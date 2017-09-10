Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Eset Türkiye ile Dijital Güvenlik üzerine konuştuk

1 yıl
5,6b
1
Güvenlik
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu ile Türkiye'de dijital güvenlik ve siber saldırılar üzerine konuştuk. Türkiye, dijital saldırılara karşı hazırlıklı mı? Güvenlik önlemleri neler?
Türkiye, dijital savaşa hazır mı? Dijital güvenlik dendiğinde bu neleri kapsar? Virüs yazılımı yüklemek tüm tehlikelere karşı bizi korur mu?
Bu sorular ve daha fazlasının cevabı söyleşimizde sizleri bekliyor. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
adam olun 1 yıl en beğenilen
işini bilen adam güvenlik yazılımı kullanmaz
3 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 1 yıl
eset, casper gibi sırf reklam laf kalabalığı,
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 1 yıl
Hadise sandım 😅
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
kimoa 1 yıl
yine döktürülmüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl
Kaspersky, ucretsiz surumu kullanima sundu diye firmalari bir korku almis. Merak etmeyin, kurumsal bazda hala ucrt aliyorlar. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Alev hanım güzel anlattı bizde dinledik .
Bir dahaki söyleşi için haftalar öncesinden haber verirseniz seviniriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Büyük bir şirkette çalışıyorum ve bu ablam gibi bir sürü tiple karşılıyoruz.Açıkcası torpille bir yere gelmiş daha türkçe konuşması bilmeyen özenti bir şive ile konuşup şirketteki diğer kızlara ezilmemek için burnuna estetik yaptırıp dekolte giyinmeye çalışan ablaların genellikle hem genel kültürü sıfır olup hava atma peşinde olan bayanlardır bu ablada öyleki bizim şirkete böyle tipler geldiğinde direk geri gönderiyoruz bilgisiz olduklarından.Bu ablanında gençlerle yarışma yerine kitap okuyarak düzgün bir türkçe konuşsamasını tavsiye ederim ki daha fazla müşteri çekecer ama eziklik ne yazik ki bu.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forgot 1 yıl
Konuşma tam beyaz yakalılara yönelik olmuş :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nostromo- 1 yıl
Hayatımda hiş eset kullanmadım. Ayrıca hatun çirkin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netstat 1 yıl
ablamız suratına nasıl botoks yaptırdıysa o konuşurken ben yoruldum.
onun dışında eset hakkında ki yorumum. gerçekten türkiyede iyi yatırım yapıyorlar. şirkette bazı bilgisayarlarda smart security ürünlerini kullanıyorum. permissionlarla ilgili sıkıntı çektiğim an direk çağrı merkezlerini arıyorum ve çok iyi şekilde yardımcı oluyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakimutata Insane 1 yıl
"Ondanmı Corsair Dominator Belleklerle Kullanırken BlueScreen Hatası Veriyor".
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NorthShield 1 yıl
Eset hakkında yazmayacağım. Sayın Donanım haber yetkilileri Bu sanal stüdyo işinden vaz geçin artık, gerek yok. Koyun şöyle güzel bir koltuk takımı sıcak bir ortamda yapın şu söyleşileri. milleti surat surata oturtmayın. Bide videoda kadın Mesuttan daha alçak konumda oturmuş yada boyumu kısa bilmiyorum ama bu dengelenebilirdi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 1 yıl
İnternette siteleri hakkında az çok bilgisi olan insan, sitenin ve sitedeki dosyanın virüslümü virüssüzmü , reklam yazılımımı olup olmadığını anlayabilir. Bir yazılıma para verip, bilgisayarının ve dosyalarının kontrolünü o yazılıma vermek ne derece mantıklı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
29:45
2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı
14,3b izlenme · 1 yıl
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
703 izlenme · 3 sa. yeni video
34:04
2si1 "AMD RX Vega, GTX1080'den hızlı!" Teknoloji ve Oyun Programı
16,9b izlenme · 1 yıl
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
665 izlenme · 2 sa. yeni video
03:54
Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor? "Yandex Metrica mercek altında"
47b izlenme · 1 yıl
09:46
Ücretsiz Siber Güvenlik Kampı! "Son başvuru 3 Temmuz"
10,9b izlenme · 1 yıl
54:44
2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı
26,2b izlenme · 1 yıl
21:47
HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme"
26,1b izlenme · 1 yıl
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
08:48
LG Twin Wash teknolojisi tanıyoruz
22b izlenme · 1 yıl
57:48
AMD Radeon RX Vega detayları ve Soru Cevap | Canlı Yayın Tekrarı
18,4b izlenme · 1 yıl
00:00
Yeni zamlar kapıda | Türkiye'de internet 2019
9,2b izlenme · 1 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
21:12
2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı
10,1b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
32:48
AKN gerçekten kalkacak mı? | Millenicom ile özel söyleşi
16,8b izlenme · 6 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim