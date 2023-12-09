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    Yapılan toprak analiziyle ormanlar için uygun ağaçlar belirleniyor

    Orman oluşturulacak alanlardan alınan toprak numuneleri Antalya'daki Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün laboratuvarında analiz edilerek uygun fidanların dikilmesi sağlanıyor.

    Analizle ormanlar için uygun ağaçlar belirleniyor Tam Boyutta Gör

    Antalya, Muğla, Adana, Mersin, Denizli, Isparta ve Burdur'da ormana dönüştürülecek sahalardan alınan toprak numuneleri Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Toprak Analiz Laboratuvarına ulaştırılıyor.

    Laboratuvarda eleme, sınıflama ve çeşitli yöntemler uygulanarak birçok aşamadan geçen toprakların analizi, 7 kişilik ekibin titiz çalışmasıyla gerçekleştiriliyor.

    Analiz sonucunda hazırlanan rapora göre, alana dikilecek fidanlar belirlenmiş oluyor.

    Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Neşe Cılız, Orman Genel Müdürlüğünün binlerce hektarlık alanı ormana dönüştürmek için ağaçlandırma çalışması yaptığını söyledi.

    Ağaçlandırmalarda fidanın kalitesi ve tutma oranın önemli olduğunu belirten Cılız, yapılan analizlerle daha sağlıklı ve hızlı bir orman ortamı oluştuğunu kaydetti.

    Cılız, fidanlıklardaki toprakları da analiz ederek fidanların sağlıklı yetişmesini sağladıklarını dile getirdi.

    Orman bölge müdürlüklerinin yanı sıra ağaçlandırma yapacak kurumlardan gelen toprak örneklerini de incelediklerini anlatan Cılız, "Toprak analiziyle hangi türün sahaya uygun olduğuna bakıyoruz. Yani bir toprağa kızılçam mı, fıstık çamı mı dikilmesi gerektiği sorusuna cevap vermiş oluyoruz. Problem yaşadığımız ormanlarda da analizler yapıyoruz. Neden sorun yaşadığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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