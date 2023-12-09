Yapılan toprak analiziyle ormanlar için uygun ağaçlar belirleniyor

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Antalya, Muğla, Adana, Mersin, Denizli, Isparta ve Burdur'da ormana dönüştürülecek sahalardan alınan toprak numuneleri Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Toprak Analiz Laboratuvarına ulaştırılıyor.

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Laboratuvarda eleme, sınıflama ve çeşitli yöntemler uygulanarak birçok aşamadan geçen toprakların analizi, 7 kişilik ekibin titiz çalışmasıyla gerçekleştiriliyor.

Analiz sonucunda hazırlanan rapora göre, alana dikilecek fidanlar belirlenmiş oluyor.

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Neşe Cılız, Orman Genel Müdürlüğünün binlerce hektarlık alanı ormana dönüştürmek için ağaçlandırma çalışması yaptığını söyledi.

Ağaçlandırmalarda fidanın kalitesi ve tutma oranın önemli olduğunu belirten Cılız, yapılan analizlerle daha sağlıklı ve hızlı bir orman ortamı oluştuğunu kaydetti.

Cılız, fidanlıklardaki toprakları da analiz ederek fidanların sağlıklı yetişmesini sağladıklarını dile getirdi.

Orman bölge müdürlüklerinin yanı sıra ağaçlandırma yapacak kurumlardan gelen toprak örneklerini de incelediklerini anlatan Cılız, "Toprak analiziyle hangi türün sahaya uygun olduğuna bakıyoruz. Yani bir toprağa kızılçam mı, fıstık çamı mı dikilmesi gerektiği sorusuna cevap vermiş oluyoruz. Problem yaşadığımız ormanlarda da analizler yapıyoruz. Neden sorun yaşadığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

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