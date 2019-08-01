'Yapay et üreticisi' Impossible Foods, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı

Bitki temelli taklit et üretimi yapan şirket Impossible Foods, ürünlerini artık marketlerde satmaya başlayacak. Bugün yayınlanan bir açıklamaya göre şirket, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri nihayet resmen almayı başardı. Impossible Foods'un tamamıyla vegan et ve süt ürünleri önümüzdeki dönemlerde ABD'nin seçili bazı marketlerinde satın alınabilecek.
Impossible Foods, vegan etlerini soy leghemoglobin (hem) ismiyle bilinen bir madde kullanarak üretiyor. Firmanın etlerinin tat ve renk anlamında gerçek etlere benzemesini sağlayan madde bu. ABD Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıla kadar bu maddenin ne kadar güvenli olduğu konusunda emin değildi. Ancak daha sonra yapılan deneyler sonrasında soy leghemoglobinin sağlık açışısından herhangi bir problem teşkil etmediği sonucuna varıldı.
Impossible Foods vegan etlerini hali hazırda uzun bir süredir ABD'de seçili bazı restoranlarda satıyordu. Şirketin bu konuda özellikle de Burger King ile yaptığı anlaşma geçtiğimiz aylarda epey konuşulmuştu. Burger King, şu anda bazı şubelerinde Impossible Burger ismiyle vegan burger satıyor. Impossible Burger'in tat anlamında normal burgerlerden neredeyse hiçbir farkının olmadığı söyleniyor.
Impossible Foods, taklit et üretimi yapan ilk şirket değil. Yine ABD'li bir başka firma olan Beyond Meat, bir süredir bazı seçili marketlerde benzer vegan etler satıyordu. Impossible Foods şimdi Beyond Meat'e rakip olacak. İki firmanın önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş yurt dışına da açılması bekleniyor. Bu konuda özellikle de Impossible Foods, Burger King ile yaptığı anlaşmayla da birlikte çok büyük bir potansiyele sahip.
Impossible Foods şirketi ayrıca Silikon Vadisi'nin ünlü bazı isimlerinden de önemli yatırımlar almayı başarmıştı. Aralarında Bill Gates ve Google'ın da yer aldığı birçok önemli şirket ve iş adamı, geçtiğimiz yıl Impossible Foods'a tam 300 milyon dolarlık yatırım yaptı.
Impossible Foods, vegan etlerini soy leghemoglobin (hem) ismiyle bilinen bir madde kullanarak üretiyor. Firmanın etlerinin tat ve renk anlamında gerçek etlere benzemesini sağlayan madde bu. ABD Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıla kadar bu maddenin ne kadar güvenli olduğu konusunda emin değildi. Ancak daha sonra yapılan deneyler sonrasında soy leghemoglobinin sağlık açışısından herhangi bir problem teşkil etmediği sonucuna varıldı.
Impossible Foods vegan etlerini hali hazırda uzun bir süredir ABD'de seçili bazı restoranlarda satıyordu. Şirketin bu konuda özellikle de Burger King ile yaptığı anlaşma geçtiğimiz aylarda epey konuşulmuştu. Burger King, şu anda bazı şubelerinde Impossible Burger ismiyle vegan burger satıyor. Impossible Burger'in tat anlamında normal burgerlerden neredeyse hiçbir farkının olmadığı söyleniyor.
Impossible Foods, taklit et üretimi yapan ilk şirket değil. Yine ABD'li bir başka firma olan Beyond Meat, bir süredir bazı seçili marketlerde benzer vegan etler satıyordu. Impossible Foods şimdi Beyond Meat'e rakip olacak. İki firmanın önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş yurt dışına da açılması bekleniyor. Bu konuda özellikle de Impossible Foods, Burger King ile yaptığı anlaşmayla da birlikte çok büyük bir potansiyele sahip.
Impossible Foods şirketi ayrıca Silikon Vadisi'nin ünlü bazı isimlerinden de önemli yatırımlar almayı başarmıştı. Aralarında Bill Gates ve Google'ın da yer aldığı birçok önemli şirket ve iş adamı, geçtiğimiz yıl Impossible Foods'a tam 300 milyon dolarlık yatırım yaptı.
https://www.cnbc.com/2019/07/31/beyond-meats-competitor-impossible-foods-gets-fda-approval.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit: 'Sahte et üreticisi', 'Yapay et üreticisi' olarak değiştirilmiş. En azından kötünün iyisi. "Plant-based burger"'i bitkisel köfte, bitkisel hamburger köfte diye çevirememekte ne bileyim...