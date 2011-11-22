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Epson ile Fatih Projesi için sundukları interaktif projeksiyon ve 3D çözümleri konuştuk

8 yıl
50,6b
1
Projeksiyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Epson ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, Fatih Projesi için sunulan interaktif projeksiyondan gözlüklü ve gözlüksüz 3D projeksiyonlara kadar şirketteki son gelişmeleri, ürünleri konuştuk. Fatih Projesi'ne büyük önem veren Epson, Türkiye'de üretim tesisi açmayı da planlıyor. Detaylar videomuzda.
 

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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
Epson gerçekten çok kaliteli ürünler sunuyor ve parasının hakkını kesinlikle veriyor. Türkiye'deki hizmet kaliteleri de çok iyi.
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yatasoy 7 yıl
Mustafa bey senelerini vermiş birisi Epson Türkiye nin takdir edilecek bir çalışanı konuyu yene gayet net bir biçimde ele almış tebrik ediyoruz.
Fiyatlara gelince projeksiyon.com.tr/... adresinide ziyaret edin çok özel fiyatlar ve taksit imkanları var
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montiszhish 7 yıl
bir öğretmen olarak sınıfta projeksiyon kullanıyorum ve en büyük rahatsızlığım sürekli sahne ışıkları altında ders anlatmak. gerçekten belirttiğiniz gibi son derece rahatsız edici bir durum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kendikitabım 7 yıl
performansı gerçekten merak edenlerdenim
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba;
Öncelikle Epsonun 3LCD ve Yüksek Kontras Oranı ile Projeksiyonlarının Renk Kalitesi gerçekten çok başarılı. Bunun haricinde Pazarda Ev Cinama Projeksiyon Modellerine özel verdikleri 3 Yıl 3000 Saat Lamba Garantisi ise Rakiplerine Oranla Ciddi Fark Yaratmakta.
Bütün Bunlara Karşın Rakiplerine Oranla Fiyat Avantajıda Cabası..
3D Projeksyon modelleri ile ilgili bütün demo ve bilgileri 3dprojeksiyon.gen.tr/... adresinden takip edebilirsiniz.
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TeufeL-07 8 yıl
Bende epson yetkilisinin ilk başlarda yetersiz kalacağını düşündüğüm halde beni şaşırttı. Gerçekten çok akıcı ve konuya hakim bir şekilde eksiksiz yanıtladığını düşünüyorum soruları. Akıcı ve anlaşılır üslubuda birilerine örnek olsun diye düşünüyorum. Eksik bulduğum konu ise takipte olduğumuz full hd 3D cihazların türkiye pazarına nezaman gireceği ve fiyatlarının ne aralıklarda olacağı , model detaylamalarıyla birlikte bahsedilseydi çok daha yararlı olurdu diye düşünüyorum zira hiçbirimizin üniversitesi yok ama gidip onun detaylarına takılmış erdinç. Neyse bunada şükür. Artı istek yaparak birdahaki röportajında bunları sorar umarım. Teşekkürler donanımhaber.
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ali beyendi 8 yıl
nerde göreblriz bu 3 d cihazları
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DH Misafiri 8 yıl
Sayın hocam üniversitedeki sürgülü tahtaları görmüşsünüzdür.Led panel böyle bir sürgülü tahtanın arkasında konumlanacak gerektiği zaman tahtayı indirip paneli kullanacaksınız.Diğer zamanlar ise O tahtayı yazı yazma amaçlı kullabileceksiniz.Yani sınıfta siyah tahta beyaz tahta ve Led panel olacak.Bugun haber vardı zaman ilk ihaleyi vestel almış.
krizalit17
sınıflarda panel kullanmak mı? bu zaten mümkün olabilecek bir durum değil. duvara astığınız 60 bir panelin kendini koşarak,oynayarak ve dolayısıyla etrafına sürekli çarparak ifade eden küçük insanlarımızın ortalama 35 tanesinin bir arada bulunduğu bir ortamda ne kadar dayanabileceğini sormak isterim. bir öğretmen olarak sınıfta projeksiyon kullanıyorum ve en büyük rahatsızlığım sürekli sahne ışıkları altında ders anlatmak. gerçekten belirttiğiniz gibi son derece rahatsız edici bir durum. epson bu sorunu son derce zekice çözmüş gibi görünüyor. daha önce akıllı göz uygulaması da kullandım ancak çok pratik gelmemişti. bu tümleşik teknoloji çok daha kullanışlı görünüyor. bakalım yakında inşallah sınıflarımızda görmeye başlar ve yine bu sayfalarda kullanıcı olarak daha objektif yorumlar yaparız.

