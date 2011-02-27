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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Enermax 900 Watt kapasiteli ve 80Plus Platinum sertifikalı modüler güç kaynağı hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Salı günü başlayacak ve haftasonuna kadar devam edecek olan CeBIT 2011 Fuarı, farklı firmaların hazırladığı çok sayıda yeni ürüne ev sahipliği yapacak. İşte o firmalardan birisi olan Enermax, yüksek kapasite ve yüksek verimliliği ön planda tuttuğu EXX900 model isimli güç kaynağını CeBIT 2011'de katılımcıların beğenisine sunacak.

Adından da anşılabileceği üzere 900 Watt kapasiteli olan güç kaynağı, her durumda %90'ın üzerinde verimliliği zorunlu tutan 80Plus Platinum sertifikasına da sahip. Enermax tarafından açıklanan bilgilere göre EXX900, %20 yükte %91.07, %50 yükte %92.51 ve %100 yani tam yük altında ise %90.12 verimlilik sağlıyor.

Modüler tasarımı ile kasa kablo yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan güç kaynağı, modern güvenlik önlemlerini bünyesinde barındırıyor ve çoklu ekran kartı kurulumlarına da destek sunuyor. CeBIT 2011 Fuarın takiben pazara sunması beklenen Enermax EXX900'ün fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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güneş__ 8 yıl
mükemmel
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StreamRolleR 8 yıl
Legends Never Die
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saintroyo 8 yıl
900 watt platinum fiyatı da en platinum olanından 900 lira olur sanırım.
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ScriptKidie 8 yıl
helal olsun valla fakat arkadaşın dediğine katılıyorum, golddan kazandılar sıra platinumlarda :)
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Statistik 8 yıl
fiyati da Platinum olur
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_SeRHaT_ 8 yıl
Saklı ürünleri yavaş yavaş piyasaya sürüyorlar. Gold sertifikalılardan kazanacakları parayı kazandılar sıra Platinum sertifikalılardan para kazanmaya geldi.
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Tanarri 8 yıl
hey maşallah ozaman ya artık 80plus değilde 90plus gibi bi standart da gelse yeri yani.. güzel gelişmeler.
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Tanarri 8 yıl
Platinum hangi en üst seviyemi oluyo acaba ? bronze silver gold vardı bide bu gold un üstündemi ?
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

Tanarri

Platinum hangi en üst seviyemi oluyo acaba ? bronze silver gold vardı bide bu gold un üstündemi ?


Evet
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JrMaster 8 yıl
Enermax bu işi biliyor cidden yapıyor adamlar
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