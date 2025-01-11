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    Elon Musk yüzünden Tesla almaktan kaçınan Amerikalıların oranı şaşkınlık yarattı

    Yıllar sonra ilk kez satış rakamları bir önceki yılın altında kalan Tesla, Elon Musk yüzünden ciddi bir kitleyi küstürdü. Bugün artık Amerikalıların önemli bir bölümü Musk yüzünden Tesla almıyor.
    Tesla Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla Motors'un özellikle ilk döneminde yakaladığı başarının itici gücü, iklim değişikliğine karşı duyarlı davranmak isteyen insanlardı. Elektrikli araçların henüz bugünkü kadar popüler olmadığı o dönemde, insanlar Elon Musk ve Tesla'ya dair son derece olumlu bir algıya sahipti. Ancak Elon Musk son yıllarda politik konulara daha çok müdâhil olmaya başlayıp ABD'de Cumhuriyetçi Parti'ye doğru kaydıkça, kızdırdığı kitle tam da bu insanlar oldu.

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte daha da büyüyen tepkiler, Donald Trump'ı açıktan desteklemesiyle birlikte adeta zirve noktasına ulaştı. Öyle ki ABD'de belli bir kesim için Elon Musk da neredeyse Trump kadar sevilmeyen bir figüre dönüşmüş durumda. Üstelik bu durum artık Tesla satışlarına da ciddi şekilde yansımaya başladı.

    Her Dört Amerikalıdan Biri Tesla Ürünü Almaktan Özellikle Kaçınıyor

    JW Surety Bonds tarafından paylaşılan verilere göre Amerikalıların yüzde 25'i Elon Musk yüzünden artık Tesla ürünlerini almaktan kaçınıyor. Bir dönem Tesla'nın büyümesinde kilit rol oynayan insanların şimdi sırf Elon Musk'tan haz etmedikleri için Tesla almak istemiyor olmaları, Musk'ın politik tavrının şirkete ne kadar büyük etkisi olduğunu gözler önüne seriyor.

    Elon Musk'ın artık Birleşik Krallık ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de politik meselelere müdahele etmeye başlaması, Tesla'nın ilerleyen dönemde ABD'nin yanı sıra Avrupa pazarında da benzer bir düşüş yaşamasına sebep olabilir.

    Tesla'nın Satış Rakamları 2025'te Düşmeye Devam Edebilir

    Tesla'nın 2024'teki satış rakamları bir önceki yılın altında kaldı ki böyle bir şey 2012 yılından beri yaşanmamıştı. 11 yıl boyunca her yıl bir önceki seneden daha çok otomobil satan Tesla, yıllar sonra ilk kez düşüş yaşadı. Elbette bunda Elon Musk'ın küstürdüğü kullanıcılar kadar artan rekabette etkili oldu ama Musk yüzünden Tesla almaktan kaçınan Amerikalıların oranının artık yüzde 25'lere ulaşmış olması, bunun da önemli bir etken olduğunu gösteriyor.

    JW Surely Bond tarafından paylaşılan veriler, Tesla için 2025'in de çok kolay geçmeyeceği anlamına geliyor. Çünkü Donald Trump'ın 2024'ün sonunda Elon Musk'ın yardımıyla başkan seçilmesi, Trump karşıtı kitlenin Musk'a karşı olan öfkesini daha da arttırdı ki bunun sonuçlarını 2025'te görmeye devam edeceğiz.

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