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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Emisyon standartlarına uymayan araçlar Londra'nın merkezine girişte ücret ödeyecek

Londra'nın merkezindeki hava kirliliğini önlemek için uygulanmasına karar verilen "ULEZ" bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, emisyon standartlarına uymayan araçlardan günlük 12,5 sterlin ücret alınacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Londra Belediyesi, emisyon standartlarına uymayan araçların kent merkezine girişini azaltmak için “Ultra Düşük Emisyon Bölgesi” (ULEZ) uygulamasını bugünden itibaren yürürlüğe koydu. Buna göre, belli yaşın altındaki dizel ve benzinli araçlar şehir merkezine giriş için günlük bir ücret ödemek zorunda.

Londra’nın sembolü olan siyah taksiler hariç diğer tüm araçları etkileyen ULEZ kapsamına motosikletlerde Euro 3, benzinli araçlarda Euro 4, dizel araçlarda ise Euro 6 standartlarını karşılayamayanlar giriyor. Diğer bir deyişle bu durum, 12 yaşın üzerindeki motosiklet, 13 yaşın üzerindeki benzinli araç ve 4 yaşın üzerindeki dizel araç sahiplerini ilgilendiriyor.

Emisyon standartlarına uymayan araçlar Londra'nın merkezine girişte ücret ödeyecek

Kuralları ihlal eden sürücüler ceza ödeyecek 

Yukarıda belirtilen şartları sağlayamayan araçlar, kentin Westminster ve City bölgelerini kapsayan merkezine giriş için günlük 12,5 sterlin ücret ödemek zorunda. Euro 6 standardını karşılayamayan otobüs ve kamyonlar ise şehir merkezine girmek için 100 sterlin ödeyecek. ULEZ kurallarını ihlal eden araç sahiplerine 160 sterlin ceza kesileceği, bu cezanın kamyon sürücüleri için 1,000 sterlin olacağı söyleniyor.

Londra Belediyesi, ULEZ uygulaması ile kentteki zehirli emisyon oranını 2 yıl içinde yüzde 45 azaltmayı hedefliyor. Açıklanan verilere göre kentteki araçların yüzde 60’ı emisyon standartlarını karşıladığı için bu durumdan etkilenmiyor. ULEZ uygulamasının 2021 yılında çevre yollarına kadar genişletileceği de gelen bilgiler arasında.



https://metro.co.uk/2019/04/08/will-car-affected-londons-new-ulez-9130711/ Yorum Yaz
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murdocklawless 1 ay
o bölge içinde yaşayıp eski aracı olan ne yapıyor acaba?
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kazuya58 1 ay
Güzel uygulama.
Kamuya açık alanlarda sigara içenlerden benzer bir vergi alınması güzel olurdu.
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bulentcandan 1 ay
Emisyon kirleticileri ile ilgili bir çok çalışma yapılmıştır kesinlikle. Bir araştırmada aklımda kalan şuydu; ultra ince hava kirleticileri akciğerden kan dolaşımına geçip kalbin iç yüzeyinde tutulabiliyorlar, bu ise kalp büyümesine ve kalp krizi riskinin artmasına yol açabiliyor.
Londra insanın kalp ve akciğer sağlığı için güzel bir adım. Bizler için ise şimdiden geçmiş olsun diyelim.
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doblocu_ 1 ay
12 sterlin birşey değilmiş. Benzinli otomobilim ile Londraya kadar gidersem ödenir

Şimdi orda eski otomobiller ne ucuzlamıştır be
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scorpion20 1 ay doblocu_
buraya getirip hurda teşviğinden okutmak lazım
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The.Mafia 1 ay
Çok doğru bir uygulama
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londra şehir merkezi, ulez ve
7 etiket daha ultra düşük emisyon bölgesi emisyon standartları euro 4 euro 6 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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