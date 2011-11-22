Epson ile Fatih Projesi için sundukları interaktif projeksiyon ve 3D çözümleri konuştuk

Epson ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, Fatih Projesi için sunulan interaktif projeksiyondan gözlüklü ve gözlüksüz 3D projeksiyonlara kadar şirketteki son gelişmeleri, ürünleri konuştuk. Fatih Projesi'ne büyük önem veren Epson, Türkiye'de üretim tesisi açmayı da planlıyor. Detaylar videomuzda.

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