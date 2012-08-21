Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Enermax'ten Midi Tower formunda yeni bilgisayar kasası: Hoplite ST

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,8b
1
7
Kasa
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Enermax'ten Midi Tower formunda yeni bilgisayar kasası: Hoplite ST
Tam Boyutta Gör
Ürettiği kaliteli bilgisayar bileşenleriyle yakından tanınan Enermax, Midi Tower formundaki yeni bilgisayar kasası HopLite ST'yi yurtdışında piyasaya sürdü.
Enermax'in, 487 mm x 200 mm x 496 mm boyutlarında tasarladığı HopLite ST, ATX / Micro ATX anakartlarla, maksimum 167 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla ve maksimum 403 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Ortadaki sabit disk bölmesi çıkarılmadığı durumlarda ise kasaya maksimum 286 mm uzunluğundaki ekran kartlarını takabiliyoruz.
Bünyesinde 4 adet 5.25-inç sürücü bölmesi, 6 adet 3.5-inç / 2.5-inç sürücü bölmesi ve 7 adet PCI / PCI-EX genişletme slotu desteğini barındıran Hoplite ST'de, güç kaynağının tozlanmasının önüne geçmek için temizlenebilir toz filtresi unutulmamış.
Kasanın hem ön tarafında hem arka tarafında 120 mm'lik fanlar konumlandırılmış. Hoplite ST'nin beyaz renkli versiyonunun fanları beyaz LED'li, siyah renkli versiyonun fanı ise mavi LED'li olarak göze çarpıyor. Daha etkin soğutma için kasanın üst kısmına 1 adet 120 mm / 140 mm fan, şeffaf yan paneline ise 2 adet 120 mm fan monte edebiliyorsunuz. Kasada, kabloların saklanması için kablo kanallarına yer verildiğini görüyoruz. Anakart tepsisi ile kasanın yan paneli arasında 20 mm boşluk bırakılmış.
Bu bilgilere ek olarak kasanın üst kısmında 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, güç tuşu, reset tuşu, üç aşamalı fan kontrolcü, mikrofon girişi, ses çıkışı ve 2.5-inç / 3.5-inç sabit disk standı (Hot-swap) bulunuyor.
Enermax Hoplite ST'nin beyaz renkli versiyonunun fiyatı 89.90 Euro, siyah renkli versiyonunun fiyatı 79.90 Euro olarak belirlenmiş.
Enermax'ten Midi Tower formunda yeni bilgisayar kasası: Hoplite ST
Tam Boyutta Gör
Enermax'ten Midi Tower formunda yeni bilgisayar kasası: Hoplite ST
Tam Boyutta Gör

http://www.enermax.co.uk/hoplite-st Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpa07 7 yıl
Beyzaı iyi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 7 yıl
Beyaz renk iç bölümü iyi göstermiş, siyah renk dış bölümü, ikisi de tek tek pek hoş gözükmedi gözüme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Beyaz olanı beğendim ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 7 yıl
HDD kafesinin 2 bölme olması çok iyi, büyük ekran kartı sıkıntı olmaz.

Beyaz renk çok hoş gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert-TR 7 yıl
Haf 912 ye çok benziyor (ön taraf hariç)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oweo911 7 yıl
enermaxın kasaları birbirine benzer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim