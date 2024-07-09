iPhone kullanıcıları dikkat: SMS ile Apple hesap bilgileriniz çalınabilir!

Tam Boyutta Gör Güvenlik yazılımı şirketi Symantec, iPhone kullanıcılarını hedef alan yeni bir siber saldırı olduğunu, hackerların kimlik avı saldırısıyla kullanıcıların Apple hesap bilgilerini ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

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Yine siber saldırı Apple ID'leri hedef alıyor

Siber suçlular, Apple'dan geliyor gibi görünen, kurbanların kişisel bilgilerini çalmaya yönelik kısa mesajlar gönderiyor. Symantec, “Apple kimlik bilgileri son derece değerli; cihazlar üzerinde kontrol, kişisel ve finansal bilgilere erişim ve yetkisiz satın alımlarla kazanç sağlayabilirsiniz.”

Kötü amaçlı SMS mesajları Apple'dan geliyor gibi görünüyor ve alıcıları bir bağlantıya tıklatıp iCloud hesaplarında oturum açmaya yönlendiriyor. İnandırıcı olması açısından, alıcının sahte iCloud giriş sayfasına yönlendirilmeden önce CAPTCHA sorgulamasını tamamlaması isteniyor. Apple, bu tür SMS’ler göndermez ve kullanıcının iCloud sitesine giriş yapmak için CAPTCHA yerine Touch ID/Face ID doğrulamasından geçmesi ya da cihaza gönderilen altı haneli güvenlik kodunu girmesi gerekiyor.

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iPhone kullanıcıları dikkat: SMS ile Apple hesabınız çalınabilir!