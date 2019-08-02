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Etiyopya’da bir günde 350 milyon ağaç dikildiği belirtiliyor

Artan küresel sıcaklıklar nedeniyle kuraklıkla mücadele etmeye çalışan Afrika ülkelerinden Etiyopya'da bir günde tam 350 milyon ağaç dikildiği ifade ediliyor. Hedef yaz sonuna kadar 4 milyar ağaç.
5 gün
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Etiyopya’da bir günde 350 milyon ağaç dikildiği belirtiliyor
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Afrika’nın kuraklıklarla mücadele etmeye çalışan ülkelerinden biri olan Etiyopya’da Hükümet destekli yürütülen Yeşil Miras projesi kapsamında bir günde tam 350 milyon ağaç dikildiği ifade edildi.

Yaz mevsimi sonuna kadar toplam 4 milyar ağaç hedefi konan projede her bir vatandaş, 40 fidan dikmesi yönünde teşvik ediliyor. İnanılması güç olan bu hedefin gerçekleştirilebilmesi adına Hükümet, memurlara da günlük izin vermeye karar vermiş. Süreç esnasında belirli devlet dairleri kapalı tutulacak ve çalışanlar da projeye destek olacak.

Bugün, Etiyopya’nın sadece yüzde 4’lük bir alanını kaplayan ormanlık araziler bundan 100 yıl önce ülkenin üçte birinde hüküm sürüyormuş. Küresel ısınma neticesinde artan kuraklık ve yapılan ağaç katliamları ülkeyi bugünkü duruma getirmiş.

Etiyopya’nın giriştiği ağaç dikme seferberliği bazı soruları da beraberinde getirmiyor değil. Bu kadar kısa sürede 350 milyon fidanın nereden tedarik edildiği, insanların bu fidanları nereye dikeceklerini bilip bilmedikleri ve bunların kim tarafından ne şekilde sulanacağı ile zararlılarla mücadelenin nasıl yapılacağı konuları cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor.

Bilinçli bir yöntem izlenmediği takdirde dikilen fidanların da heba olabileceği hususu umarız ki yetkililerin gözünden kaçmaz.



https://cleantechnica.com/2019/07/31/ethiopia-planted-350-million-trees-in-one-day-is-that-a-good-thing/ Yorum Yaz
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zdniz 5 gün en beğenilen hamza5806
2013 de bir yerde çalışıyorum dagın başı devlet agaçlandırma yapıyor böle minik kepçeler peyzaj çalışması falan dikilen ayaçlar için damla sulama dünyanın masrafını yaptılar dag için sonra işde sulamasını itfaiyeye verdiler biz orda çalışırken itfaiye kamyonu geliyordu tepede su tankeri var onu doldurup yeni dikiilen fidanlar için damla sulama vasıtasıyla sulama yapılaçak her gün itfaiye kamyonu boş geliyor tepede bekleyip bekleyip gidiyordu birgün sorduk niye su getirmiyosun diye su dolu olunca kamyon çıkmıyor dedi dikmiş oldukları dünyanın masrafını yaptıkları TÜM AGAÇLAR KURUDU anlatım bozuklugu için kusura bakmayın.
2013 de bir yerde çalışıyorum dagın başı devlet agaçlandırma yapıyor böle minik kepçeler peyzaj çalışması falan dikilen ayaçlar için damla sulama dünyanın masra...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Coco.Jambo 5 gün
engellediğim insan müsveddelerinin yorumlarını neden anasayfada görüyorum ?
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zwanzig 5 gün
O kadar çok fidanı nasıl bir günde dikmeyi başarmışlar acaba? İş makinaları kullanıyorlarsa olabilir ama elle dikiyorlarsa tüm nüfusun 3'er fidan dikmesi anlamına geliyor bu sayı.
Ayrıca o kadar çok fidanı nasıl sulayacaklar merak konusu.
Bence yapılan çalışma çok güzel ama bir günde yapılması haber olmaya yarar sadece. Bu operasyonun zamana yayılması ve sürekli olarak yeni fidanlar dikilmesi daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
O kadar çok fidanı nasıl bir günde dikmeyi başarmışlar acaba? İş makinaları kullanıyorlarsa olabilir ama elle dikiyorlarsa tüm nüfusun 3'er fidan dikmesi anlam...
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1 Avatar
OverClocK1ng 4 gün
350 Milyon bana pek mümkün gelmedi. Rakam yanlış yazılmıştır.
Günde 86.400 saniye var. 1 saniyede 4050 ağaç dikilmesi gerekir. Üstelik hiç aralık vermeden, 24 saat boyunca. Bu rakam, saçmalıktan başka bir şey değil.
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Glorfindel1907 5 gün
Bizimkiler'de ağaç yada doğal alan görünce analarına küfredilmiş gibi bakıyorlar.
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Overkahan 5 gün
O değil de bir yere gereğinden fazla ağaç dikersek zararı olur mu ? Mesela bizim iç anadoluyu ağaçla doldursak iklim bundan nasıl etkilenir ?
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çürükdiş 5 gün
Geçen kanadalıların bu ülkede altın çıkarma çalışmalarına denk geldim. Onca güzelim ağaç dolu yerler cehennem yaşıyor gibi. Bu mevzunun önemini sıkıntıya düştüğümüzde mi anlayıp konu hakkında icraata geçicez. Bazı şeyleri anlamak için illa kaybetmek mi gerek.s
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Boragungoren 5 gün
Aslında ülke olarak bir gün belirleyip ağaçsız bölgelere ağaç dikmeliyiz bunu bir görev olarak edinmek lazım.Dünyaya çok zarar veriyoruz ve geri dönüşü olmayacak.
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12 Angry Men 5 gün
Umarım gerçekten dikmişlerdir. Dünya için güzel bir gelişme.
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DH Misafiri 5 gün
ne güzel kampanyalar var halk bilinçleniyor. singapurda böyle heryere apartmanlara bile agaç dikiyorlar. avrupa zaten yeşil birde çoğaltıyor adamlar. çinde akıllandı muazzam şekilde ağaçlandırma var ordada. bir tek bizim gibi gericilerin hakim olduğu ülkeler doğayı yok ediyor. bina uğruna maden uğruna. kesileninde yerine yenisi yapılmıyor. sorsan kesilen kadar ağaç dikliyor. sorun sadece ağaç degıl sen doğayı yok ediyosun onun yerine yenisini nası yapcan bu eğitimsiz insanlarla. delircem vala nefret ediyorum siyasilerden artık
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barkin67 5 gün
Türkiye’de bu sayı 1000i geçmez
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KaleyDeskop 5 gün
350 milyon mümkün değil
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selahattın ısık 5 gün KaleyDeskop
İnanmiyorsaniz sayin..

Boyle demisti devlet buyuklerimizden biri gazteciye..
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sefa1451 5 gün
Doğruysa harika bir rakam ağacın getirisinden ziyade bu kadar duyarlı ve istekli olmaları güzel.
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