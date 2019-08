'Yapay et üreticisi' Impossible Foods, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı

Bitki temelli taklit et üretimi yapan şirket, ürünlerini artık marketlerde satmaya başlayacak. Bugün yayınlanan bir açıklamaya göre şirket, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri nihayet resmen almayı başardı. Impossible Foods'un tamamıyla vegan et ve süt ürünleri önümüzdeki dönemlerde ABD'nin seçili bazı marketlerinde satın alınabilecek.Impossible Foods, vegan etleriniismiyle bilinen bir madde kullanarak üretiyor. Firmanın etlerinin tat ve renk anlamında gerçek etlere benzemesini sağlayan madde bu. ABD Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıla kadar bu maddenin ne kadar güvenli olduğu konusunda emin değildi. Ancak daha sonra yapılan deneyler sonrasında soy leghemoglobinin sağlık açışısından herhangi bir problem teşkil etmediği sonucuna varıldı.Impossible Foods vegan etlerini hali hazırda uzun bir süredir ABD'de. Şirketin bu konuda özellikle degeçtiğimiz aylarda epey konuşulmuştu., şu anda bazı şubelerindeismiyle vegan burger satıyor. Impossible Burger'in tat anlamındaImpossible Foods, taklit et üretimi yapan ilk şirket değil. Yine ABD'li bir başka firma olan, bir süredir bazı seçili marketlerde benzer vegan etler satıyordu. Impossible Foods şimdi Beyond Meat'e rakip olacak. İki firmanın önümüzdeki dönemlerde. Bu konuda özellikle de Impossible Foods, Burger King ile yaptığı anlaşmayla da birlikte çok büyük bir potansiyele sahip.Impossible Foods şirketi ayrıca Silikon Vadisi'nin ünlü bazı isimlerinden de önemli yatırımlar almayı başarmıştı. Aralarındaveda yer aldığı birçok önemli şirket ve iş adamı, geçtiğimiz yıl Impossible Foods'a tamyaptı.