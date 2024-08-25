2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Uydu analizleri Tesla'nın Berlin yakınlarında inşa ettiği elektrikli araç fabrikası için yaklaşık 500.000 ağaç kesildiğini ortaya koydu. The Guardian tarafından yayınlanan rapor büyük bir ormanlık alanın yok edildiğini gösteriyor.

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Kayrros adlı çevre izleme şirketinin paylaştığı verilere göre Gigafactory'nin kurulması için Mart 2020 ile Mayıs 2023 arasında 329 hektarlık orman alanı temizlendi. Bu da yaklaşık yarım milyon ağacın kapladığı alana denk geliyor.

Tam Boyutta Gör Bu durum iklim aktivistlerinin tepkisine yol açmış ve yoğun protestolar gerçekleşmişti. Ağaçların arasında kamp kuran aktivistler bir elektrik direğini ateşe vererek üretimin geçici olarak durdurulmasına bile neden oldu.

13.000 ton karbondioksite eşdeğer

Aktivist grup temsilcisi Karolina Drzewo, elektrikli araç üretiminin hem yerel doğaya hem de bataryalar için metal çıkarımı nedeniyle küresel çevreye zarar verdiği görüşünde. Kayrros'un baş analisti Antoine Halff ise bu durumu, içten yanmalı motorlu araçların elektrikli araçlarla değiştirilmesinin sağladığı faydalarla birlikte değerlendirmek gerektiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Halff kesilen ağaçların, yaklaşık 13.000 ton karbondioksite (CO2) eşdeğer olduğunu ve bunun ABD'deki ortalama 2.800 içten yanmalı motorlu aracın yıllık emisyonlarına denk geldiğini vurguladı. Deneyimli analist herhangi bir kalkınma sürecinde her zaman bazı tavizlerin verildiğini ve bu tavizlerin ne anlama geldiğinin iyi anlaşılması gerektiğini söylüyor.

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Berlin'deki Tesla fabrikasının inşası için 500.000 ağaç kesildi