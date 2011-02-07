Hazırladığı yüksek kaliteli komponentlerle tanınan Enermax, NAXN serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. Firmanın kalite, performans ve satın alınabilirliği ön planda tuttuğu güç kaynakları, modüler (NAXN 82+) ve modelüler olmayan (NAXN 80+) üyeleriyle modeline göre 80Plus Bronze veya 80Plus sertifikasıyla geliyorlar.

350 Watt ile 850 Watt arasında değişen kapasitelerde modellere sahip NAXN serisi güç kaynakları, HeatGuard özelliği ile üzerlerinde yer alan 120mm çapındaki fanı kapandıktan sonra 30-60 saniye arasında çalıştırarak ısının hızlı bir şekilde dışarı atılmasını ve bu sayede kullanım ömrünü uzatabiliyorlar.

Aktif PFC özelliği ile gelen ve çok sayıda güvenlik önlemiyle (kısa devre, yüksek voltaj, ve yüksek akım gibi) donatılan güç kaynakları, çift ya da dört kanal 12v rail tasarımına sahipler. Kapasitesine göre 44 dolar (350 Watt) ile 134 dolar (750 Watt) arasına değişen fiyatlarla sunulacak güç kaynaklarında sadece 850 Watt'lık modelin fiyatı açıklanmadı.