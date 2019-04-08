Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı kesinleşti

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Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye’deki Civic Sedan üretiminin 2021 yılında sonlandırılacağını açıklayan Honda, fabrikanın akıbetiyle ilgili kesin bir karar almamıştı. Japon üreticiden beklenen duyuru bugün geldi. Honda, Türkiye’deki fabrikasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Japon üretici Honda tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasının ardından Türkiye’deki otomobil üretim operasyonu sonlandırılacak. Söz konusu kararın ardındaki neden ise “küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği” olarak açıklandı.

"Çalışanlarımıza her türlü desteği sağlayacağız"

Alınan kapatma kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye’deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor” dedi. Honda Türkiye’nin bin 100 çalışanı bulunuyor. Bu konuya da değinen Tsumura, “Beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dahil olmak üzere, karardan etkilenen çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.

22 yıldır üretim faaliyetlerini sürdürdüğü Türkiye fabrikasını kapatma kararı alan Honda, satış ve satış sonrası operasyonlarının 2021’den sonra da süreceğini açıkladı. Ayrıca Honda Motosiklet operasyonlarının bu karardan etkilenmeyeceği belirtildi.