Etiyopya’da bir günde 350 milyon ağaç dikildiği belirtiliyor

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Afrika’nın kuraklıklarla mücadele etmeye çalışan ülkelerinden biri olan Etiyopya’da Hükümet destekli yürütülen Yeşil Miras projesi kapsamında bir günde tam 350 milyon ağaç dikildiği ifade edildi.

Yaz mevsimi sonuna kadar toplam 4 milyar ağaç hedefi konan projede her bir vatandaş, 40 fidan dikmesi yönünde teşvik ediliyor. İnanılması güç olan bu hedefin gerçekleştirilebilmesi adına Hükümet, memurlara da günlük izin vermeye karar vermiş. Süreç esnasında belirli devlet dairleri kapalı tutulacak ve çalışanlar da projeye destek olacak.

Bugün, Etiyopya’nın sadece yüzde 4’lük bir alanını kaplayan ormanlık araziler bundan 100 yıl önce ülkenin üçte birinde hüküm sürüyormuş. Küresel ısınma neticesinde artan kuraklık ve yapılan ağaç katliamları ülkeyi bugünkü duruma getirmiş.

Etiyopya’nın giriştiği ağaç dikme seferberliği bazı soruları da beraberinde getirmiyor değil. Bu kadar kısa sürede 350 milyon fidanın nereden tedarik edildiği, insanların bu fidanları nereye dikeceklerini bilip bilmedikleri ve bunların kim tarafından ne şekilde sulanacağı ile zararlılarla mücadelenin nasıl yapılacağı konuları cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor.

Bilinçli bir yöntem izlenmediği takdirde dikilen fidanların da heba olabileceği hususu umarız ki yetkililerin gözünden kaçmaz.

https://cleantechnica.com/2019/07/31/ethiopia-planted-350-million-trees-in-one-day-is-that-a-good-thing/