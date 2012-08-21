Enermax'ten Midi Tower formunda yeni bilgisayar kasası: Hoplite ST

Ürettiği kaliteli bilgisayar bileşenleriyle yakından tanınan Enermax, Midi Tower formundaki yeni bilgisayar kasası HopLite ST'yi yurtdışında piyasaya sürdü.



Enermax'in, 487 mm x 200 mm x 496 mm boyutlarında tasarladığı HopLite ST, ATX / Micro ATX anakartlarla, maksimum 167 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla ve maksimum 403 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Ortadaki sabit disk bölmesi çıkarılmadığı durumlarda ise kasaya maksimum 286 mm uzunluğundaki ekran kartlarını takabiliyoruz.

Bünyesinde 4 adet 5.25-inç sürücü bölmesi, 6 adet 3.5-inç / 2.5-inç sürücü bölmesi ve 7 adet PCI / PCI-EX genişletme slotu desteğini barındıran Hoplite ST'de, güç kaynağının tozlanmasının önüne geçmek için temizlenebilir toz filtresi unutulmamış.



Kasanın hem ön tarafında hem arka tarafında 120 mm'lik fanlar konumlandırılmış. Hoplite ST'nin beyaz renkli versiyonunun fanları beyaz LED'li, siyah renkli versiyonun fanı ise mavi LED'li olarak göze çarpıyor. Daha etkin soğutma için kasanın üst kısmına 1 adet 120 mm / 140 mm fan, şeffaf yan paneline ise 2 adet 120 mm fan monte edebiliyorsunuz. Kasada, kabloların saklanması için kablo kanallarına yer verildiğini görüyoruz. Anakart tepsisi ile kasanın yan paneli arasında 20 mm boşluk bırakılmış.

Bu bilgilere ek olarak kasanın üst kısmında 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, güç tuşu, reset tuşu, üç aşamalı fan kontrolcü, mikrofon girişi, ses çıkışı ve 2.5-inç / 3.5-inç sabit disk standı (Hot-swap) bulunuyor.



Enermax Hoplite ST'nin beyaz renkli versiyonunun fiyatı 89.90 Euro, siyah renkli versiyonunun fiyatı 79.90 Euro olarak belirlenmiş.



http://www.enermax.co.uk/hoplite-st