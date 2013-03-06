Enermax'ten iki yeni işlemci soğutucu: ETS-T40 Pluto Edition ve T1209

Tayvan merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Enermax, CeBIT 2013 fuarında iki yeni işlemci soğutucusunu donanım tutkunlarının beğenisine sundu: ETS-T40 Pluto Edition ve T1209.







ETS-T40 Pluto Edition'ın siyah ve beyaz olmak üzere iki ayrı renk alternatifi bulunuyor. Özellikle son dönemlerde işlemci soğutucularının renklenmeye başladığını mümkün. Alüminyum yapraklardan, 4 adet bakır ısı borusundan ve bakır tabandan oluşan işlemci soğutucularında ısı boruları, daha başarılı ısı transferi adına işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde. İşlemci soğutucularına, ısı iletimini arttıran bir kaplama uygulanmış. Bu kaplamanın, ısı direncini 0.085 santigrat derece / W seviyesine kadar düşürdüğü açıklanmış durumda.

Alüminyum yaprakların soğutulmasını ise 120 mm çapında, Enermax üretimi T.B. Apollish fan üstleniyor. Twister mil yatağı teknolojisine sahip fan, 100.000 saate varan çalışma ömrü ve sessiz çalışma vadediyor. Fanların üzerindeki patentli LED'lerin ise piyasadaki diğer çözümlere kıyasla 3 kata kadar daha parlak olduğu belirtilmiş.



Enermax'in fuarda sergilediği T1209 ise bir sıvı soğutma çözümü. 120 mm çapında radyatörü beraberinde getiren sıvı soğutma sisteminde, sessizlik ve yüksek kalite vurgusu yapılmış. APS fonksiyonu sayesinde, T1209'un radyatörünün üzerindeki fanın hangi devir aralıklarında çalışacağını biz seçebiliyoruz.

ETS-T140 Pluto Edition'ın 40 Euro'dan satışa sunulması planlanırken; T1209'un fiyat bilgisi henüz verilmemiş.



http://lab501.ro/stiri/cebit-2013-enermax-arata-o-sursa-80plus-platinum-de-650w