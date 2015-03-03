Elliptic Labs, ultrason tabanlı cep telefonu kontrol teknolojisini geliştirmeye devam ediyor

Gelişmiş mekanizmalar konusunda çalışma gösteren Norveç merkezli Elliptic Labs firması, ilk olarak iki yıl önce görücüye çıkarttığı ultrason tabanlı cep telefonu kontrol teknolojisini çok daha etkili hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Birçok benzeri gibi prototip aşamasında kalmayan ve 2015 Mobil Dünya Kongresi'ne getirilebilecek düzeye getirilen teknoloji, cihazlara bataryalı bir kılıf gibi bağlanıyor ve 3mm boyutundaki vericisiyle cihazların hoparlöründen yollanan sinyalleri yine cihazların mikrofonları üzerinden toplayarak el hareketlerini algılayabiliyor. Artık ekrandan 2 metre uzaklıkta yapılabilen el hareketlerini de kontrol sürecine dahil edebilen ürün, ilk versiyona oranla daha şık görünüyor ve yeni geliştirilen çok katmanlı etkileşim özelliğiyle elin ekrana uzaklığına göre farklı içerikler yansıtabiliyor. Örneğin belirli mesafeden sadece yeni bildirimler görüntülenirken, elin biraz daha yakınlaştırılması ile bu bildirimlerin ayrıntıları beliriyor, iyice yaklaşınca ise bildirime cevap verilebilir hale geliniyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için geliştirilen teknoloji, genel olaraksa telefonun ekranına dokunmadan oyunlar oynanmasına, gazete okunmasına ya da internet üzerinde gezilmesine imkan tanıyor.





Daha önce yapılan tahminlerin aksine henüz herhangi bir akıllı telefon içerisinde dahili olarak yer almayan, harici olarak da ne zaman satılacağı belli olmayan ultrason tabanlı cep telefonu kontrol teknolojisinin son halini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://thenextweb.com/creativity/2015/03/03/elliptic-labs-unleashes-faster-touchless-gesturing-for-mobile-devices-up-to-7-feet-from-the-screen/