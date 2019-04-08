Emisyon standartlarına uymayan araçlar Londra'nın merkezine girişte ücret ödeyecek

Londra Belediyesi, emisyon standartlarına uymayan araçların kent merkezine girişini azaltmak için “Ultra Düşük Emisyon Bölgesi” (ULEZ) uygulamasını bugünden itibaren yürürlüğe koydu. Buna göre, belli yaşın altındaki dizel ve benzinli araçlar şehir merkezine giriş için günlük bir ücret ödemek zorunda.

Londra’nın sembolü olan siyah taksiler hariç diğer tüm araçları etkileyen ULEZ kapsamına motosikletlerde Euro 3, benzinli araçlarda Euro 4, dizel araçlarda ise Euro 6 standartlarını karşılayamayanlar giriyor. Diğer bir deyişle bu durum, 12 yaşın üzerindeki motosiklet, 13 yaşın üzerindeki benzinli araç ve 4 yaşın üzerindeki dizel araç sahiplerini ilgilendiriyor.

Kuralları ihlal eden sürücüler ceza ödeyecek

Yukarıda belirtilen şartları sağlayamayan araçlar, kentin Westminster ve City bölgelerini kapsayan merkezine giriş için günlük 12,5 sterlin ücret ödemek zorunda. Euro 6 standardını karşılayamayan otobüs ve kamyonlar ise şehir merkezine girmek için 100 sterlin ödeyecek. ULEZ kurallarını ihlal eden araç sahiplerine 160 sterlin ceza kesileceği, bu cezanın kamyon sürücüleri için 1,000 sterlin olacağı söyleniyor.

Londra Belediyesi, ULEZ uygulaması ile kentteki zehirli emisyon oranını 2 yıl içinde yüzde 45 azaltmayı hedefliyor. Açıklanan verilere göre kentteki araçların yüzde 60’ı emisyon standartlarını karşıladığı için bu durumdan etkilenmiyor. ULEZ uygulamasının 2021 yılında çevre yollarına kadar genişletileceği de gelen bilgiler arasında.





https://metro.co.uk/2019/04/08/will-car-affected-londons-new-ulez-9130711/