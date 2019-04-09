Tesla'nın otomatik pilotuna, çukurdan kaçma özelliği gelebilir

Sürücülerin handikap yaşadıkları konulardan biri de yollardaki çukurlar diyebiliriz. Zira farketmeden girdiğimiz bu çukurlar, aracımızın aksamlarına zarar verdiği gibi, lastiklerinin de patlamasına sebep olabiliyorlar. Görünen o ki, elektrikli otomobil üreticisi Tesla bu duruma da bir çözüm sunacak.

Detaylar belli değil

https://twitter.com/elonmusk/status/1114722099623411713

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Geçtiğimiz gün Twitter üzerinden bir takipçisinin sorusunu cevaplayabununla ilgili bir ipucu verdi. Takipçinin, Tesla otomatik pilota (Autopilot)özelliğinin eklenip eklenmeyeceği sorusuna Musk "" yanıtını verdi ve detaylara girmedi. Dolayısı ile bu özelliğin ne zaman geleceğine dairbir bilgi yok.Tesla'nın çukurdan kaçma özelliğinin nasıl çalışacağı henüz belli olmasa da, sistemin en büyük, çukurlardan kaçarken aracıngirebilme tehlikesi olarak gösteriliyor. Tüm bu soru işaretlerini gidermek için, şimdilik şirketinbeklemekten başka bir çaremiz yok.