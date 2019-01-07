Elektronik ürünlerde dev indirime giden İstanbul Bilişim’den piyasaya göre ucuza alabileceğiniz 4 ev gereci

Türkiye perakende teknoloji pazarının önemli şirketlerinden olan İstanbul Bilişim, bir süre önce başlatılan “Enflasyonla Topyekun Mücadele’ programı kapsamında binlerce ürününde en az %10 indirime gitti. Firmanın ev elektroniği kategorisinde fiyatı piyasaya göre avantajlı hale gelen ürünleri sizin için listeledik.

Farklı kategorilerde üretilen yerli teknoloji ürünlerinin satışını %20’ye çıkartacağını açıklayan İstanbul Bilişim, bu açıklamasıyla birlikte, internet sitesindeki binlerce üründe en az %10 indirim yaptı. 2002 yılından bu yana hizmet veren firmanın çevrimiçi satış mağazasında, çeşitli kategorilerdeki ürünlerde var olan indirim miktarı, ilgili ürünün fiyatına göre 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Firma CEO’su Ediz Akın, “ Enflasyonla Topyekun Mücadele programına güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu programın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu. Özellikle ev elektroniği kategorisindeki satışlarıyla ön plana çıkan İstanbul Bilişim’in çevrimiçi mağazasında satışa sunulan 4 avantajlı ürününü listeliyoruz. Başlıklara tıklayarak ilgili ürünün sayfasına gidebilirsiniz.

Eski fiyatı: 2.699 TL

Yeni fiyatı: 2.099 TL (600 TL indirim)

LG Kombi No-Frost Buzdolabı: 2.699 TL2.099 TL (600 TL indirim)