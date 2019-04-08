Emisyon standartlarına uymayan araçlar Londra'nın merkezine girişte ücret ödeyecek

Londra’nın sembolü olan siyah taksiler hariç diğer tüm araçları etkileyen ULEZ kapsamına motosikletlerde Euro 3, benzinli araçlarda Euro 4, dizel araçlarda ise Euro 6 standartlarını karşılayamayanlar giriyor. Diğer bir deyişle bu durum, 12 yaşın üzerindeki motosiklet, 13 yaşın üzerindeki benzinli araç ve 4 yaşın üzerindeki dizel araç sahiplerini ilgilendiriyor.
Kuralları ihlal eden sürücüler ceza ödeyecek
Yukarıda belirtilen şartları sağlayamayan araçlar, kentin Westminster ve City bölgelerini kapsayan merkezine giriş için günlük 12,5 sterlin ücret ödemek zorunda. Euro 6 standardını karşılayamayan otobüs ve kamyonlar ise şehir merkezine girmek için 100 sterlin ödeyecek. ULEZ kurallarını ihlal eden araç sahiplerine 160 sterlin ceza kesileceği, bu cezanın kamyon sürücüleri için 1,000 sterlin olacağı söyleniyor.
Londra Belediyesi, ULEZ uygulaması ile kentteki zehirli emisyon oranını 2 yıl içinde yüzde 45 azaltmayı hedefliyor. Açıklanan verilere göre kentteki araçların yüzde 60’ı emisyon standartlarını karşıladığı için bu durumdan etkilenmiyor. ULEZ uygulamasının 2021 yılında çevre yollarına kadar genişletileceği de gelen bilgiler arasında.
https://metro.co.uk/2019/04/08/will-car-affected-londons-new-ulez-9130711/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kamuya açık alanlarda sigara içenlerden benzer bir vergi alınması güzel olurdu.
Londra insanın kalp ve akciğer sağlığı için güzel bir adım. Bizler için ise şimdiden geçmiş olsun diyelim.
Şimdi orda eski otomobiller ne ucuzlamıştır be