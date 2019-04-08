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Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı kesinleşti

Şubat ayında Türkiye'deki Civic Sedan üretimini 2021 yılında sonlandıracağını söyleyen Honda, fabrikayla ilgili kararını da bugün açıkladı. Buna göre Honda, Türkiye'de üretime devam etmeyecek.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı kesinleşti
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Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye’deki Civic Sedan üretiminin 2021 yılında sonlandırılacağını açıklayan Honda, fabrikanın akıbetiyle ilgili kesin bir karar almamıştı. Japon üreticiden beklenen duyuru bugün geldi. Honda, Türkiye’deki fabrikasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Japon üretici Honda tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasının ardından Türkiye’deki otomobil üretim operasyonu sonlandırılacak. Söz konusu kararın ardındaki neden ise “küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği” olarak açıklandı.

"Çalışanlarımıza her türlü desteği sağlayacağız" 

Alınan kapatma kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye’deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor” dedi. Honda Türkiye’nin bin 100 çalışanı bulunuyor. Bu konuya da değinen Tsumura, “Beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dahil olmak üzere, karardan etkilenen çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.

22 yıldır üretim faaliyetlerini sürdürdüğü Türkiye fabrikasını kapatma kararı alan Honda, satış ve satış sonrası operasyonlarının 2021’den sonra da süreceğini açıkladı. Ayrıca Honda Motosiklet operasyonlarının bu karardan etkilenmeyeceği belirtildi.


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gcb1903 1 ay en beğenilen pro-üye
Demokrasi, özgürlük olmayan yerde kimse üretim yapmak istemez mi?
Çin, Vietnam, Bangladeş, Hindistan, Brezilya, Meksika baya demokrasi ve özgürlük ülkesi sanırım.
Hayır bu saçma ve salakça sözlerle demokrasi ve özgürlüğün önemini kaybettiriyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bilmediğiniz konularda olmayan fikrinizi beyan etmemek.
Demokrasi, özgürlük olmayan yerde kimse üretim yapmak istemez mi?Çin, Vietnam, Bangladeş, Hindistan, Brezilya, Meksika baya demokrasi ve özgürlük ülkesi san...
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1 Yanıt Yanıtla +127
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WB 1 ay
Yatirim geri cekilince muhalefet: Teker teker kaciyorlar, batan gemiyi terk ediyorlar, ulke iflas etti..

Yatirim karari alininca muhalefet: Ucuz isci gucu buldular gelirler tabi, ulkemiz insanini somuruyorlar, ulke iflas etti..



