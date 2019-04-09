Tesla'nın otomatik pilotuna, çukurdan kaçma özelliği gelebilir

Teknoloji Editörü
Sürücülerin handikap yaşadıkları konulardan biri de yollardaki çukurlar diyebiliriz. Zira farketmeden girdiğimiz bu çukurlar, aracımızın aksamlarına zarar verdiği gibi, lastiklerinin de patlamasına sebep olabiliyorlar. Görünen o ki, elektrikli otomobil üreticisi Tesla bu duruma da bir çözüm sunacak.
Detaylar belli değilGeçtiğimiz gün Twitter üzerinden bir takipçisinin sorusunu cevaplaya Elon Musk bununla ilgili bir ipucu verdi. Takipçinin, Tesla otomatik pilota (Autopilot) çukurdan kaçma özelliğinin eklenip eklenmeyeceği sorusuna Musk "Kesinlikle" yanıtını verdi ve detaylara girmedi. Dolayısı ile bu özelliğin ne zaman geleceğine dair şimdilik bir bilgi yok.
Tesla'nın çukurdan kaçma özelliğinin nasıl çalışacağı henüz belli olmasa da, sistemin en büyük handikapının, çukurlardan kaçarken aracın karşı şeride girebilme tehlikesi olarak gösteriliyor. Tüm bu soru işaretlerini gidermek için, şimdilik şirketin resmi açıklamasını beklemekten başka bir çaremiz yok.
https://twitter.com/elonmusk/status/1114722099623411713 Yorum Yaz Paylaş Tweetle