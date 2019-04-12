Elon Musk neden farklı bir CEO?

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın, sıra dışı özellikleri olduğuna bir çoğumuz aşikârdır. Canlı yayında keyif verici madde içmek gibi bazen eleştiri oklarını üzerine çeken davranışlarda da bulunsa, Elon Musk’ı diğer ünlülerden ayıran ve onu farklı kılan bir özelliği daha var. Söz konusu özellik ise Musk’ın, Tweeter üzerinden kendisine tweet atanları ciddiye alıp cevap vermesi. Bu durum bazen öyle bir hâl alabiliyor ki CEO’ya atılan tweet’ler neticesinde Tesla ürünleri yeni özellikler kazanabiliyor.

Yukarıda bahsi geçen yazışmalar ve sonucunda ortaya çıkan ürün iyileştirmelerinden ilki, Tesla Model S ve Model X araçlarda bulunan “Biyolojik silah savunma modu (BDM)” ile ilgili. Söz konusu özellik, araç içindeki havanın çok başarılı bir şekilde filtrelenmesini sağlıyor. Tesla’nın yaptığı açıklamaya göre bu mod, araç içindekileri herhangi bir biyolojik saldırıdan bile koruyabiliyor.

Musk sizi dinliyor

BDM’yi çalıştığı Los Angeles şehrinde aktif olarak kullanan Rich Stefani adlı bir Tesla müşterisi Musk’a, Tesla araçlarının BDM özelliğini aktif hale getirdiği yerleri hatırlayabilmesinin ve bu özelliğin otomatik olarak faaliyete geçmesinin mümkün olup olmadığını sormuş. Sadece 23 takipçisi olan ve topu topu 29 tweet atmış olan Stefani’ye Musk verdiği cevap, “Anlaşıldı!” olmuş.





// Bir diğer müşteri memnuniyeti hadisesi ise Tesla’nın Powerwall ev tipi depolama çözümü kapsamında yaşanmış. Söz konusu ürünün “Fırtına gözcüsü” özelliğinde daha çok kontrol opsiyonu talep eden Carlo Costanzo adlı müşterinin talebi iki gün içinde yerine getirilmiş. Costanzo memnuniyetini, “Tesadüf mü? Belki. Muazzam teknoloji mi? Kesinlikle.” sözleriyle dile getirmiş.

Yukarıdaki örnekler gösteriyor ki Musk’ın aklına yatan öneriler kısa sürede karşılık bulabiliyor. Tabi ki buradan tüm müşteri taleplerine olumlu cevaplar verildiği anlamı çıkaramasak da Elon Musk’ın müşteri odaklı bu yaklaşımı sayesinde, insanların Tesla’ya karşı her zaman bir sempati duyduğunu söylemek ise yanlış olmayacaktır.



https://cleantechnica.com/2019/04/09/tesla-bioweapon-defense-mode-with-memory-smart-powerwall-storm-watch-teslas-software-superiority/