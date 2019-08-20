Intel Tiger Lake-U işlemcisi testte ortaya çıktı

Yarıiletken devi Intel’in bu yıl düzenlediği yatırımcı konferasında tanıttığı Tiger Lake-U işlemcileri dizüstü almayı planlayanlar tarafından merakla bekleniyor. IPC artışı sunması beklenen yeni yongalardan 4/8 konfigürasyona sahip bir model girdiği testte gün yüzüne çıktı.

IPC artışı yolda

Yeni GPU mimarisi

Üstelik Tiger Lake-U modellerinin dikkat çeken tek tarafı işlemci kanadı değil. İlk kez Gen 12 Xe GPU mimarisini deneyimleyeceğimiz nesil olan modeller bu açıdan da tercih sebebi olabilir.

2 adet girdi bulunan grafik testinde ilk test sonucunda DX 9 bölümünde 30.2 FPS alan entegre grafik birimi bu haliyle Intel HD 630’dan çok daha hızlı görünüyor. İkinci testteki DX9 kısmında ise 58 FPS kayda geçmiş ki bu yeni GPU’yu AMD Vega 10’un ve Intel Iris Pro 580’in önüne taşıyor.

https://wccftech.com/intel-tiger-lake-u-cpus-gen-12-xe-gpus-spotted-tested/

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Bilindiği üzereişlemcileri rafine edilmiş 10 nm nodundan çıkacak ve mimarisel alanda geliştirmelere sahne olacak. Önbellek tasarımında ve transistörlerinde düzenlemeye gidilen modeller ayrıca donanımsal seviyede daha güvenli bir yapıya sahip olacak. 4 çekirdek 8 izleğe kadar ölçeklenecek yongalar 15-28 TDP’de 1.2 GHz taban frekansta ve 3.6 GHz tepe frekansta görev yapacak.Userbenchmark testinde beliren model tek çekirdek testinde 146 puan, 2 çekirdek testinde 286 puan ve 4 çekirdeğin görev aldığı testte 551 puan almayı başarmış.geçtiğimiz günlerde işlemcilerin kıyaslanmasındakişekilde güncellediğini hatırlatalım.Eğer mevcut işlemcilerle kıyaslamak gerekirsegüzel bir örnek olabilir. Ziramodeli testlerden sırasıyla 140, 274 ve 544 puan almış durumda. Üstelik 3.7 GHz taban frekansı ve ortalama 4.5 GHz boost değerini de düşünecek olursak mavi ekibinçekirdekleri üzerine ne denli eğildiği daha net anlaşılacaktır.DX 10 başlığına baktığımızda ise ilk testte sırasıyla 28.8 FPS ölçülürken ikinci testte 26.5 FPS elde edilmiş. Rakamlar hem eski bir API üzerinde elde edildiği için hem de yonganın erken mühendislik örneği olması nedeniyle nihai performansı yansıtmayabilir. Son olarakilk dizüstülerde boy göstermesininbulacağını belirtelim.