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Elgato Stream Deck Mini kontrolcüsü duyuruldu

Geçen yılın Elgato Stream Deck kontrolcüsünü çok beğendiyseniz bu yıl daha uygun fiyatlı bir versiyonu piyasaya çıkıyor. Elgato Stream Deck Mini özellikleri ve fiyatı haberimizde.
10 ay
8,7b
1
1
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce oyun yayıncılığı alanına hamle yapmak isteyen Corsair tarafından satın alınan Elgato, beğenilen Stream Deck kontrolcüsünün daha uygun fiyatlı bir versiyonunu satışa sunuyor.

Elgato Stream Deck Mini özellikleri ve fiyatı

Elgato Stream Deck Mini kontrolcüsü toplamda 6 adet özelleştirilebilir LCD anahtar ekranına sahip. Bu mini ekranlara sahneler arası geçiş, uygulama başlatma, sohbet kontrolü gibi sınırsız sayıda hareket atanabiliyor.

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Sürükle ve bırak ile atanan bu kısayollara göre ekrandaki simgeler de değişiyor. Simgeler resim olabileceği gibi GIF, video, ses gibi dosyalar da olabiliyor. Bu bakımdan kullanıcılara geniş bir seçenek sunulmuş. Ekranlara tek bir fonksiyon veya birden fazla fonksiyon da atanabiliyor.

Yayıncılara ve içerik üreticilere daha kolay bir kontrol imkanı vermeyi amaçlayan Elgato Stream Deck Mini; OBS Studio, XSplit, Streamlabs, Twitch, YouTube, Twitter, Mixer gibi pek çok platforma entegre olabiliyor. Stream Deck Mini modeli 100$ fiyat etiketi ile satışa çıktı. Modele Corsair de teknik destek noktaları sağlayacak.

 

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:::LOSTPLANET::: 10 ay
Aynı zamanda Ets 2 gibi simulasyon oyunlarnda buton atayabilmek de mümkün. Mini modeli fiyat olarak daha uygun.Döviz işte canımızı sıkan nokta o. Yine yurtdışı yolları gözüktü.
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