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'Yapay et üreticisi' Impossible Foods, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı

Impossible Foods, bitkilerle üretilen vegan etlerini yakında ABD'de marketlerde satmaya başlayacak. Impossible Foods'un ürettiği burgerler bir süredir bazı Burger King şubelerinde satın alınabiliyordu
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bitki temelli taklit et üretimi yapan şirket Impossible Foods, ürünlerini artık marketlerde satmaya başlayacak. Bugün yayınlanan bir açıklamaya göre şirket, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri nihayet resmen almayı başardı. Impossible Foods'un tamamıyla vegan et ve süt ürünleri önümüzdeki dönemlerde ABD'nin seçili bazı marketlerinde satın alınabilecek.

Impossible Foods, vegan etlerini soy leghemoglobin (hem) ismiyle bilinen bir madde kullanarak üretiyor. Firmanın etlerinin tat ve renk anlamında gerçek etlere benzemesini sağlayan madde bu. ABD Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıla kadar bu maddenin ne kadar güvenli olduğu konusunda emin değildi. Ancak daha sonra yapılan deneyler sonrasında soy leghemoglobinin sağlık açışısından herhangi bir problem teşkil etmediği sonucuna varıldı.

Impossible Foods vegan etlerini hali hazırda uzun bir süredir ABD'de seçili bazı restoranlarda satıyordu. Şirketin bu konuda özellikle de Burger King ile yaptığı anlaşma geçtiğimiz aylarda epey konuşulmuştu. Burger King, şu anda bazı şubelerinde Impossible Burger ismiyle vegan burger satıyor. Impossible Burger'in tat anlamında normal burgerlerden neredeyse hiçbir farkının olmadığı söyleniyor.

Impossible Foods, taklit et üretimi yapan ilk şirket değil. Yine ABD'li bir başka firma olan Beyond Meat, bir süredir bazı seçili marketlerde benzer vegan etler satıyordu. Impossible Foods şimdi Beyond Meat'e rakip olacak. İki firmanın önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş yurt dışına da açılması bekleniyor. Bu konuda özellikle de Impossible Foods, Burger King ile yaptığı anlaşmayla da birlikte çok büyük bir potansiyele sahip.

Impossible Foods şirketi ayrıca Silikon Vadisi'nin ünlü bazı isimlerinden de önemli yatırımlar almayı başarmıştı. Aralarında Bill Gates ve Google'ın da yer aldığı birçok önemli şirket ve iş adamı, geçtiğimiz yıl Impossible Foods'a tam 300 milyon dolarlık yatırım yaptı.
 


https://www.cnbc.com/2019/07/31/beyond-meats-competitor-impossible-foods-gets-fda-approval.html Yorum Yaz
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esmerbuyucu 6 gün en beğenilen
Editör olacaksanız atacağınız başlıklara dikkat edin. Burada ne güzel alternatif ürün üretilmiş. Gelmiş sanki sahtekarlık, kalpazanlık yapmış gibi bahsediyorsunuz. Ayıp ayıp. Sanki at-eşek etini inek eti diye sattılar. Bunu alan zaten vegan-vejetaryen kişiler, az saygınız olsun...
Edit: 'Sahte et üreticisi', 'Yapay et üreticisi' olarak değiştirilmiş. En azından kötünün iyisi. "Plant-based burger"'i bitkisel köfte, bitkisel hamburger köfte diye çevirememekte ne bileyim...
Editör olacaksanız atacağınız başlıklara dikkat edin. Burada ne güzel alternatif ürün üretilmiş. Gelmiş sanki sahtekarlık, kalpazanlık yapmış gibi bahsediyorsun...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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Darklord Sauron 6 gün ALKaraca
Bizim ülkede sağlıksız-yapay etimsilerin alası var hem de istünde %100 dana eti yazıyor.
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tobepeople 1 gün
Yakın zamanda bizim gibi asgarî ücretliler et,tavuk ve balık yerine bunun daha da kötüsünü yemek zorunda kalacak...
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dere.beyi 6 gün
başlığı görünce amerikaya sövmeye girdim
içeriği okudum adamları taktir ettim
olm siz twitter sayfasımısınız da clickbate yapıyorsunuz
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Akbaba89 6 gün
Ne var bunda bizde de tavuk eti yerine martı, dana eti yerine eşek eti kullanılıyor neredeyse hiçbir farkı yok.
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SEO-Uzmanı 6 gün
başlığı "yapay el" üretimi diye okumuşum !
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emre1393 6 gün
bizde de at eti, eşek eti yediriyorlar, ülkede at-eşek kalmadı. tr.sputniknews.com/...
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esmerbuyucu 6 gün en beğenilen
Editör olacaksanız atacağınız başlıklara dikkat edin. Burada ne güzel alternatif ürün üretilmiş. Gelmiş sanki sahtekarlık, kalpazanlık yapmış gibi bahsediyorsunuz. Ayıp ayıp. Sanki at-eşek etini inek eti diye sattılar. Bunu alan zaten vegan-vejetaryen kişiler, az saygınız olsun...
Edit: 'Sahte et üreticisi', 'Yapay et üreticisi' olarak değiştirilmiş. En azından kötünün iyisi. "Plant-based burger"'i bitkisel köfte, bitkisel hamburger köfte diye çevirememekte ne bileyim...
2 Yanıt Yanıtla +35
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_tayfun_ 5 gün esmerbuyucu
Sahte demek zaten gerçek olmayan yapay demek neyin kafasını yaşıyorsunuz. Sahte et üreten firmalara ortakmısınız. Adamlar sadece ticari kazanç elde etme peşinde. Sağlık kimin umurunda para sağlıktan daha değerli artık ruhsat onay izin vs için paranın büyüklüğü yeterli. Keşke böyle olmasa. İnşallah zararı yoktur ve umarım insanlara lezzetten başka faydasıda olur.
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viper 5 gün esmerbuyucu
Vegan-vejetaryen bir ürünün et-süt-köfte-hamburger gibi bir kelime eşliginde gelmesi normal mi? Bu terimler size modern yetiştiricilik adı altında eti-sütü için binalara tıkılan hayvanları hatırlatmıyor mu?
Bu et mi? Degil. Adında et kullanılıyorsa bu tüketiciyi kandırmaktır.
"Ne güzel alternatif ürün üretilmiş" dediginiz ürünün icerigini biliyor musunuz? Bunların fabrikalarda binbir islemle hazırlanan hayvan yemlerinden ne farkı oldugunu düsünüyorsunuz? "Plant based" aşırı işlenmiş vegan-vejetaryen ürünleri pazarlayanların propagandasıdır.
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ALKaraca 6 gün
Umarım bizim Türkiye'ye gelmez bu sağlıksız yapay etimsiler.
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Darklord Sauron 6 gün ALKaraca
Bizim ülkede sağlıksız-yapay etimsilerin alası var hem de istünde %100 dana eti yazıyor.
1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 6 gün
Sahte et değil de yapay et ifadesi daha doğru
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MustafaC53 6 gün DH Misafiri
Bu DH bulvar gazetesinin teknolojik haberler yapan versiyonu gibi. Eksiden adam gibi haber verirlerdi, şimdi her haberin içine pisliyorlar.
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