Eset Türkiye ile Dijital Güvenlik üzerine konuştuk

Genel Yayın Yönetmeni
ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu ile Türkiye'de dijital güvenlik ve siber saldırılar üzerine konuştuk. Türkiye, dijital saldırılara karşı hazırlıklı mı? Güvenlik önlemleri neler?
Türkiye, dijital savaşa hazır mı? Dijital güvenlik dendiğinde bu neleri kapsar? Virüs yazılımı yüklemek tüm tehlikelere karşı bizi korur mu?
Bu sorular ve daha fazlasının cevabı söyleşimizde sizleri bekliyor.
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Bir dahaki söyleşi için haftalar öncesinden haber verirseniz seviniriz.
onun dışında eset hakkında ki yorumum. gerçekten türkiyede iyi yatırım yapıyorlar. şirkette bazı bilgisayarlarda smart security ürünlerini kullanıyorum. permissionlarla ilgili sıkıntı çektiğim an direk çağrı merkezlerini arıyorum ve çok iyi şekilde yardımcı oluyorlar.