dinlediğine dair kanıtınız varsa yetkililerle iletişime geçin. Başkalarının cihazlarına dokunmak ve takip etmek, tıpkı diğer kişilerin telefon görüşmelerini kaydetmek gibi yasa dışıdır. Polisin, telefonu tam olarak kimin dinlediğini takip etmesi zor olsa da, telefonunuzun tekrar hacklenmesini önlemek için size bazı ipuçları verebilir.
Çoğu kişi cep telefonunda şifrelerden fotoğraflara kadar birçok hassas bilgi saklıyor. Bazılarının telefonlarında diğerlerinden daha değerli bilgiler bulunuyor ancak bilgisayar korsanları az veriyle çok fazla zarar verebiliyor. Yanlış ellere geçen herhangi bir verinin sonuçları felaket olabiliyor. Bu nedenle telefon dinleme ciddiye alınması gereken bir durum. Peki, telefon dinlendiği nasıl anlaşılır? Telefon dinleme engelleme nasıl yapılır? Tüm merak edilenlerin yanıtını burada bulabilirsiniz.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.