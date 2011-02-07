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Enermax, NAXN serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax, NAXN serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Hazırladığı yüksek kaliteli komponentlerle tanınan Enermax, NAXN serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. Firmanın kalite, performans ve satın alınabilirliği ön planda tuttuğu güç kaynakları, modüler (NAXN 82+) ve modelüler olmayan (NAXN 80+) üyeleriyle modeline göre 80Plus Bronze veya 80Plus sertifikasıyla geliyorlar.

350 Watt ile 850 Watt arasında değişen kapasitelerde modellere sahip NAXN serisi güç kaynakları, HeatGuard özelliği ile üzerlerinde yer alan 120mm çapındaki fanı kapandıktan sonra 30-60 saniye arasında çalıştırarak ısının hızlı bir şekilde dışarı atılmasını ve bu sayede kullanım ömrünü uzatabiliyorlar.

Aktif PFC özelliği ile gelen ve çok sayıda güvenlik önlemiyle (kısa devre, yüksek voltaj, ve yüksek akım gibi) donatılan güç kaynakları, çift ya da dört kanal 12v rail tasarımına sahipler. Kapasitesine göre 44 dolar (350 Watt) ile 134 dolar (750 Watt) arasına değişen fiyatlarla sunulacak güç kaynaklarında sadece 850 Watt'lık modelin fiyatı açıklanmadı.

Enermax, NAXN serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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NerveleS 8 yıl
çok iyi
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toz-koparan 8 yıl
türkiyede gerektiği gibi tanınmıyor yada getirmiyor firmalar...
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Batuist 8 yıl
750W 134$ bu maraka için oldukça iyi bir fiyat.. ama bizim ülkemizde o fiyattan satılmaz o ayrı bir konu..
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Penryn 8 yıl
Enermax 350 watt bile çıkartacaksa düşük fiyatlı alınacak iyi bir psu geliyor.Bu arada evereste karşılaştıran arkadaş herhalde bir an dalgınlığına mı geldi ne
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OverClocK1ng 8 yıl
Puhahahahahaha. Everest = Enermax. Harbi koptum ya...
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mavizaman 8 yıl
80+ değil bronz, diğeri de 82+ değilde gümüş sertifikalı olsaydı daha iyi olurdu.
onun dışında şuan için terch edilebilir görünüyor.
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maliahmet1 8 yıl
134dolar+kdv işin içine girince 250lira gibi bi fiyat cıkıyor ortaya zaten bu fiyat segmentinde 100watt bile var ama tak çalıştır deyil ben everest 1000watt kullanıyorum 265liraya almıştım cokta güzel pek ısınmıyor yaz aylarında her donanım ısınıyor biliyorsunuz
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acbold 8 yıl

maliahmet1

134dolar+kdv işin içine girince 250lira gibi bi fiyat cıkıyor ortaya zaten bu fiyat segmentinde 100watt bile var ama tak çalıştır deyil ben everest 1000watt kullanıyorum 265liraya almıştım cokta güzel pek ısınmıyor yaz aylarında her donanım ısınıyor biliyorsunuz


everest ile ENERMAX'ı birmi tutuyorsun ??? everestin powerı bedava olsun yinede 1000w çekebilcek bi kasa kurdummu o kasaya takmam.donanımlarımın akibetini düşünerek... ayrıca fiyat gayet normal seviyede 750w enermax gibi bi firma 134$+kdv satıyorsa.
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