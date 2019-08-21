Elgato 4K60 Pro MK.2’yi duyurdu

Geçtiğimiz aylarda oyunculara yönelik kısmı Corsair tarafından satın alınan Elgato’nun ayrılan departmanı yeni çözümünü duyurdu. Yeni ekran kayıt cihazı selefinden daha maharetli olmasının yanı sıra daha ulaşılabilir bir fiyattan satışa sunuldu.
4K çözünürlükte, 60 FPS ve HDR seviyesinde kayıt alabilen Elgato 4K60 Pro MK.2, orijinal 4K60 Pro üzerinde şekillenirken HDR desteği ve fiyatı öne çıkıyor. Düşük gecikmeli Instant Gameview teknolojisi ile oyunculara kolaylık sağlayan kart 240 Hz çıkış verebiliyor.4K HDR10 yayını 60 FPS hızında kaydedebilen cihaz, aynı anda Twitch’e 1080p60 yayın yapabilirken 4K60 HDR içeriği de yerel diskinize aktarabiliyor. 1080p 240 Hz’den 1400p 144 Hz’e geniş çözünürlük-yenileme hızları seçenekleri sunan model çoklu PC kurulumlarında yüksek çerçeve yenileme hızlarında yayına imkan tanıyor.
Pratik yazılımıyla geliyor
Diğer taraftan tek bilgisayarda birden fazla Elgato 4K60 Pro MK.2 kurulumu yapılabilmesiyle de aynı anda birden fazla kaynaktan kayıt yapabilmenizin önü açılmış. 4KCU yazılımıyla hızlı geri dönüşleri oldukça pratikleştirilen cihazın garanti süresi ise 2 yıl. Kompakt kasalarla yüksek uyumluluk gösteren kayıt cihazın 249.99$ fiyatıyla raflardaki yerini almaya başladığını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.
https://www.techpowerup.com/258436/elgato-launches-4k60-pro-mk-2-capture-card Yorum Yaz Paylaş Tweetle