Yatirim geri cekilince muhalefet: Teker teker kaciyorlar, batan gemiyi terk ediyorlar, ulke iflas etti..Yatirim karari alininca muhalefet: Ucuz isc...
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2 Yanıt Yanıtla +78
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Coilover 1 ay
120.000 TL'ye göçüklü Civic'leri kitleyip kaçtılar
1 Yanıt Yanıtla +46
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huso 1 ay
Bundan yaklasık 10 sene once falandı.TV de haber izliyorum VW İsci Ucretleri,Sendikalar vs sikayet edip,yuksek bulup uretimi Polonya ya, Cekya ya falan kaydıracagı yazılıyordu.
Honda Fabrika kurar ucuz iscilik denir cıkar bu defa baska elestiri gelir.Adamlar İngiltere deki fabrikasını da kapatıyor.Ayrıca olaya iscilik olarak bakacaksan orada isci 3000 paund alıyorsa buradaki isci cok azını alıyor.Adamlar dukkanı kapatıyorlar.Japonya da uretecekler.
Ayrıca elestiri olacaksa Meksika cok mu muhtesem bir ulke adamlar HRV yi orada uretiyor.Binlerce multeci dayanmıslar ABD sınırına , adamlar fabrika yapsa ayrı elestiri gitse ayrı elestiri...
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sreyya 1 ay
Honda fabrikanın kapanması elbet de ülkemiz ekonomisi için iyi değil. ama fabrikanın kapanması sonuç da Honda nın burada ki varlığını ve talebini etkilemez. burada üretim yapmayan bir çok dünya markası çok da güzel satışlarını yapıyor. bence önemli olan bundan sonra ki satış ve servis yapısının daha çok kullanıcı yanında olacak şekilde değişmesi. fabrikanın varlığı bu güne kadar kullanıcıya çok şey kazandırmadı.
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edgar1899 1 ay sreyya
Bu konuda yanılıyorsunuz bence. Fabrikaların burada olması bizim için çok çok değerli bu sayede avrupalılardan çok daha ucuz baz fiyatla araç alabiliyoruz. Örneğin clionun Avrupa satış fiyatları ile Türkiye satış fiyatlarını vergisiz oranlar üstünden kıyaslarsanız fabrikaların burada olması sayesinde çok daha ucuza bu araçları alabildiğimizi görebilirsiniz. Honda özelinde de örneğin ingilterede tüm vergiler hariç 20 bin sterline satılan bir civic aracı biz vergiler dahil o fiyata alabiliyoruz.
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arda-tt 1 ay
Daha 3-4 gün önce ülkenin durumunu konuşurken aklımdan geçti, yeni sermaye gelmesini bırak adamlar kapatıp gidecek diye... Böyle, bu zihniyetle yönetilen bir ülke koca bir köy olmaya mahkum. Bunun devamı gelir.
Bakın iran'a... Topraklarından petrol fışkırmasına rağmen ne haldeler. Bizim böyle bir doğal zenginliğimiz de yok petrol gibi para kazandıracak. Artık herkesin aklını başına toplaması lazım. 10 yıl önce farketmediniz ya da iplemediniz ama artık ne ekonomide, ne siyasette daha fazla yanlış yapma lüksümüz yok.
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1ses1 1 ay
Hükümet Yerli daha doğrusu Türkiyede üretimi olan bütün otomobillerdeki ötv sıfırlamalıki diğer firmalarda fabrika kursun. Malesef bindirdikçe bindiriyorlar.
Araç satışlarındaki düşüş de ortada . Ev fiyatına orta sınıf araçlar mevcut oldu. Döviz kuru ötv derken sıfır araç almak orta gelirli için imkansız. Geçinmekte imkansız , orasıda ayrı bir konu.
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linehaber 1 ay yeni yorumcu
Honda Motor, Türkiye’de otomobil üretimini 2021 yılında sona erdirme kararı aldı
Japon otomobil üreticisi Honda Motor, Türkiye'de otomobil üretimini 2021 yılında sona erdirme kararı aldı. Şirket Türkiye'de araç ithalatı ve dağıtımı faaliyetlerini ise kesintisiz sürdürecek.
Kaynak: Honda Motor, Türkiye'de otomobil üretimini 2021 yılında sona erdirme kararı aldı
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ZNGN 61 1 ay
Üretilecek olan yerli otomobilin bu kararda etkisi olabilir.
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DH Misafiri 1 ay
eeeee yanii şimdi senin sayende dünyadan haberimiz mi oldu
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sarkihalindekal 1 ay
Konuyu baştan sona okudum. Her satırında sabırla bildiklerini söylemişsin ve çoğu akılcı, mantıklı ve doğru şeyler. Forumda senin gibi insanları görmek çok güzel. Ben kendi adıma bu katkın için teşekkür ederim 👍🏼
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edgar1899 1 ay sarkihalindekal
Güzel düşünceleriniz için ben teşekkür ederim.
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Naci_Balkavan 1 ay
Japonya'ya mı taşınsak lan.
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cabriyo 1 ay
ironi budur
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sadece motoruna bindim şu hondanın hiçbir arabasını sevemedim bir türlü. s2000 dışında. 2.0 motorda 240hp formula 1den sonra dünyada en verimli motor.
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