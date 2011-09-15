Enermax'dan 80 Platinum sertifikalı yeni güç kaynakları

Enermax 80 Platinum sertifikasına sahip yeni güç kaynaklarını tanıttı. Platimax serisi altında lanse edilen modüler tasarımlı yeni güç kaynaklarıi farklı yük durumlarda %94'e varan verimlilik değerlerine ulaşabiliyorlar. 105 derecede çalışabilen Japonya üretimi elektrolit kapasitörlerin kullanıldığı güç kaynaklarında ayrıca bakır köprü aktarma dizisine yer veriliyor.

Modeline göre 4 veya adet 12v rail kanalına sahip olan güç kaynaklarında SafeGuard çoklu koruma teknolojisi, sistem kapatıldıktan sonra fanı 60 saniye daha çalıştırarak komponentlerin soğutulmasını sağlayan HeatGuard teknolojisi ve CordGuard AC güç kablosu düzeltme çözümüne yer veriliyor. 600 Watt, 750 Watt, 850 Watt, 1000 Watt ve 1200 Watt kapasiteli modellerden oluşan yeni güç kaynakları için belirlenen fiyatlar ise sırasıyla 179$, 209$, 249$, 279$ ve 329$ olarak açıklandı.