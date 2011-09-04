Eric Schmidt: Google Apps 40 milyon kullanıcıya sahip, her gün 5 bin şirket ekleniyor

Bulut tabanlı altyapı sistemleri geliştikçe son kullanıcı bazında daha fazla kişi bu sistemleri tercih ederken farklı ölçekteki firma ve kurumlar da kendi altyapılarını oluşturmak yerine hazır sistemleri satın almaya yöneliyor. Bulut altyapısı üzerine kurduğu sistemlerini tüketicilere pazarlayan popüler firmalardan birisi de Google.





Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, müşteri ilişkileri geliştirme platformu Salesforce'a verdiği demeçte işletmelere sundukları bulut tabanlı Google Apps çözümlerinin mevcut durumu ile ilgili kısa bilgiler verdi.





Modern işletme bilişimini tanımlayan ve firmaların kendilerini nasıl organize edeceklerini gösteren en iyi vizyona sahip firma olduklarını belirten Schmidt, temel bağlantılarla başladıkları Google Apps hizmetinde şimdi dev bir havuza sahip olduklarını vurguluyor.





Müşterilere karmaşık çözümler sunmak yerine oldukça basit ancak çok fonksiyonel sistemlerin satışını yapan Google Apps üzerinde şu an 40 milyon kayıtlı kullanıcı bulunuyor. Gmail, Google Takvim, Google Dokümanlar, Google Grupları, Google Sites, Google Video gibi pek çok hizmetin farklı paketler halinde satışı yapılırken işletmeler, eğitim kurumları, hükümetler, sivil toplum kuruluşları bu paketlerden uygun fiyatlarla yararlanabiliyor.





Google Apps'e başvuran işletme sayısı günde 5 bine ulaşmış durumda.





Bir süre Sun Microsystems bünyesinde görev yaptıktan sonra Novell firmasına CEO'luk yapan Schmidt ardından Google CEO'su olarak görev almıştı.





Schmidt, benzer çözümler sunmaya çalışan Microsoft'un fazla yenilikçi olamadığına, firmaların temel olarak hızlı çözümler aradığına inanıyor ve en iyi veri merkezleriyle en iyi tecrübeyi sunduklarını düşünüyor.





Mobil platformların da çok hızlı geliştiğini belirten Schmidt her gün 550 000 Android cihazının aktive edildiğini bu sayının dört ayda ikiye katlandığını da sözlerine ekledi.