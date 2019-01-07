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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektronik ürünlerde dev indirime giden İstanbul Bilişim’den piyasaya göre ucuza alabileceğiniz 4 ev gereci

İstanbul Bilişim'in 'Enflasyonla Topyekun Mücadele’ kapsamında indirime gittiği 4 ürünü listeledik. İndirimli TV, çamaşır makinesi, buzdoolabı ve süpürge modelleri burada:
4 ay
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Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye perakende teknoloji pazarının önemli şirketlerinden olan İstanbul Bilişim, bir süre önce başlatılan “Enflasyonla Topyekun Mücadele’ programı kapsamında binlerce ürününde en az %10 indirime gitti. Firmanın ev elektroniği kategorisinde fiyatı piyasaya göre avantajlı hale gelen ürünleri sizin için listeledik.
Farklı kategorilerde üretilen yerli teknoloji ürünlerinin satışını %20’ye çıkartacağını açıklayan İstanbul Bilişim, bu açıklamasıyla birlikte, internet sitesindeki binlerce üründe en az %10 indirim yaptı. 2002 yılından bu yana hizmet veren firmanın çevrimiçi satış mağazasında, çeşitli kategorilerdeki ürünlerde var olan indirim miktarı, ilgili ürünün fiyatına göre 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Firma CEO’su Ediz Akın, “ Enflasyonla Topyekun Mücadele programına güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu programın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu. Özellikle ev elektroniği kategorisindeki satışlarıyla ön plana çıkan İstanbul Bilişim’in çevrimiçi mağazasında satışa sunulan 4 avantajlı ürününü listeliyoruz. Başlıklara tıklayarak ilgili ürünün sayfasına gidebilirsiniz.
Eski fiyatı: 2.699 TL
Yeni fiyatı: 2.099 TL (600 TL indirim)
LG Kombi No-Frost Buzdolabı:
Eski fiyat: 4.546 TL
Yeni fiyat: 3.349 (1197 TL)
Eski fiyat: 4.899 TL
Yeni Fiyat: 3.579 TL (1320 TL indirim)
Eski fiyat: 5.000 TL
Yeni fiyat: 3.699,90 TL (1300 TL indirim)
İstanbul Bilişim tarafından satılan diğer bütün avantajlı ürünlerin listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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DH Misafiri 4 ay
Merhaba
Bu beyaz eşya modelleri tükenmiş ama alternatif olabilecek bir çok üründe indirime gitmişler gayet başarılı fiyatlar
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bytak2525 4 ay
Televizyonun modeli iyyimiş fiyat düşer mi acaba bide kutu içeğinde sihirli kumanda mevcutmu
Airport mağazanız bana yakın tv yi ordan inceleyip alabilir miyim?
Teşekkürler..
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DH Misafiri 4 ay
Slm , bende uzun bir zamandır istanbul bilişim takip ediyor ürünler de satın aldım.Özellikle almış olduğum led tv , cep telefonu ,süpürgeler de piyasa da daha uygun fiyat ve güvenilirlik göremedim.İnternette alış veriş siteleri arasında hem güvenli hem de ucuz fiyat ve kampanyaları ile kesinlikle tercih edilmesi gereken bir e-ticaret firmasıdır.Yukarıdaki ürünlere gelince gerçekten piyasaya göre fiyatları çok düşük.
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bilgeolun 4 ay
Bu Dyson süpürgelerin fiyatı düşmeyecek galiba. :(
İstanbul Bilişim sevdiğim bir firma. Zamanında Televizyon fiyatlarını domine edip fiyatların düşmesine neden olmuşlardı.
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