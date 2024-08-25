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    Anlık Bildirim

    Berlin'deki Tesla fabrikasının inşası için 500.000 ağaç kesildi

    Uydu görüntüleri, Tesla'nın Berlin'deki fabrikasının inşası sırasında 500.000 ağacın kesildiğini ortaya koydu. Yapılan analizler, Gigafactory için geniş bir ormanlık alanın temizlendiğini gösteriyor.
    Berlin'deki Tesla fabrikasının inşası için 500.000 ağaç kesildi Tam Boyutta Gör
    Uydu analizleri Tesla'nın Berlin yakınlarında inşa ettiği elektrikli araç fabrikası için yaklaşık 500.000 ağaç kesildiğini ortaya koydu. The Guardian tarafından yayınlanan rapor büyük bir ormanlık alanın yok edildiğini gösteriyor.

    Kayrros adlı çevre izleme şirketinin paylaştığı verilere göre Gigafactory'nin kurulması için Mart 2020 ile Mayıs 2023 arasında 329 hektarlık orman alanı temizlendi. Bu da yaklaşık yarım milyon ağacın kapladığı alana denk geliyor.

    Berlin'deki Tesla fabrikasının inşası için 500.000 ağaç kesildi Tam Boyutta Gör
    Bu durum iklim aktivistlerinin tepkisine yol açmış ve yoğun protestolar gerçekleşmişti. Ağaçların arasında kamp kuran aktivistler bir elektrik direğini ateşe vererek üretimin geçici olarak durdurulmasına bile neden oldu.

    13.000 ton karbondioksite eşdeğer

    Aktivist grup temsilcisi Karolina Drzewo, elektrikli araç üretiminin hem yerel doğaya hem de bataryalar için metal çıkarımı nedeniyle küresel çevreye zarar verdiği görüşünde. Kayrros'un baş analisti Antoine Halff ise bu durumu, içten yanmalı motorlu araçların elektrikli araçlarla değiştirilmesinin sağladığı faydalarla birlikte değerlendirmek gerektiğini belirtiyor.

    Berlin'deki Tesla fabrikasının inşası için 500.000 ağaç kesildi Tam Boyutta Gör
    Halff kesilen ağaçların, yaklaşık 13.000 ton karbondioksite (CO2) eşdeğer olduğunu ve bunun ABD'deki ortalama 2.800 içten yanmalı motorlu aracın yıllık emisyonlarına denk geldiğini vurguladı. Deneyimli analist herhangi bir kalkınma sürecinde her zaman bazı tavizlerin verildiğini ve bu tavizlerin ne anlama geldiğinin iyi anlaşılması gerektiğini söylüyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 12 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    fucicort krem uyuza iyi gelir mi kaşlarım eşit değil honda civic 1.6 i-vtec en full modeli pil neden ısınır yavru yarasa

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