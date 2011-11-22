Epson ile Fatih Projesi için sundukları interaktif projeksiyon ve 3D çözümleri konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Epson ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, Fatih Projesi için sunulan interaktif projeksiyondan gözlüklü ve gözlüksüz 3D projeksiyonlara kadar şirketteki son gelişmeleri, ürünleri konuştuk. Fatih Projesi'ne büyük önem veren Epson, Türkiye'de üretim tesisi açmayı da planlıyor. Detaylar videomuzda.
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Öncelikle Epsonun 3LCD ve Yüksek Kontras Oranı ile Projeksiyonlarının Renk Kalitesi gerçekten çok başarılı. Bunun haricinde Pazarda Ev Cinama Projeksiyon Modellerine özel verdikleri 3 Yıl 3000 Saat Lamba Garantisi ise Rakiplerine Oranla Ciddi Fark Yaratmakta.
Bütün Bunlara Karşın Rakiplerine Oranla Fiyat Avantajıda Cabası..
3D Projeksyon modelleri ile ilgili bütün demo ve bilgileri 3dprojeksiyon.gen.tr/... adresinden takip edebilirsiniz.
bir öğretmen olarak sınıfta projeksiyon kullanıyorum ve en büyük rahatsızlığım sürekli sahne ışıkları altında ders anlatmak. gerçekten belirttiğiniz gibi son derece rahatsız edici bir durum. epson bu sorunu son derce zekice çözmüş gibi görünüyor. daha önce akıllı göz uygulaması da kullandım ancak çok pratik gelmemişti. bu tümleşik teknoloji çok daha kullanışlı görünüyor. bakalım yakında inşallah sınıflarımızda görmeye başlar ve yine bu sayfalarda kullanıcı olarak daha objektif yorumlar yaparız.