iPhone kullanıcıları dikkat: SMS ile Apple hesap bilgileriniz çalınabilir!

Yine siber saldırı Apple ID'leri hedef alıyor
Siber suçlular, Apple'dan geliyor gibi görünen, kurbanların kişisel bilgilerini çalmaya yönelik kısa mesajlar gönderiyor. Symantec, “Apple kimlik bilgileri son derece değerli; cihazlar üzerinde kontrol, kişisel ve finansal bilgilere erişim ve yetkisiz satın alımlarla kazanç sağlayabilirsiniz.”
Kötü amaçlı SMS mesajları Apple'dan geliyor gibi görünüyor ve alıcıları bir bağlantıya tıklatıp iCloud hesaplarında oturum açmaya yönlendiriyor. İnandırıcı olması açısından, alıcının sahte iCloud giriş sayfasına yönlendirilmeden önce CAPTCHA sorgulamasını tamamlaması isteniyor. Apple, bu tür SMS’ler göndermez ve kullanıcının iCloud sitesine giriş yapmak için CAPTCHA yerine Touch ID/Face ID doğrulamasından geçmesi ya da cihaza gönderilen altı haneli güvenlik kodunu girmesi gerekiyor.Kaynakça https://www.macworld.com/article/2388727/iphone-sms-smishing-attack-apple-id-user-login-password.html https://www.broadcom.com/support/security-center/protection-bulletin/apple-ids-targeted-in-us-smishing-campaign Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.