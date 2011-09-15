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Enermax'dan 80 Platinum sertifikalı yeni güç kaynakları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,1b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax'dan 80 Platinum sertifikalı yeni güç kaynakları
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Enermax 80 Platinum sertifikasına sahip yeni güç kaynaklarını tanıttı. Platimax serisi altında lanse edilen modüler tasarımlı yeni güç kaynaklarıi farklı yük durumlarda %94'e varan verimlilik değerlerine ulaşabiliyorlar. 105 derecede çalışabilen Japonya üretimi elektrolit kapasitörlerin kullanıldığı güç kaynaklarında ayrıca bakır köprü aktarma dizisine yer veriliyor. 
Modeline göre 4 veya adet 12v rail kanalına sahip olan güç kaynaklarında SafeGuard çoklu koruma teknolojisi, sistem kapatıldıktan sonra fanı 60 saniye daha çalıştırarak komponentlerin soğutulmasını sağlayan HeatGuard teknolojisi ve CordGuard AC güç kablosu düzeltme çözümüne yer veriliyor. 600 Watt, 750 Watt, 850 Watt, 1000 Watt ve 1200 Watt kapasiteli modellerden oluşan yeni güç kaynakları için belirlenen fiyatlar ise sırasıyla 179$, 209$, 249$, 279$ ve 329$ olarak açıklandı. 
Enermax'dan 80 Platinum sertifikalı yeni güç kaynakları
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Enermax'dan 80 Platinum sertifikalı yeni güç kaynakları
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FRAGILE 8 yıl
enermax kalitesini konusturmuş yine, verilen parayı sonuna kdar hakeder
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renklem 8 yıl
1000W olanı en iyi ihtimalle 300$ + Kdv olur. Şuanki kurla 626,58 TL yapıyor.
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saintroyo 8 yıl renklem
renklem

1000W olanı en iyi ihtimalle 300$ + Kdv olur. Şuanki kurla 626,58 TL yapıyor.


380 + kdv olur diye düşünüyorum ben. o da gelirse tabii buraya. ve bu en iyi ihtimalim. yoksa 400 + kdv den aşağıya satılacağını pek sanmıyorum.
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KatanaHero 8 yıl
Yurdum insanının marka hastalığına bayılıyorum doğrusu...
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tahir40 8 yıl
Maşşallah... Güç kaydanğı deyince Enermaxı tek geçerim...
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saintroyo 8 yıl
yorum yapmaya bile gerek yok bence.. enermax, platinum.
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