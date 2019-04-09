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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın otomatik pilotuna, çukurdan kaçma özelliği gelebilir

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk, Twitter üzerinden bir kullanıcıyla yaptığı yazışmada, Tesla otomobillere çukurlardan kaçma özelliğinin geleceğini doğruladı.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sürücülerin handikap yaşadıkları konulardan biri de yollardaki çukurlar diyebiliriz. Zira farketmeden girdiğimiz bu çukurlar, aracımızın aksamlarına zarar verdiği gibi, lastiklerinin de patlamasına sebep olabiliyorlar. Görünen o ki, elektrikli otomobil üreticisi Tesla bu duruma da bir çözüm sunacak.

Detaylar belli değil

Geçtiğimiz gün Twitter üzerinden bir takipçisinin sorusunu cevaplaya Elon Musk bununla ilgili bir ipucu verdi. Takipçinin, Tesla otomatik pilota (Autopilot) çukurdan kaçma özelliğinin eklenip eklenmeyeceği sorusuna Musk "Kesinlikle" yanıtını verdi ve detaylara girmedi. Dolayısı ile bu özelliğin ne zaman geleceğine dair şimdilik bir bilgi yok.

Tesla'nın çukurdan kaçma özelliğinin nasıl çalışacağı henüz belli olmasa da, sistemin en büyük handikapının, çukurlardan kaçarken aracın karşı şeride girebilme tehlikesi olarak gösteriliyor. Tüm bu soru işaretlerini gidermek için, şimdilik şirketin resmi açıklamasını beklemekten başka bir çaremiz yok.

https://twitter.com/elonmusk/status/1114722099623411713 Yorum Yaz
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MHEC 1 ay en beğenilen
Çalışmaları buradaki yollarda yapsınlar hata payı %0.01 olur.
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taharetmusluğu_ 1 ay
Ulan şuna bak adamlar telefon gibi arabaya güncelleme veriyor sanki biz 90 larda yaşıyoruz onlar 2019 da
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DH Misafiri 1 ay
bu otonom arac isine bircok firma girdi ama hala cok basit durumlara karsi otonom sistemleri nasil calisacagi belli degil. yani, ust seviye otonomluk icin en iyi ihtimalle bir 10 sene daha var....
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MHEC 1 ay en beğenilen
Çalışmaları buradaki yollarda yapsınlar hata payı %0.01 olur.
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The.Mafia 1 ay
Çukurdan kaçacak diye kaza yapamasın
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Txrboz 1 ay
burada mükemmel çalışacağından eminim :D
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RaptorFX 1 ay
Sistemi bizim ülkede geliştirirlerse kesinlikle kusursuz bir hale gelir.
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SEO-Uzmanı 1 ay
çukur deme bana ; dizi b*mb*k bir dizi oldu !
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yc#1 1 ay
Ülkemin köstebek yuvasına dönmüş yollarındaki performansını merakla bekliyorum.
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yorumculuklar 1 ay
Şeridi anlayıp ona göre hareket eden araç, çukurdan kaçarken şeritten çıkıp çıkamayacağını da hesaplayabilir ona göre çukura yavaş hızda girmeye devam edebilir. Komik bir yorum.
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