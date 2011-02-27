Enermax 900 Watt kapasiteli ve 80Plus Platinum sertifikalı modüler güç kaynağı hazırlıyor

Salı günü başlayacak ve haftasonuna kadar devam edecek olan CeBIT 2011 Fuarı, farklı firmaların hazırladığı çok sayıda yeni ürüne ev sahipliği yapacak. İşte o firmalardan birisi olan Enermax, yüksek kapasite ve yüksek verimliliği ön planda tuttuğu EXX900 model isimli güç kaynağını CeBIT 2011'de katılımcıların beğenisine sunacak.

Adından da anşılabileceği üzere 900 Watt kapasiteli olan güç kaynağı, her durumda %90'ın üzerinde verimliliği zorunlu tutan 80Plus Platinum sertifikasına da sahip. Enermax tarafından açıklanan bilgilere göre EXX900, %20 yükte %91.07, %50 yükte %92.51 ve %100 yani tam yük altında ise %90.12 verimlilik sağlıyor.

Modüler tasarımı ile kasa kablo yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan güç kaynağı, modern güvenlik önlemlerini bünyesinde barındırıyor ve çoklu ekran kartı kurulumlarına da destek sunuyor. CeBIT 2011 Fuarın takiben pazara sunması beklenen Enermax EXX900'ün fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.