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    Anlık Bildirim

    iPhone kullanıcıları dikkat: SMS ile Apple hesap bilgileriniz çalınabilir!

    iPhone kullanıcıları Apple kimlik bilgilerini hedefleyen yeni bir SMS saldırısıyla karşı karşıya. Hackerlar, iCloud'a giriş yapma talebinde bulunan Apple servisleri gibi davranıyor.
    iphone siber saldırı apple id hesap bilgileri hack Tam Boyutta Gör
    Güvenlik yazılımı şirketi Symantec, iPhone kullanıcılarını hedef alan yeni bir siber saldırı olduğunu, hackerların kimlik avı saldırısıyla kullanıcıların Apple hesap bilgilerini ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

    Yine siber saldırı Apple ID'leri hedef alıyor

    Siber suçlular, Apple'dan geliyor gibi görünen, kurbanların kişisel bilgilerini çalmaya yönelik kısa mesajlar gönderiyor. Symantec, “Apple kimlik bilgileri son derece değerli; cihazlar üzerinde kontrol, kişisel ve finansal bilgilere erişim ve yetkisiz satın alımlarla kazanç sağlayabilirsiniz.

    Kötü amaçlı SMS mesajları Apple'dan geliyor gibi görünüyor ve alıcıları bir bağlantıya tıklatıp iCloud hesaplarında oturum açmaya yönlendiriyor. İnandırıcı olması açısından, alıcının sahte iCloud giriş sayfasına yönlendirilmeden önce CAPTCHA sorgulamasını tamamlaması isteniyor. Apple, bu tür SMS’ler göndermez ve kullanıcının iCloud sitesine giriş yapmak için CAPTCHA yerine Touch ID/Face ID doğrulamasından geçmesi ya da cihaza gönderilen altı haneli güvenlik kodunu girmesi gerekiyor.

    Kaynakça https://www.macworld.com/article/2388727/iphone-sms-smishing-attack-apple-id-user-login-password.html https://www.broadcom.com/support/security-center/protection-bulletin/apple-ids-targeted-in-us-smishing-campaign
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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