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troypilsner 8 yıl
Renk derinliğinde en az kayba yol açan teknoloji her ne kadar active shutter glass olsa da bu teknoloji sahip olduğu dezavantajlar olan, olduğundan daha karanlık izleme imkanı sunması ve crosstalk problemi sonucu oluşan ghost-effect ile bence kesinlikle ileriye dönük bir yatırım değildir. LG nin CF3D modeli ile duyurulan polarizasyon tabanlı 3D projeksiyon teknolojisi ucuzlarsa çok daha mantıklı bir yatırım gibi duruyor. Tabi ki bu sistem her ne kadar pasif gözlük gereksinimi ile maliyeti düşürse de izlemek için ekrana gönderilen polarize ışık dalgalarının yansımadann sonra da var olan polarizasyonun mümkün olduğunca korunmasını sağlayan silver screen kullanmayı zorunlu kılacak. Ayrıca bu teknoloji ile polarizasyon sırasında mevcut renk derinliği de azalmış olacak ancak shutter glass a nazaran daha aydınlık bir izleme imkanı sunulmuşl olacak.
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DH Misafiri 8 yıl
Projeksiyon pazarında Epson'ı tek geçerim. Nasip olursa 3D projeksiyon almak istiyorum.
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krizalit17 8 yıl
sınıflarda panel kullanmak mı? bu zaten mümkün olabilecek bir durum değil. duvara astığınız 60" bir panelin kendini koşarak,oynayarak ve dolayısıyla etrafına sürekli çarparak ifade eden küçük insanlarımızın ortalama 35 tanesinin bir arada bulunduğu bir ortamda ne kadar dayanabileceğini sormak isterim.

bir öğretmen olarak sınıfta projeksiyon kullanıyorum ve en büyük rahatsızlığım sürekli sahne ışıkları altında ders anlatmak. gerçekten belirttiğiniz gibi son derece rahatsız edici bir durum. epson bu sorunu son derce zekice çözmüş gibi görünüyor. daha önce akıllı göz uygulaması da kullandım ancak çok pratik gelmemişti. bu tümleşik teknoloji çok daha kullanışlı görünüyor. bakalım yakında inşallah sınıflarımızda görmeye başlar ve yine bu sayfalarda kullanıcı olarak daha objektif yorumlar yaparız.
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DH Misafiri 8 yıl
Projeksiyon ders anlatan için hiç iyi bir çözüm değil tahtada sürekli projeksiyon ışığına bakarak ders anlatan öğretmenlerin 2-3 ders sonra gözleri kanlanıyor başı ağrıyor.Fatih projesinde içinde bilgisayar gömülü olan Led paneller olacak tabletlerin 40 inçlik versiyonları gibi düşünebilirsiniz.
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fotifoti 8 yıl
pasif gözlüklü 3d projeksiyon cihazları çıktı mı ?
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moon5 8 yıl
Epson hakiki japondur...arkasında SEIKO vardır ...ürünleri piyasanın baya üstü kalitededir,birde şu lamba ömürleri çok daha uzasa yada lambalar ucuzlasa çok daha iyi olacak çok pahalı..!
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