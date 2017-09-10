Eset Türkiye ile Dijital Güvenlik üzerine konuştuk

ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu ile Türkiye'de dijital güvenlik ve siber saldırılar üzerine konuştuk. Türkiye, dijital saldırılara karşı hazırlıklı mı? Güvenlik önlemleri neler?

Türkiye, dijital savaşa hazır mı? Dijital güvenlik dendiğinde bu neleri kapsar? Virüs yazılımı yüklemek tüm tehlikelere karşı bizi korur mu?

Bu sorular ve daha fazlasının cevabı söyleşimizde sizleri bekliyor.